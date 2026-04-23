Editeur : Happinet Corporation / Nis America

Développeur : Adglobe

Genre : Stratégie/RPG

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 26 Aout 2026 (Occident)

27 Aout 2026 (Japon)

Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Chinois.

Il y a bien longtemps, le monde fut sauvé par la Brigandine.Cette armure arcanique, forgée par le grand sorcier Lunadea, a coupé court aux ambitions de l’empire d’Abyssloa.Depuis, deux siècles se sont écoulés, et la plus grande puissance du continent, le royaume de Solginat est maintenant devenu une présence menaçante. En réponse, les dirigeants de plusieurs nations, menés par la reine de Mysteine, royaume perpétuant la volonté de Lunadea, se réunissent afin de publier une dénonciation officielle...Vous incarnez le chef de l’une de ces six factions.Réalisateur par Makoto Yamamoto (Licence : Sengoku BASARA)Supervisé par Masayuki Horikawa (Fire Emblem: Path of Radiance)Scenario : Iduru Matsuno (Licence : Sengoku BASARA)Character design : Junko Kawano (Suikoden, Eiyuden Chronicle) / Niji Hayashi (Fire Emblem Heroes)OST : Rei Kondoh (Okami, Bayonetta, Fire Emblem : Three Houses)