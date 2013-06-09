SONY Waypoint
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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/20/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Hamaguchi : FFVIIR Part 3 aura le monde le plus riche de la trilogie en l'élargissant avec le Highwind
Playstation 5


Hamaguchi :

Un système de trophée entièrement revue pour FFVII Remake Part 3

Le dernier volet de la trilogie de remakes propose un monde encore plus riche (que Remake et Rebirth) et un gameplay riche en contenu. Dans cette optique, nous avons procédé à des ajustements approfondis au niveau de l'équilibrage des trophées, en nous attachant particulièrement à déterminer si leur obtention était un plaisir en soi ou si elle limitait l'étendue de l'expérience.


Une nouvelle étape avec le Highwind

Dans ce dernier volet de la trilogie, le jeu franchit une nouvelle étape en élargissant son envergure grâce au Highwind. En renouvelant et en faisant évoluer l'expérience de jeu à chaque opus, nous pensons avoir réussi à susciter l'intérêt et l'enthousiasme d'un public toujours plus large.


Chaldey toujours présent

Nous ne sommes pas en mesure de dire pour l'instant s'il est devenu un personnage jouable.

Chadley continuera à jouer un rôle important, même dans le dernier volet de la trilogie. Sa grande curiosité et sa tendance à parler un peu trop – des traits de caractère inhérents dont il est conscient et qui le complexent quelque peu – seront également approfondis dans ce troisième opus. Je serais ravi que les joueurs suivent avec enthousiasme la manière dont Chadley s’implique dans l’histoire et le rôle qu’il joue pour la faire avancer.
Restart - https://www.restart.run/articles/final-fantasy-vii-rebirth-director-naoki-hamaguchi-interview
    tags : square enix ps5 final fantasy vii part iii
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    kisukesan
    posted the 05/20/2026 at 06:24 PM by jenicris
    comments (11)
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 06:30 PM
    Ils vont encore mettre 1 millions de mini jeux et du lots à donf
    fan2jeux posted the 05/20/2026 at 06:31 PM
    Je sens que Chadley va être l'omega weapon du jeu
    guiguif posted the 05/20/2026 at 06:34 PM
    rupinsansei3 https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/ff7-remake-3-moins-mini-jeux-naoki-hamaguchi-638919
    brook1 posted the 05/20/2026 at 06:36 PM
    J'espère qu'on reverra Weiss
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 06:47 PM
    guiguif
    benichou posted the 05/20/2026 at 06:47 PM
    Remake et Rebirth ont pléthores de qualités mais quelle idée merdique ils ont trouvé de devoir combattre les invocations dans 1 monde virtuel pour les obtenir surtout que chadley est insupportable.

    Franchement ils auraient pu nous faire des mini donjons dans lesquels on combat les invoc à la fin pour les intégrer directement dans l’aventure ou nous les faire obtenir avec des actions spécifiques comme dans le jeu d’origine.
    vyse posted the 05/20/2026 at 06:51 PM
    benichou c'est plus de taf..tu sens que les invoks c'est quelque chose d'un peu anachronique quand meme... Si ton jeu tourne pas autour comme ff16 c'est un peu galere a integrer dans quelque chose d'aussi realiste
    gat posted the 05/20/2026 at 06:56 PM
    benichou Va baiser un coup. À chaque fois qu’on te lit, on sent le mec qui n’a pas jouïe depuis l’époque Louis XIV.

    Et Benichou comme pseudo quoi.. J’suis mort
    opthomas posted the 05/20/2026 at 07:12 PM
    En l'élargissant plutôt ? Coquille ainsi donc avec le titre ?
    jenicris posted the 05/20/2026 at 07:17 PM
    opthomas merci j'ai corrigé

    Le correcteur de mon tel qui se tape un trip
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 07:17 PM
    rupinsansei3 Y en aura probablement 1 en moins ,c'est tout
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