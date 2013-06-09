Business & stratégie commerciale
Naughty Dog et San Diego Studio ont recours à l'animation faciale par IA
Nishino a décrit une vaste initiative interne menée au sein des studios propriétaires de PlayStation, où les développeurs automatisent les processus répétitifs, améliorent la productivité en ingénierie logicielle et accélèrent les phases d’assurance qualité, de modélisation 3D et d’animation. Parmi les outils utilisés figure « Mockingbird », qui génère des animations faciales à partir de données de capture de mouvement en un temps bien plus court qu’auparavant. Les équipes de Naughty Dog et de San Diego Studio ont adopté cet outil, y compris pour des titres déjà commercialisés. Un autre outil d'animation capillaire basé sur l'IA convertit des séquences vidéo de coiffures réelles en modèles 3D au niveau de chaque mèche, réduisant considérablement ce qui était auparavant un processus très laborieux.
Du côté de la plateforme, M. Nishino a déclaré que les outils de routage des paiements basés sur l'IA ont généré plus de 700 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours des dernières années en acheminant plus efficacement les transactions à travers les réseaux de paiement. Il a ajouté que Sony s'appuie sur ces bases pour développer de nouveaux projets d'apprentissage automatique axés sur la personnalisation : des systèmes qui finiront par recommander non seulement le prochain jeu susceptible de plaire à un joueur, mais aussi le prochain moment de jeu, l'abonnement, l'accessoire ou le produit dérivé correspondant à ses centres d'intérêt.
M. Nishino a déclaré que l'augmentation du volume de contenu qui devrait arriver sur le marché à mesure que l'IA réduit les obstacles au développement rendra le rôle de sélection et de recommandation de la plateforme encore plus crucial, les propriétés intellectuelles et les franchises de studios appartenant à Sony constituant un facteur clé de différenciation alors que les joueurs auront plus de choix que jamais. « La vision, la conception et l'impact émotionnel de nos jeux proviendront toujours du talent de nos studios et de nos créateurs », a-t-il déclaré. « L'IA est destinée à renforcer leurs capacités, pas à les remplacer. »
L'optimisme de Sony concernant l'IA s'inscrit dans un contexte de pressions externes croissantes. M. Totoki a souligné que la pénurie actuelle de mémoire – due à la forte demande en infrastructures d'IA – constituait un problème qui se répercutait sur les jeux vidéo, les smartphones, les ordinateurs portables et les cartes mémoire. Il a indiqué que la division matériel de PlayStation prévoyait de limiter l'impact sur les coûts au cours de l'exercice fiscal en cours grâce à des négociations en cours avec les fournisseurs, tandis que le segment imagerie et capteurs de Sony voit sa clientèle haut de gamme rester solide, même si le marché des smartphones bas de gamme, axé sur le volume, subit des pressions.
posted the 05/08/2026 at 09:10 AM by jenicris
Merci sony
S'il y a bien des studios qui ont tout interet a optimiser leurs developements via IA, c'est bien les leurs.
Les studios qui ont le luxe de pouvoir toucher bcp plus large en sortant leurs jeux sur tous les supports, et/ou en produisant surtout des jeux avec des ambitions techniques moindres, donc moins couteux, n'ont pas la meme pression, ça attenue les risques.
Et pourtant meme pour eux, le contexte n'est deja pas si evident.
Pas pour rien qu'on voit Playstation faire bcp de merde ces dernieres années au niveau des first party, ils sont perdus strategiquement.