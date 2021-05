Nintendo nous présente sa nouvelle trouvaille grand public : l'Atelier du Jeu Vidéo

Aprèsou encore, Nintendo continue de vouloir toucher un public plus large avec sa Switch qui pourtant ne rencontre aucun problème pour se vendre par fourgon, et la nouvelle tentative se nomme simplementAlors dans les très grandes lignes, pensez àmais en beaucoup plus accessible (et light) tant la volonté est là d'attirer les enfants comme leurs parents, mais on y retrouvera les points essentiels comme de nombreux tuto, une certaine facilité de « programmation », la surprise de pouvoir utiliser si on le souhaite une souris en la branchant en USB sur le dock, et bien entendu la possibilité de partager ses créations sur la toile.Ça sort donc le 11 juin avec (pour une fois) un certain effort sur le prix : 29,99€.