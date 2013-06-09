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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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L'IA à l'honneur dans les studios de SIE : QA, software engineering, 3D modeling et animation
Business & stratégie commerciale


Naughty Dog et San Diego Studio ont recours à l'animation faciale par IA

Nishino a décrit une vaste initiative interne menée au sein des studios propriétaires de PlayStation, où les développeurs automatisent les processus répétitifs, améliorent la productivité en ingénierie logicielle et accélèrent les phases d’assurance qualité, de modélisation 3D et d’animation. Parmi les outils utilisés figure « Mockingbird », qui génère des animations faciales à partir de données de capture de mouvement en un temps bien plus court qu’auparavant. Les équipes de Naughty Dog et de San Diego Studio ont adopté cet outil, y compris pour des titres déjà commercialisés. Un autre outil d'animation capillaire basé sur l'IA convertit des séquences vidéo de coiffures réelles en modèles 3D au niveau de chaque mèche, réduisant considérablement ce qui était auparavant un processus très laborieux.

Du côté de la plateforme, M. Nishino a déclaré que les outils de routage des paiements basés sur l'IA ont généré plus de 700 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours des dernières années en acheminant plus efficacement les transactions à travers les réseaux de paiement. Il a ajouté que Sony s'appuie sur ces bases pour développer de nouveaux projets d'apprentissage automatique axés sur la personnalisation : des systèmes qui finiront par recommander non seulement le prochain jeu susceptible de plaire à un joueur, mais aussi le prochain moment de jeu, l'abonnement, l'accessoire ou le produit dérivé correspondant à ses centres d'intérêt.

M. Nishino a déclaré que l'augmentation du volume de contenu qui devrait arriver sur le marché à mesure que l'IA réduit les obstacles au développement rendra le rôle de sélection et de recommandation de la plateforme encore plus crucial, les propriétés intellectuelles et les franchises de studios appartenant à Sony constituant un facteur clé de différenciation alors que les joueurs auront plus de choix que jamais. « La vision, la conception et l'impact émotionnel de nos jeux proviendront toujours du talent de nos studios et de nos créateurs », a-t-il déclaré. « L'IA est destinée à renforcer leurs capacités, pas à les remplacer. »

L'optimisme de Sony concernant l'IA s'inscrit dans un contexte de pressions externes croissantes. M. Totoki a souligné que la pénurie actuelle de mémoire – due à la forte demande en infrastructures d'IA – constituait un problème qui se répercutait sur les jeux vidéo, les smartphones, les ordinateurs portables et les cartes mémoire. Il a indiqué que la division matériel de PlayStation prévoyait de limiter l'impact sur les coûts au cours de l'exercice fiscal en cours grâce à des négociations en cours avec les fournisseurs, tandis que le segment imagerie et capteurs de Sony voit sa clientèle haut de gamme rester solide, même si le marché des smartphones bas de gamme, axé sur le volume, subit des pressions.
Variety - https://variety.com/2026/biz/news/sony-playstation-ai-strategy-tariffs-memory-1236741351/
    tags : sony ia
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    posted the 05/08/2026 at 09:10 AM by jenicris
    comments (21)
    thelastone posted the 05/08/2026 at 10:15 AM
    C'est surtout que l'IA ne pourra jamais prendre des décisions et choisir ce qui est optimal et cohérent.
    skuldleif posted the 05/08/2026 at 10:17 AM
    C'est L'IA bio
    Merci sony
    guyllan posted the 05/08/2026 at 10:39 AM
    Ça risque d'en surprendre certains : Neil Druckmann fait partie des créateurs qui voient des opportunités dans l’IA. Il a déclaré que l’IA allait "révolutionner" la création de contenu et le développement des jeux vidéo. Il a expliqué que "avec l’IA, la créativité fixe les limite", et non plus les outils. Aussi qu'elle permettra de réduire les coûts et les obstacles techniques, ouvrira la voie à des projets plus ambitieux, aidera à créer des dialogues et des personnages plus nuancés etc.
    keiku posted the 05/08/2026 at 11:03 AM
    thelastone qui sait un jour..., car de toute façon, l'homme a tout aussi difficile aussi de choisir ce qui est cohérent et optimal...
    ziggourat posted the 05/08/2026 at 11:18 AM
    guyllan Pas convaincu. Chaque nouvelle technologie, on a eu le droit à ce genre de discours, simplification des process, confort supplémentaire, rapidité d'exécution. Alors oui, ça peut solutionner une partie des contraintes, mais chaque nouvelle technologie a aussi apporté de nouvelles contraintes. Donc bon, l'IA ne sera pas une technologie miraculeuse, sauf pour les investisseurs qui verront leurs dividendes exploser
    51love posted the 05/08/2026 at 11:27 AM
    Playstation a beau être dans une position confortable niveau hardware et ecosysteme, ils le sont nettement moins pour leurs first party.

