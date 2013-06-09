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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/21/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Hamaguchi : FFVIIR Part 3 aura le monde le plus riche de la trilogie en l'élargissant avec le Highwind
Playstation 5


Hamaguchi :

Un système de trophée entièrement revue pour FFVII Remake Part 3

Le dernier volet de la trilogie de remakes propose un monde encore plus riche (que Remake et Rebirth) et un gameplay riche en contenu. Dans cette optique, nous avons procédé à des ajustements approfondis au niveau de l'équilibrage des trophées, en nous attachant particulièrement à déterminer si leur obtention était un plaisir en soi ou si elle limitait l'étendue de l'expérience.


Une nouvelle étape avec le Highwind

Dans ce dernier volet de la trilogie, le jeu franchit une nouvelle étape en élargissant son envergure grâce au Highwind. En renouvelant et en faisant évoluer l'expérience de jeu à chaque opus, nous pensons avoir réussi à susciter l'intérêt et l'enthousiasme d'un public toujours plus large.


Chaldey toujours présent

Nous ne sommes pas en mesure de dire pour l'instant s'il est devenu un personnage jouable.

Chadley continuera à jouer un rôle important, même dans le dernier volet de la trilogie. Sa grande curiosité et sa tendance à parler un peu trop – des traits de caractère inhérents dont il est conscient et qui le complexent quelque peu – seront également approfondis dans ce troisième opus. Je serais ravi que les joueurs suivent avec enthousiasme la manière dont Chadley s’implique dans l’histoire et le rôle qu’il joue pour la faire avancer.
Restart - https://www.restart.run/articles/final-fantasy-vii-rebirth-director-naoki-hamaguchi-interview
    tags : square enix ps5 final fantasy vii part iii
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    kisukesan, adamjensen
    posted the 05/20/2026 at 06:24 PM by jenicris
    comments (32)
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 06:30 PM
    Ils vont encore mettre 1 millions de mini jeux et du lots à donf
    fan2jeux posted the 05/20/2026 at 06:31 PM
    Je sens que Chadley va être l'omega weapon du jeu
    guiguif posted the 05/20/2026 at 06:34 PM
    rupinsansei3 https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ff7-remake-3-moins-mini-jeux-naoki-hamaguchi-638919
    brook1 posted the 05/20/2026 at 06:36 PM
    J'espère qu'on reverra Weiss
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 06:47 PM
    guiguif
    benichou posted the 05/20/2026 at 06:47 PM
    Remake et Rebirth ont pléthores de qualités mais quelle idée merdique ils ont trouvé de devoir combattre les invocations dans 1 monde virtuel pour les obtenir surtout que chadley est insupportable.

    Franchement ils auraient pu nous faire des mini donjons dans lesquels on combat les invoc à la fin pour les intégrer directement dans l’aventure ou nous les faire obtenir avec des actions spécifiques comme dans le jeu d’origine.
    vyse posted the 05/20/2026 at 06:51 PM
    benichou c'est plus de taf..tu sens que les invoks c'est quelque chose d'un peu anachronique quand meme... Si ton jeu tourne pas autour comme ff16 c'est un peu galere a integrer dans quelque chose d'aussi realiste
    gat posted the 05/20/2026 at 06:56 PM
    benichou Va baiser un coup. À chaque fois qu’on te lit, on sent le mec qui n’a pas jouïe depuis l’époque Louis XIV.

    Et Benichou comme pseudo quoi.. J’suis mort
    opthomas posted the 05/20/2026 at 07:12 PM
    En l'élargissant plutôt ? Coquille ainsi donc avec le titre ?
    jenicris posted the 05/20/2026 at 07:17 PM
    opthomas merci j'ai corrigé

