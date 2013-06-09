Business & stratégie commerciale
Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, affirme dans Famitsu que le Japon est un marché important pour PlayStation !
« Nous espérons redynamiser davantage la communauté et le marché japonais du jeu vidéo, qui constituent un marché important pour nous. »
Hideaki Nishino laisse entendre que la PS5 « Digital Edition » (disponible uniquement au Japon), moins chère, est subventionnée par l’ensemble de l’activité PlayStation
« Nous considérons le modèle PS5 Digital Edition, disponible uniquement au Japon, comme un investissement stratégique. Bien que je ne dévoile pas de chiffres précis, nous prévoyons de rentabiliser ces coûts à l’échelle de l’ensemble de notre activité. Même si la situation commerciale diffère de celle des marchés étrangers, nous espérons que vous comprendrez qu’il s’agit d’un investissement important et nécessaire pour le marché japonais. »
« Étant donné que nous opérons à l’échelle mondiale, nous ne privilégions ni ne négligeons aucun marché en particulier. Nous évaluons de manière stratégique la manière d’allouer nos fonds dans le cadre de l’équilibre global de notre activité, et dans cette optique, nous investissons activement au Japon car nous souhaitons augmenter encore le nombre d’utilisateurs PlayStation. »
posted the 06/19/2026 at 11:00 AM by jenicris
A voir pour les jeux surtout.
Rappelons qu'ils financent des projets Chinois, Indiens et bientôt moyen-orient/maghreb alors que le Japon est abandonné
PS2 > PS1 > PS3 > PS4 > PS5
mais pour le Japon pas grand chose comme avec Armed Fantasia (le successeur de Wild Arms), que dalle alors que le projet leur a été présenté mais non, ils n'ont pas bougé pfff
ils leur faut au minimum un jeu pour faire du buzz marketing comme l'ont été Death Strading de Kojima ou le Shenmue 3.
jenicris
Mais avec de bon choix et de la cohérence, rien n'est impossible.
On voit le resultat
Donc ici on est partit pour des ventes ps5 qui ne dépasseront pas voir n'atteindra pas les 9 millions, on atteindra surement au mieux 8.5 millions, donc oui il y a bien un déclin des ventes la bas qui s'accentue a chaque gen depuis la ps3, c'est factuel
de plus tous sort maintenant chez nintedo, donc les japonais n'ont plus aucune raison de choisir sony pour la suite, et je suis aussi prèsque sur qu'une bonne partie des acquéreur de la playstation la bas ne sont même pas japonais
mais le déclin de sony ne se fait pas que la bas non plus mais en général le japon pour les ventes hardware est un bon indicateur prévisionnel de ce qui va arriver ailleurs pour la suite
Même l'échec cuisant de la Wii U n'a pas permis à Sony de revenir à ses standards de la PS1/PS2. Y avait un boulevard. Au final, les japonais ont préféré la 3DS... l'humiliation !
Le marché japonais a fortement changé depuis 20 ans.
Aucune console de salon ne pourrait faire 20 millions de nos jours. Pas même une de Nintendo
jenicris oui c'est vrai, mais n'empêche que c'est un peu la honte de ne pas avoir profiter du flop monumental de la Wii U...
Faut dire aussi que la population ne se renouvelle pas suffisamment depuis un moment et un jour ca posera problème pour le marché du jv entre autres.
En vrai, je n’en attendais pas plus de ta part.
Tu parle de la 3DS, mais même avec le Japon elle a fini derrière la PS3 et la PS4. Un échec jusqu’au bout, mdr.
Et au final, tout me donne raison.
Le marché a été totalement abandonné et par les consommateurs et par PS.
Je ne sais pas qui a fait quoi dans l'histoire c'est le coup de l'oeuf et la poule....mais c'est un marché très bizarre je trouve.
Tu vois les Resident Evil, FFVII, FFXVI, les pragmata, expeditions 33 très boudés mais le 90eme pokemon 8G/9G avec assets de N64 et, disons-le, baclés, là t'as une queue en face des magasins
Au moins en occident on achète TOUT, cod, fifa, resident evil, MH, Dragon Quest...les studios japonais n'auraient jamais survécu sans l'occident.
On peut diaboliser autant qu'on veut, c'est un marché Nintendo et smartphones principalement
La console dispose pourtant d'un catalogue extrêmement varié : RPG, jeux d'action, jeux indépendants, productions japonaises ou occidentales... Il y en a pour tous les goûts, avec de nombreux titres de qualité.
À mes yeux, le véritable problème vient davantage du public japonais, qui a souvent du mal à sortir de ses habitudes et à adopter de nouvelles tendances. Le marché japonais est très conservateur dans ses choix et reste fortement attaché à certains formats et certaines plateformes. Ce n'est donc pas un manque de jeux qui explique les performances de la PS5.
Ils sont trop en décallage avec le marché. Ils s'en foutent des jeux trop typé occident. Les spiderman, gow...ect