    S'il y a bien des studios qui ont tout interet a optimiser leurs developements via IA, c'est bien les leurs.

    Les studios qui ont le luxe de pouvoir toucher bcp plus large en sortant leurs jeux sur tous les supports, et/ou en produisant surtout des jeux avec des ambitions techniques moindres, donc moins couteux, n'ont pas la meme pression, ça attenue les risques.

    Et pourtant meme pour eux, le contexte n'est deja pas si evident.

    Pas pour rien qu'on voit Playstation faire bcp de merde ces dernieres années au niveau des first party, ils sont perdus strategiquement.
    guyllan posted the 05/08/2026 at 11:34 AM
    ziggourat En fait, je viens de voir que cette interview de Neil Druckmann, où il qualifiait l’IA de “révolution”, a été retirée par Sony à la suite du backlash. Officiellement, ses propos auraient été mal retranscrits par Sony. Mais la version corrigée, où il atténuait légèrement son enthousiasme tout en voyant toujours dans l’IA une opportunité, n’a pas été repostée par Sony. Druckmann l’a publiée sur Twitter, avant qu'elle ne soit supprimée à son tour
    brook1 posted the 05/08/2026 at 11:52 AM
    Excellente initiative de leur part et ça me semble plus pertinent que beaucoup d'entreprises qui, elles, ne savent pas se servir de L'IA correctement, exemple : Activision et EA
    niflheim posted the 05/08/2026 at 12:10 PM
    guyllan tu comprends surtout rien à ce que Neil Druckmann a expliqué sur l'utilisation de l'IA :

    Druckmann privilégie les fondamentaux plutôt que les outils

    Le patron de Naughty Dog a fait écho à certaines de ces idées et a indiqué que le recours à l'IA pourrait s'avérer utile pour « réduire à la fois les coûts et les obstacles techniques ». Aux créateurs en herbe qui pourraient en venir à considérer la technologie de l'IA comme la norme, Druckmann recommande de « maîtriser les fondamentaux plutôt que les outils » et affirme qu'il est essentiel de comprendre le métier.

    « Avec l'IA, c'est votre créativité qui fixe les limites. Comprendre l’histoire de l’art, la composition et la narration est essentiel pour une mise en scène efficace. Les outils évoluent rapidement : certains outils autrefois indispensables sont aujourd’hui obsolètes », a-t-il déclaré.

    « Chez Naughty Dog, nous sommes passés de l’animation manuelle de Jak and Daxter à l’utilisation de la capture de mouvement dans Uncharted, ce qui a considérablement amélioré notre narration. L’IA nous permettra de créer des dialogues et des personnages nuancés, élargissant ainsi les possibilités créatives. Cependant, il est crucial de diriger ces outils avec précision pour obtenir les résultats escomptés. »

    Abordant la manière dont d’autres technologies émergentes pourraient combler le fossé entre les jeux vidéo et les autres médias, facilitant ainsi une narration plus « transmédia », Druckmann s’attend à ce que nous puissions bientôt extraire directement des éléments de jeux vidéo pour les utiliser dans d’autres supports.

