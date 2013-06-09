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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Nishino et l'importance du marché Japonais
Business & stratégie commerciale


Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, affirme dans Famitsu que le Japon est un marché important pour PlayStation !

« Nous espérons redynamiser davantage la communauté et le marché japonais du jeu vidéo, qui constituent un marché important pour nous. »


Hideaki Nishino laisse entendre que la PS5 « Digital Edition » (disponible uniquement au Japon), moins chère, est subventionnée par l’ensemble de l’activité PlayStation

« Nous considérons le modèle PS5 Digital Edition, disponible uniquement au Japon, comme un investissement stratégique. Bien que je ne dévoile pas de chiffres précis, nous prévoyons de rentabiliser ces coûts à l’échelle de l’ensemble de notre activité. Même si la situation commerciale diffère de celle des marchés étrangers, nous espérons que vous comprendrez qu’il s’agit d’un investissement important et nécessaire pour le marché japonais. »

« Étant donné que nous opérons à l’échelle mondiale, nous ne privilégions ni ne négligeons aucun marché en particulier. Nous évaluons de manière stratégique la manière d’allouer nos fonds dans le cadre de l’équilibre global de notre activité, et dans cette optique, nous investissons activement au Japon car nous souhaitons augmenter encore le nombre d’utilisateurs PlayStation. »
https://x.com/i/status/2067766855968891066
    tags : sony ps5
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    posted the 06/19/2026 at 11:00 AM by jenicris
    comments (34)
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 11:04 AM
    Un marché tellement important qu’ils l’ont abandonné depuis deux générations.
    jenicris posted the 06/19/2026 at 11:05 AM
    hyoga57 c'est pas faux. A voir avec lui, il est pas là depuis longtemps. Mais des mecs comme Ryan s'en foutaient, oui.
    A voir pour les jeux surtout.
    newtechnix posted the 06/19/2026 at 11:12 AM
    On attendra mais c'est déjà positif d'avoir un discours aussi clair.

    Rappelons qu'ils financent des projets Chinois, Indiens et bientôt moyen-orient/maghreb alors que le Japon est abandonné
    kikoo31 posted the 06/19/2026 at 11:14 AM
    hyoga57 +100
    rider288 posted the 06/19/2026 at 11:15 AM
    C'est déjà un 1er pas. Mais la PS Portable de prévu sera aussi importante pour reconquérir le Japon
    khazawi posted the 06/19/2026 at 11:19 AM
    Trop tard aujourd'hui. Depuis la PS3 les PS déclinent. C'est le seul endroit où la PS4 a fait moins de ventes que la PS3.
    PS2 > PS1 > PS3 > PS4 > PS5
    balf posted the 06/19/2026 at 11:27 AM
    C'est trop tard non ? Déjà que ce marché est mourant, et ne me parlez pas des ventes Switch, on est a des années lumières de la gen psp/nds
    brook1 posted the 06/19/2026 at 11:28 AM
    khazawi Faut arrêter d'exagérer. La PlayStation 3 a fini à 10,2 millions; la PlayStation 4 a 9,5 millions. La PS5 fera sensiblement pareil, ils ne sont pas au fond du trou comme tu le sous-entends régulièrement.
    khazawi posted the 06/19/2026 at 11:34 AM
    brook1 quand la PS4 ne fait pas mieux que la PS3, faut se poser de bonnes questions
    derno posted the 06/19/2026 at 11:38 AM
    on se posaient la question depuis quelques années.....beaucoup d'années.
    brook1 posted the 06/19/2026 at 11:40 AM
    khazawi C'est pas compliqué comme toutes les consoles PlayStation au Japon, c'est le prix. Et la PS4 a eu la particularité d'être sortie en décalé au Japon par rapport au reste du monde, donc en termes d'image, ça a été désastreux pour la marque
    jenicris posted the 06/19/2026 at 11:47 AM
    brook1 comme très souvent, tu as raison
    newtechnix posted the 06/19/2026 at 11:48 AM
    Ils ont financé des prjets Chinois, indien, tec

    mais pour le Japon pas grand chose comme avec Armed Fantasia (le successeur de Wild Arms), que dalle alors que le projet leur a été présenté mais non, ils n'ont pas bougé pfff

    ils leur faut au minimum un jeu pour faire du buzz marketing comme l'ont été Death Strading de Kojima ou le Shenmue 3.
    altendorf posted the 06/19/2026 at 11:52 AM
    Hideaki Nishino, c'est mon gars lui. J'ai confiance. Continue le ménage et reprend en main la marque.
    brook1 posted the 06/19/2026 at 11:54 AM
    newtechnix Il me semble que c'était Jim Ryan qui était encore en poste quand ils ont présenté le jeu à Sony

    jenicris
    newtechnix posted the 06/19/2026 at 12:00 PM
    brook1 Ryan le fossoyeur
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 12:15 PM
    khazawi Tu oublie que la production de la PS4 fut moins longue que celle ce la PS3 et que Sony a massacré sa fin de vie pour promouvoir une PS5 qui a bidé pendant un an.
    cyr posted the 06/19/2026 at 12:20 PM
    Ça va être vraiment compliqué de revenir. Déjà avec l'abandon de monster Hunter au profit de la 3DS étais vraiment pas malin.

    Mais avec de bon choix et de la cohérence, rien n'est impossible.
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 01:45 PM
    D'un coté on a Playstation qui a compté uniquement sur les tiers au Japon en s'imaginant que des licences comme Monster Hunter et Final Fantasy vont lui rester eternellement exclusive et surtout vont rester eternellement populaire sur ce territoire sans chercher a s'en emanciper, de l'autre on a Nintendo qui a toujours compté principalement sur ces licences maison.

