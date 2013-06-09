Le dernier volet de la trilogie de remakes propose un monde encore plus riche (que Remake et Rebirth) et un gameplay riche en contenu. Dans cette optique, nous avons procédé à des ajustements approfondis au niveau de l'équilibrage des trophées, en nous attachant particulièrement à déterminer si leur obtention était un plaisir en soi ou si elle limitait l'étendue de l'expérience.

Dans ce dernier volet de la trilogie, le jeu franchit une nouvelle étape en élargissant son envergure grâce au Highwind. En renouvelant et en faisant évoluer l'expérience de jeu à chaque opus, nous pensons avoir réussi à susciter l'intérêt et l'enthousiasme d'un public toujours plus large.

Nous ne sommes pas en mesure de dire pour l'instant s'il est devenu un personnage jouable.



Chadley continuera à jouer un rôle important, même dans le dernier volet de la trilogie. Sa grande curiosité et sa tendance à parler un peu trop – des traits de caractère inhérents dont il est conscient et qui le complexent quelque peu – seront également approfondis dans ce troisième opus. Je serais ravi que les joueurs suivent avec enthousiasme la manière dont Chadley s’implique dans l’histoire et le rôle qu’il joue pour la faire avancer.

Hamaguchi :