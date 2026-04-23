description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Editeur : Happinet Corporation / Nis America
Développeur : Adglobe
Genre : Stratégie/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 26 Aout 2026 (Occident)
27 Aout 2026 (Japon)
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Chinois.
Il y a bien longtemps, le monde fut sauvé par la Brigandine.
Cette armure arcanique, forgée par le grand sorcier Lunadea, a coupé court aux ambitions de l’empire d’Abyssloa.
Depuis, deux siècles se sont écoulés, et la plus grande puissance du continent, le royaume de Solginat est maintenant devenu une présence menaçante. En réponse, les dirigeants de plusieurs nations, menés par la reine de Mysteine, royaume perpétuant la volonté de Lunadea, se réunissent afin de publier une dénonciation officielle...
Vous incarnez le chef de l’une de ces six factions.
Réalisateur par Makoto Yamamoto (Licence : Sengoku BASARA)
Supervisé par Masayuki Horikawa (Fire Emblem: Path of Radiance)
Scenario : Iduru Matsuno (Licence : Sengoku BASARA)
Character design : Junko Kawano (Suikoden, Eiyuden Chronicle) / Niji Hayashi (Fire Emblem Heroes)
OST : Rei Kondoh (Okami, Bayonetta, Fire Emblem : Three Houses)
Je le prendrai à coup sûr