    On voit le resultat
    keiku posted the 06/19/2026 at 03:25 PM
    brook1 sauf que la ps5 fait 1 millions de moins que la ps4, ps4 qui était alors comparer a la ps3 en terme des ventes sur la même durée supérieur.

    Donc ici on est partit pour des ventes ps5 qui ne dépasseront pas voir n'atteindra pas les 9 millions, on atteindra surement au mieux 8.5 millions, donc oui il y a bien un déclin des ventes la bas qui s'accentue a chaque gen depuis la ps3, c'est factuel

    de plus tous sort maintenant chez nintedo, donc les japonais n'ont plus aucune raison de choisir sony pour la suite, et je suis aussi prèsque sur qu'une bonne partie des acquéreur de la playstation la bas ne sont même pas japonais

    mais le déclin de sony ne se fait pas que la bas non plus mais en général le japon pour les ventes hardware est un bon indicateur prévisionnel de ce qui va arriver ailleurs pour la suite
    kenpokan posted the 06/19/2026 at 04:15 PM
    Éventuellement pour ramasser les miettes de Nintendo...
    elicetheworld posted the 06/19/2026 at 05:53 PM
    khazawi depuis la PS2 les vente décline la PS3 c'est vendu moins que la ps2
    khazawi posted the 06/19/2026 at 06:00 PM
    hyoga57 encore des excuses. La vérité est que PlayStation est en déclin sur son propre sol depuis 20 ans.
    Même l'échec cuisant de la Wii U n'a pas permis à Sony de revenir à ses standards de la PS1/PS2. Y avait un boulevard. Au final, les japonais ont préféré la 3DS... l'humiliation !
    jenicris posted the 06/19/2026 at 06:12 PM
    khazawi c'est pas spécialement Sony ce sont les consoles de salon au sens large
    Le marché japonais a fortement changé depuis 20 ans.
    Aucune console de salon ne pourrait faire 20 millions de nos jours. Pas même une de Nintendo
    brook1 posted the 06/19/2026 at 06:26 PM
    khazawi la 3DS qui était bien moins chère, bref…
    khazawi posted the 06/19/2026 at 07:00 PM
    brook1 même, y avait personne au Japon sur le marché de 2012 à 2017.

    jenicris oui c'est vrai, mais n'empêche que c'est un peu la honte de ne pas avoir profiter du flop monumental de la Wii U...
    Faut dire aussi que la population ne se renouvelle pas suffisamment depuis un moment et un jour ca posera problème pour le marché du jv entre autres.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 09:56 PM
    khazawi Non je donne des faits, alors que toi tu crache sur Sony comme un idiot.

    En vrai, je n’en attendais pas plus de ta part.

    Tu parle de la 3DS, mais même avec le Japon elle a fini derrière la PS3 et la PS4. Un échec jusqu’au bout, mdr.

    Et au final, tout me donne raison.
    khazawi posted the 06/19/2026 at 10:45 PM
    hyoga57 la playstation meurt au Japon et ca ne changera pas à l'avenir. Suffit de voit les charts hebdomadaires. Si un jeu ne sort pas sur Switch, la plupart du temps il passe inaperçu.
    wickette posted the 06/20/2026 at 03:23 PM
    la langue de bois..

    Le marché a été totalement abandonné et par les consommateurs et par PS.

    Je ne sais pas qui a fait quoi dans l'histoire c'est le coup de l'oeuf et la poule....mais c'est un marché très bizarre je trouve.

    Tu vois les Resident Evil, FFVII, FFXVI, les pragmata, expeditions 33 très boudés mais le 90eme pokemon 8G/9G avec assets de N64 et, disons-le, baclés, là t'as une queue en face des magasins

    Au moins en occident on achète TOUT, cod, fifa, resident evil, MH, Dragon Quest...les studios japonais n'auraient jamais survécu sans l'occident.

    On peut diaboliser autant qu'on veut, c'est un marché Nintendo et smartphones principalement
    ouken posted the 06/20/2026 at 03:23 PM
    Ce spam sur la page d'accueil c'est imbuvable
    eyrtz posted the 06/20/2026 at 03:47 PM
    Ce n'est pas la faute de Sony si la PS5 peine à s'imposer au Japon. Il faudrait arrêter un peu la mauvaise foi.

    La console dispose pourtant d'un catalogue extrêmement varié : RPG, jeux d'action, jeux indépendants, productions japonaises ou occidentales... Il y en a pour tous les goûts, avec de nombreux titres de qualité.

    À mes yeux, le véritable problème vient davantage du public japonais, qui a souvent du mal à sortir de ses habitudes et à adopter de nouvelles tendances. Le marché japonais est très conservateur dans ses choix et reste fortement attaché à certains formats et certaines plateformes. Ce n'est donc pas un manque de jeux qui explique les performances de la PS5.
    sonilka posted the 06/20/2026 at 03:51 PM
    Des paroles tout ca, ce qu'il faut se sont des actes. Si Sony envisage réellement de sortir une machine hybride et ainsi espérer attirer le public japonais, ils auront besoin d'IP maison qui parlent au dit public.
    mattewlogan posted the 06/20/2026 at 03:57 PM
    PS6 portable dernière chance si ils y arrivent pas ça sera compliqué la bas définitivement
    malroth posted the 06/20/2026 at 05:50 PM
    Seule la future PS PORTABLE avec un prix agressif et surtout des jeux au lnacement (des j-rpg, des jeux chill style animal crossing...ect) fera qu'ils pourront reconquerir le Japon.

    Ils sont trop en décallage avec le marché. Ils s'en foutent des jeux trop typé occident. Les spiderman, gow...ect
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