    Le correcteur de mon tel qui se tape un trip
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 07:17 PM
    rupinsansei3 Y en aura probablement 1 en moins ,c'est tout
    loreislife posted the 05/20/2026 at 07:41 PM
    Fan2jeux je me demande si Chadley NE SERAIT PAS LA CLÉ, des armes ultimes du jeu.
    adamjensen posted the 05/20/2026 at 07:44 PM
    Vivement le premier Trailer.
    altendorf posted the 05/20/2026 at 07:58 PM
    J'ai hâte :3
    ratchet posted the 05/20/2026 at 09:03 PM
    Tellement hâte!
    Pour les mini-jeux c’était un régale dans Rebirth
    opthomas posted the 05/20/2026 at 09:24 PM
    jenicris Respect pour faire un article depuis ton tel, j'aurais pas le courage
    cort posted the 05/20/2026 at 09:36 PM
    Beaucoup on était frustré de la difficulté du platine a cause de ce maudit chadley en autres
    J'espère pouvoir y jouer avant que le cancer m'emporte.
    zanpa posted the 05/20/2026 at 10:01 PM
    Le monde le plus riche de la trilogie, avec encore et toujours des scripts pas possible, des embranchement avec des flèches bleu et des murs de peinture jaune, ou devoir être assister pour grimper des montagnes avec des morceaux de cailloux qui sont bien mis en évidence ...
    akinen posted the 05/20/2026 at 10:51 PM
    Sérieusement. Tout ce que je veux c’est qu’ils disent qu’il sera fidèle au jeu original. Je sens que ça va encore plus me saouler
    ouken posted the 05/20/2026 at 11:02 PM
    akinen
    benichou posted the 05/21/2026 at 05:33 AM
    gat
    keiku posted the 05/21/2026 at 06:00 AM
    c'est très bien tous ca mais le soucis est que le précédent jeu a vendu 2 fois moins bien (d'après les seul chiffre qu'on a) que le premier, et le taux de complétion de rebirth est de 50% et je doute fort que ceux qui ne l'ont pas fini passe au 3 eme volet
    sonilka posted the 05/21/2026 at 06:46 AM
    keiku logique. Une bonne partie de ceux qui demandaient un remake du jeu imaginaient juste un seul et unique jeu. Résultat passé l'engouement de l'annonce puis la sortie de la première partie, le soufflet est retombé. La dernière partie devrait sortir d'ici l'an prochain. Ca fera donc 7 ans entre le début et la fin. Un paquet de monde est descendu du bus après le premier et n'est jamais remonté.
    keiku posted the 05/21/2026 at 06:51 AM
    sonilka bah un unique jeu sans changement du système de combat, et sans les ajouts qui dénature l'histoire et le monde de ff7...

    l'original restera mon jeu préféré de tous les temps, et le rebirth ma plus grosse déception sur 40 ans de jv

    et je fais partie de ceux qui sont revenu après le premier, qui passait encore comparer a rebirth (même si c'était une déception aussi)
    zekk posted the 05/21/2026 at 07:18 AM

    gat On se marre toujours dans la rubrique commentaire d'un article de jenicris sur FF7R
    jenicris posted the 05/21/2026 at 12:02 PM
    zekk c'est une constante. Mais c'est vrai que ça devient drôle de voir les coms de certains tellement ils sont à côté de la plaque
    magneto860 posted the 05/22/2026 at 08:52 AM
    "Nous pensons avoir réussi à susciter l'intérêt et l'enthousiasme d'un public toujours plus large."

    Est-il en train de dire que FF7 Rebirth se serait davantage vendu que FF7 Remake ?
    link571 posted the 05/22/2026 at 09:39 AM
    On espère le premier trailer au SoP du 2 juin
    micheljackson posted the 05/22/2026 at 09:48 AM
    Si par "riche" il entend encore des mini jeux et des quêtes débiles, ça ne me concerne plus, je les avais tous zappés dans le 1 et le 2, ça va quoi, je ne joue pas à FF7 pour retrouver les chats perdus d'une gamine dans un bidonville, tant pis si je ne finis pas le jeu avec la meilleure arme Trop classe de la Mort qui Tue.
    micheljackson posted the 05/22/2026 at 09:55 AM
    :gat "va baiser un coup", on gros on n'a plus le droit de se plaindre de la merde qu'on nous sert sans être forcément frustré sexuellement, merci le Freud de chez Aliexpress, le bob Ricard est inclus avec ?
    zekk posted the 05/22/2026 at 11:00 AM
    jenicris c’esr clair
    pimoody posted the 05/22/2026 at 11:01 AM
    J’aurais préféré quand même que tout cette investissement de temps dans un rpg puisse se voir transférer d’un épisode à l’autre sachant que de base c’est un seul jeu unique.
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