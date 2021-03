Game Pass : les abonnés dépensent en moyenne plus d'argent que les non-abonnés Game Pass : les abonnés dépensent en moyenne plus d'argent que les non-abonnés

Pas encore de MAJ pour le nombre d'abonnés Game Pass (18 millions au dernier recensement qui date de janvier dernier) mais tout de même quelques infos lâchés par Sarah Bond, vice-présidente du domaine software chez Microsoft, nous apprenant à quel point le service proposer une certaine rentabilité puisqu'en moyenne, les abonnés ont tendance à dépenser 20 % d'argent en plus que les non-abonnés.



Pas besoin d'être un grand analyste pour comprendre que par la profusion de jeux accessibles, le joueur peut plus facilement voir son intérêt tomber sur des titres proposant micro-transactions (et tout simplement des DLC/extensions). Qui plus est, les abonnés passent 20 % plus de temps sur les services de Microsoft, touchent à 30 % plus de jeux, et (forcément) couvrent 40 % de genres supplémentaires.



Parmi les dernières actualités autour du service, outre l'arrivée des jeux Bethesda, on rappellera que l'offre PC a enfin accueilli l'EA Play, et qu'un potentiel coup de boost arrivera au printemps avec la sortie du xCloud sur PC et iOS.