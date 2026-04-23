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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Rôle Playing Kyo
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name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 04/23/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
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[Multi] Brigandine : Abyss / Date de sortie
Tactical RPG




Editeur : Happinet Corporation / Nis America
Développeur : Adglobe
Genre : Stratégie/RPG
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 26 Aout 2026 (Occident)
27 Aout 2026 (Japon)
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Chinois.

Il y a bien longtemps, le monde fut sauvé par la Brigandine.
Cette armure arcanique, forgée par le grand sorcier Lunadea, a coupé court aux ambitions de l’empire d’Abyssloa.
Depuis, deux siècles se sont écoulés, et la plus grande puissance du continent, le royaume de Solginat est maintenant devenu une présence menaçante. En réponse, les dirigeants de plusieurs nations, menés par la reine de Mysteine, royaume perpétuant la volonté de Lunadea, se réunissent afin de publier une dénonciation officielle...

Vous incarnez le chef de l’une de ces six factions.

Réalisateur par Makoto Yamamoto (Licence : Sengoku BASARA)
Supervisé par Masayuki Horikawa (Fire Emblem: Path of Radiance)
Scenario : Iduru Matsuno (Licence : Sengoku BASARA)
Character design : Junko Kawano (Suikoden, Eiyuden Chronicle) / Niji Hayashi (Fire Emblem Heroes)
OST : Rei Kondoh (Okami, Bayonetta, Fire Emblem : Three Houses)


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=tW2O8xh3pZQ
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    iglooo
    posted the 04/23/2026 at 07:30 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    apollokami posted the 04/23/2026 at 10:52 AM
    Vraiment pas fan du charadesign ultra générique par rapport à l'original.
    mattewlogan posted the 04/24/2026 at 11:50 AM
    J’avais bien aimé à l’époque
    Je le prendrai à coup sûr
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