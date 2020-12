Le marché japonais reste incroyablement important pour nous. Nous n'avons pas été aussi enthousiasmés par l'engagement de la communauté japonaise de développement de jeux vidéo que nous le sommes maintenant depuis de nombreuses années (...) Nous avons constaté dans la seconde moitié du cycle de la PS4 un niveau d'engagement plus élevé de la part des éditeurs japonais. Cela se poursuit et se renforce encore plus avec la PS5 (...) J'observe qu'on a changé les choses avec la PS5, en la lançant en même temps au Japon et aux USA et ce n'est pas ce que nous avons fait avec la PS4. J'ai donc lu ce truc sur nos relations. Beaucoup de ces commentaires sont inexacts, et le Japon - notre deuxième marché et le cœur de Sony - continue à être très important pour nous.

Alors que le départ de Keiichiro Toyama chez Japan Studio pour fonder Bokeh Game Studio a relancé le débat sur la "mauvaise" relation entre Sony et le Japon, en plus de redonner un petit peu de crédit au récent article de Bloomberg, Jim Ryan a catégoriquement réfuté ses affirmations dans une interview accordée au magazine Edge, tout en affirmant que la société est enthousiasmée par l'état de développement des jeux dans le pays.