    « La transposition des éléments graphiques des jeux vidéo vers d’autres supports deviendra plus aisée à mesure qu’ils gagneront en réalisme. On pourra peut-être extraire un environnement d’un jeu pour l’intégrer directement dans d’autres supports, ou permettre aux acteurs de visualiser ces environnements et d’interagir avec eux à l’aide de casques de réalité virtuelle », a-t-il déclaré.

    « Les avancées technologiques favorisent également la collaboration internationale et les retours en temps réel. Les outils de travail à distance, essentiels pendant la pandémie, ont réduit les déplacements et rationalisé les processus de production. Par exemple, j’ai pu superviser la production de la deuxième saison de The Last of Us depuis Los Angeles par téléphone ou par ordinateur, alors que le tournage se déroulait au Canada. »

    L’adaptation de The Last of Us par HBO a connu un immense succès, valant à la chaîne les éloges de la critique tout en stimulant les ventes du jeu. Une deuxième saison est actuellement en production.

    https://www.gamedeveloper.com/production/naughty-dog-boss-neil-druckmann-says-ai-will-revolutionize-development

    Ta connerie de wokisme te pousse à faire de la désinfo.
    thelastone posted the 05/08/2026 at 12:15 PM
    Keiku Je pense pas qu'on parle de la même chose, mais il ya toujours un contexte client Ue l'IA ne prend pas en compte
    keiku posted the 05/08/2026 at 12:40 PM
    thelastone mais soyons franc, l'ia surpassera l'homme dans tous les domaine un jour, c'est d’ailleurs déja le cas aujourd'hui dans beaucoup de secteur aujourd'hui, et il viendra un jour ou elle dépassera, les artistes, les politiques et le reste, la question n'est pas si c'est possible mais juste quand ca arrivera...
    thelastone posted the 05/08/2026 at 01:25 PM
    Keiku Dans plein de domaines où le résultat est déterministe mais aujourd'hui quand je bosse avec l'IA je doit très bien formuler mon besoin sinon j'itere 46 fois sans parler de la dette technique que ça crée, aussi pour le debugage etc ça à toujours besoin de tout le contexte donc toute la code base mais t'as pas forcément qu'elle fouille partout donc ça reste une bonne brêle pour ce cas là même si ça aide .
    C'est des choses qui ne dépendent pas des performances de l'IA mais de tout l'environnement autour.
    keiku posted the 05/08/2026 at 01:43 PM
    thelastone c'est pour ca que je dis le soucis n'est pas de savoir si c'est possible mais bien quand, donc oui aujourd'hui ne n'est pas encore possible... mais ca le sera sans nul doute dans le futur , quand tu vois l'évolution de l'ia en 5 ans, et surtout les évolution qui ne sont pas encore sur le marché , nul doute que d'ici 5 ans ca aura encore totalement changer

    C'est des choses qui ne dépendent pas des performances de l'IA mais de tout l'environnement autour.

    mais je n'ai aucun doute que l'on trouvera assez rapidement des moyens de remédier a ces problèmes, et une capacité élargie des compréhension des contextes. n'oublie pas que l'IA moderne n'a que 4 ans et une technologie met en général 20 ans a devenir mature
    guyllan posted the 05/08/2026 at 02:04 PM
    niflheim Ce que je ne comprends pas, c'est surtout le sens de ton intervention ! Mon wokisme me pousse à faire de la désinfo ? What ?

