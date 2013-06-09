Hier MLID, un youtubeur qui parle souvent des futurs hardwares (qui a la réputation sur les forum US de parfois se tromper), a lancé la rumeur comme quoi Sony allait lancé au côté de la sa future portable et de la PS6, une version "lite" de sa console de salon, un peu comme la Series S.
Mais hier soir, KeplerL2, leaker AMD bien connu, a démenti cette rumeur, en disant que ça n'était pas vrai et juste de la spéculation de MLID.
Pour lui il y a en effet la PS6 et une future portable (une vrai portable et non une hybride) mais c'est tout.
Il rajoute :
Le « PS6 Lite » est une hypothèse avancée par MLID. Mais ses estimations de coûts sont très proches des miennes.
Il continue en disant le pourquoi Sony n'a pas voulu le faire et si malgré tout on en verra une un jour :
Non, ça serait un cauchemar pour les tiers
Il explique pourquoi c'est pas possible même si le hardware portable existe déjà :
Il y a une grande différence entre obtenir un rendu satisfaisant sur un petit écran 1080p et sur un grand téléviseur 4K. Nous ne savons pas non plus si Sony rendra obligatoire la prise en charge du mode portable.
Et pour terminer
Canis est conçu avec des bibliothèques spécialisées à faible consommation ; il ne peut pas fonctionner à des fréquences d'horloge élevées, quelle que soit la puissance que vous lui fournissez.
Il s'agit d'une conversion à une résolution 16 fois supérieure, ce qui est très difficile à réaliser sans artefacts d'image ni flou. Le temps nécessaire à la conversion dépend également de la résolution de sortie ; ainsi, si l'on part du principe qu'une conversion en 1080p avec FSR5/PSSR3 prend environ 2 ms sur Canis, une conversion en 4K prendrait environ 8 ms.
Même avec des fréquences d'horloge plus élevées en configuration sur station d'accueil, il faudrait probablement compter au minimum 5 à 6 ms ; les développeurs devraient donc procéder à une optimisation supplémentaire pour la configuration sur station d'accueil afin d'atteindre le même FPS qu'en mode portable.
Kepler ayant accès a toute les données chez AMD pour les consoles de Sony et Microsoft, y a pas peu de doutes à avoir.
Après peut-être qu'il s'agira de pack.
Ps6 de base, sans lecteur
Ps6 avec lecteur
Ps6 portable similaire a la ps portal.
Ps6 portable autonome.....
Vaut mieux attendre l'annonce non? Une chose est sur, ca risque d'être drôle au début, avant les larmes.....
Tu vire l'écran, la batterie, pas trop de mémoire mais un plug accessible pour ajouter soit même des extensions...y a moyen de gratter et déporter les couts sur la durée pours l'acheteur.
Ca fait pas rever
Mon Dieu mais comment est-ce possible de faire une telle erreur ?
Sony n’a visiblement rien compris au marché et surtout rien retenu de l’échec de la Ps-Vita, à moins qu’ils visent délibérément un marché de niche sans concurrencer personne ?
Entre 500 et 1000€ ?
Full démat ?
Donc au minimum 1To de stockage ?
Je souhaiterai simplement une ps portable autonome, avec support physique (cartouche), avec certainement des portages de jeux ps5 / ps6 en low, et quelques jeux exclusifs dessus pour donner de l’intérêt à la console.
Je vois mal Sony inventer un nouveau stockage, (cd, dvd , trop gros, ) mini cd comme sur la PSP trop cher. Je les vois mal faire un retour cartouche comme sur la vita. Donc il ne reste plus que le full dématérialisé.
Mais 1 To jamais de la vie ???? au mieux on parle d'une 512 de stockage
Ils vont devoir essayer de trouver des compromis entre prix et matériel.
J'imagine que la puissance brute ne sera pas non plus folle , mais qu'ils vont essayer d introduire un max de logiciel type psrr2 pour valoriser le rendu sur petit écran.
Curieux de voir les choix qu'ils vont faire face a une Switch 2.
A la limite il sera peut etre possible de relier cette PS6 portable au lecteur disque externe de la PS6. Ca va etre ridicule
edgar Si la console est assez puissante, on s'en tape du côté hybride.
Tu auras toujours la PS6.
Et oui contrairement à Nintendo Radin on aura sûrement plus que 256Go et surtout un vrai SSD et pas cette arnaque de Micro SD Express Hors de prix
Tes propos sont cruels mais tres juste
Meme au Japon, qui est pourtant la terre sacrée des consoles portables, Sony a reussi l’exploit d’echouer avec la PSVita, bravo champion
la ps6 low cost existe déjà, c'est la ps5
Il faudra l’alimenter en jeu, pas comme la Vita.
T’étais pas censé être un fervent défenseur du physique ?
T’avais pas dernièrement posté 2 millions d’articles sur les GKC de la Switch 2 pour t’en plaindre ?
Et maintenant t’es impatient d’acheter une console portable qui sera à coup sûr très chère et probablement full démat ?
Regardez-moi ça les amis, on a la définition même d’un putain d’hypocrite dans toute sa splendeur !
Vivement ton prochain article ou commentaire sur les GKC !
Donc ta gueule
La PS Portable si elle assume son côté portable au moins elle n'essayera pas d'entuber les joueurs comme avec les arnaques GKC
Et il y aura toujours la PS6 avec son lecteur(et ses VRAIS jeux physique)
Allez retourne acheter tes cartouches vides à 80 euros et la Micro SD Express de 512Go à 120 euros
De quoi tu parles monsieur l’hypocrite, j’ai même pas de Switch 2.
Avoue que mon commentaire t’a fait terriblement mal au fion ?
Au moins maintenant les gens savent à quel point t’es un putain de faux-cul de la pire des espèces !
Comment je t’ai fait mangé ta propre merde, succulent n’est-ce pas ?
Par contre, je vois pas comment ils mettraient un lecteur dessus. Un lecteur de cartouches, une ludothèque distincte et des exclus, ce serait un bordel, ça n'a aucun sens.
Le seul truc où je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire c'est si t'achètes un jeu en physique, tu fais comment pour y jouer sur portable ?
Vous êtes vraiment con ou bien ?
Donc garde ton message de mytho le petit fanboy du petit artisan.
Maintenant va acheter tee cartouches vides à 80 euros et Micro SD Express hors de prix
Avec le crossgen la PS5 est la pour longtemps, ils ont qu'à continuer à la produire... Ça sera le rôle de la PS5 Digitale, mais pour ça faudrait réussir a économiser un peu plus sur les composants vu les nouveaux prix..
Déjà que Sony sort un nouveau modèle tous les 4 ans, ils vont se lancer avec une gamme portable de leur écosystème. Why not, mais la multiplication des modèles fait perdre tout l'intérêt une fois de plus des consoles.
Rigidité, optimisation infernale, process de certification, ...
2 modèles par génération, 2 mode par machine, jeux compatibles sur 2 génération, 2 écosystème (salon et portable)... C'est déjà énorme...
Et après ils disent vouloir être le meilleur endroit pour les tiers ?
Les mecs sont hors sols...
Je serais deg de ne pas avoir tous les jeux PS6 jouable sur la portable, ce serait con.
Donc stop à chaque fois dans les articles de le faire passer pour une merde, svp.