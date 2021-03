Bloomberg : du DLSS pour la Switch Pro Bloomberg : du DLSS pour la Switch Pro

Et encore de nouvelles sources du coté de la mystérieuse « Switch Pro » qui commence d'ailleurs à ne plus avoir beaucoup de mystères puisque Bloomberg vient lâcher de nouvelles informations sur le sujet.



Tout en revenant sur l'écran OLED (plus grand) et le dock qui pousserait l'affiche en upscale 4K, on apprend maintenant que Nintendo aurait renouvelé son deal avec NVIDIA pour de nouvelles puces embarquant la technologie DLSS de plus en plus connue et permettant une plus large optimisation, aussi bien pour la résolution que le frame-rate.



Si les sources maintiennent un lancement pour le second semestre de la prochaine année fiscale (donc soit fin 2021, soit début 2022), reste la grande inconnue du prix et de ce coté, c'est davantage vers les analystes qu'il faut se tourner, certains tablant sur 349,99€ tandis que d'autres estiment que vu la demande, Nintendo pourrait tenter le coup du 399,99€.