    Même en mettant de côté le fait que je me suis appuyé sur l’article d'IGN "Neil Druckmann, le boss de Naughty Dog, affirme que l'IA va « révolutionner la manière dont le contenu est créé »", ainsi que sur l'intégralité de son interview supprimée, et que, de ton côté, tu sembles te baser sur un article moins complet de Gamedeveloper.com, les passages que tu as mis en gras ne contredisent en rien le fait que Neil Druckmann fait partie des créateurs qui voient des opportunités dans l’IA... Alors cette fois-ci, reprends le texte que tu as cité, surligne les passages où Druckmann vante les mérites de l’IA et ajoute ceci :
    « De plus, l'IA va véritablement révolutionner la manière dont le contenu est créé, même si cela soulève certaines questions éthiques auxquelles nous devons répondre. Grâce à des technologies comme l'IA et à la possibilité de réaliser de la capture de mouvement directement depuis chez soi, nous réduisons à la fois les coûts et les obstacles techniques, ce qui nous ouvre la voie pour nous lancer dans des projets plus audacieux et repousser les limites de la narration dans les jeux. Cette évolution donne véritablement aux créateurs les moyens de donner vie à leurs visions sans se heurter aux obstacles traditionnels. »
    thelastone posted the 05/08/2026 at 02:34 PM
    Keiku nul doute qu'elle va progresser mais elle n'aura jamais de libre arbitre, demain tu commence uns projet legacy l'IA va jamais te dire qu'il faut corrigé ça et ça c'est a toi de le voir. Mais si un jour elle arrive a prendre des initiatives et faire tout de bout en bout alors il n'existera plus aucun métier viable a part tout ce qui est Manuel
    keiku posted the 05/08/2026 at 03:12 PM
    thelastone nul doute qu'elle va progresser mais elle n'aura jamais de libre arbitre

    ca tu es incapable de le prédire... , moi je pense que c'est totalement possible de pouvoir creer une ia qui a son libre arbitre car tous ce qui compose l'univers est mathématique, notre cerveau compris

    Mais si un jour elle arrive a prendre des initiatives et faire tout de bout en bout alors il n'existera plus aucun métier viable a part tout ce qui est Manuel

    Et même ce qui est manuel disparaitra, car l'ia sera appliquer a la robotique comme ca commence déja a être le cas, et oui c'est vers ca que l'humanité veut aller donc on y arrivera un jour ou l'autre... par contre il faudra une supervision quand même ( ia ou non) car justement avoir un libre arbitre et prendre des initiatives c'est creer de l'erreur... donc pour qu'elle produise le moins d'erreur possible il faudra donc justement limiter son libre arbitre...
    keiku posted the 05/08/2026 at 03:15 PM
    thelastone je pense que la plus grosse difficulté pour l'ia va surtout devoir surpasser la folie humaine(et ca c'est pas gagner), certain étant déja entrain de vouloir faire de l'ia une entité personne et lui donner des droits...
    thelastone posted the 05/08/2026 at 03:31 PM
    Keiku oui on est d'accord on se tire tout seuls des balles dans le genoux Après faut pas oublier que l'IA est extrêmement gourmande en énergie , faire des modèles qui font tout sur le papier c'est qu'une question de temps mais dans la vraie vie ça coûte quoi et quel coût pour l'environnement. Ya sûrement de la marge pour optimiser mais c'est pas quelque chose qui va avoir une progression illimité.
    tripy73 posted the 05/08/2026 at 05:33 PM
    jenicris : si jamais ça t'intéresse il y a des screens shot de la présentation ici : https://x.com/i/status/2052757748815994887
    keiku posted the 05/08/2026 at 06:16 PM
    thelastone oui l’énergie consommée reste un problème, mais la aussi ca progresse mais les grosses entreprise n'en n'ont rien a foutre (en dehors des cout financier que ca occasionne) de l’environnement et l’Amérique (ni la chine) ne respecte de toute facon par les accord environnementaux...

    et puis même si la réduction du cout énergétique est limitée, ils sont en train de trouver des alternative pour produire plus d’énergie aussi ( c'est pas pour rien qu'on paye elon musk des centaine de milliard pour lancer ses fusées qui au passage pollue tout autant)
    kidicarus posted the 05/12/2026 at 06:43 AM
    Donc y en a sur ce site qui n'acheteront plus leur jeux.
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