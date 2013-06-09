« Nous espérons redynamiser davantage la communauté et le marché japonais du jeu vidéo, qui constituent un marché important pour nous. »

« Nous considérons le modèle PS5 Digital Edition, disponible uniquement au Japon, comme un investissement stratégique. Bien que je ne dévoile pas de chiffres précis, nous prévoyons de rentabiliser ces coûts à l’échelle de l’ensemble de notre activité. Même si la situation commerciale diffère de celle des marchés étrangers, nous espérons que vous comprendrez qu’il s’agit d’un investissement important et nécessaire pour le marché japonais. »



« Étant donné que nous opérons à l’échelle mondiale, nous ne privilégions ni ne négligeons aucun marché en particulier. Nous évaluons de manière stratégique la manière d’allouer nos fonds dans le cadre de l’équilibre global de notre activité, et dans cette optique, nous investissons activement au Japon car nous souhaitons augmenter encore le nombre d’utilisateurs PlayStation. »

Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, affirme dans Famitsu que le Japon est un marché important pour PlayStation !Hideaki Nishino laisse entendre que la PS5 « Digital Edition » (disponible uniquement au Japon), moins chère, est subventionnée par l’ensemble de l’activité PlayStation