Playstation 5
Hamaguchi :
Un système de trophée entièrement revue pour FFVII Remake Part 3
Le dernier volet de la trilogie de remakes propose un monde encore plus riche (que Remake et Rebirth) et un gameplay riche en contenu. Dans cette optique, nous avons procédé à des ajustements approfondis au niveau de l'équilibrage des trophées, en nous attachant particulièrement à déterminer si leur obtention était un plaisir en soi ou si elle limitait l'étendue de l'expérience.
Une nouvelle étape avec le Highwind
Dans ce dernier volet de la trilogie, le jeu franchit une nouvelle étape en élargissant son envergure grâce au Highwind. En renouvelant et en faisant évoluer l'expérience de jeu à chaque opus, nous pensons avoir réussi à susciter l'intérêt et l'enthousiasme d'un public toujours plus large.
Chaldey toujours présent
Nous ne sommes pas en mesure de dire pour l'instant s'il est devenu un personnage jouable.
Chadley continuera à jouer un rôle important, même dans le dernier volet de la trilogie. Sa grande curiosité et sa tendance à parler un peu trop – des traits de caractère inhérents dont il est conscient et qui le complexent quelque peu – seront également approfondis dans ce troisième opus. Je serais ravi que les joueurs suivent avec enthousiasme la manière dont Chadley s’implique dans l’histoire et le rôle qu’il joue pour la faire avancer.
posted the 05/20/2026 at 06:24 PM by jenicris
Franchement ils auraient pu nous faire des mini donjons dans lesquels on combat les invoc à la fin pour les intégrer directement dans l’aventure ou nous les faire obtenir avec des actions spécifiques comme dans le jeu d’origine.
Et Benichou comme pseudo quoi.. J’suis mort
Le correcteur de mon tel qui se tape un trip