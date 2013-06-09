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KeplerL2 dement la rumeur d'une PS6 "low cost", Sony sortira bien une portable en plus de la PS6
Business & stratégie commerciale


Hier MLID, un youtubeur qui parle souvent des futurs hardwares (qui a la réputation sur les forum US de parfois se tromper), a lancé la rumeur comme quoi Sony allait lancé au côté de la sa future portable et de la PS6, une version "lite" de sa console de salon, un peu comme la Series S.

Mais hier soir, KeplerL2, leaker AMD bien connu, a démenti cette rumeur, en disant que ça n'était pas vrai et juste de la spéculation de MLID.
Pour lui il y a en effet la PS6 et une future portable (une vrai portable et non une hybride) mais c'est tout.
Il rajoute :

Le « PS6 Lite » est une hypothèse avancée par MLID. Mais ses estimations de coûts sont très proches des miennes.


Il continue en disant le pourquoi Sony n'a pas voulu le faire et si malgré tout on en verra une un jour :

Non, ça serait un cauchemar pour les tiers


Il explique pourquoi c'est pas possible même si le hardware portable existe déjà :

Il y a une grande différence entre obtenir un rendu satisfaisant sur un petit écran 1080p et sur un grand téléviseur 4K. Nous ne savons pas non plus si Sony rendra obligatoire la prise en charge du mode portable.


Et pour terminer

Canis est conçu avec des bibliothèques spécialisées à faible consommation ; il ne peut pas fonctionner à des fréquences d'horloge élevées, quelle que soit la puissance que vous lui fournissez.


Il s'agit d'une conversion à une résolution 16 fois supérieure, ce qui est très difficile à réaliser sans artefacts d'image ni flou. Le temps nécessaire à la conversion dépend également de la résolution de sortie ; ainsi, si l'on part du principe qu'une conversion en 1080p avec FSR5/PSSR3 prend environ 2 ms sur Canis, une conversion en 4K prendrait environ 8 ms.

Même avec des fréquences d'horloge plus élevées en configuration sur station d'accueil, il faudrait probablement compter au minimum 5 à 6 ms ; les développeurs devraient donc procéder à une optimisation supplémentaire pour la configuration sur station d'accueil afin d'atteindre le même FPS qu'en mode portable.


Kepler ayant accès a toute les données chez AMD pour les consoles de Sony et Microsoft, y a pas peu de doutes à avoir.
Neogaf - https://www.neogaf.com/threads/ps6s-budget-model-rumored-at-350-550-according-to-mlid.1695674/page-3#post-271465499
    tags : sony portable ps6
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    ouroboros4, walterwhite
    posted the 04/11/2026 at 06:21 AM by jenicris
    comments (27)
    cyr posted the 04/11/2026 at 06:45 AM
    Si sony dément, sony confirme.



    Après peut-être qu'il s'agira de pack.

    Ps6 de base, sans lecteur
    Ps6 avec lecteur
    Ps6 portable similaire a la ps portal.
    Ps6 portable autonome.....


    Vaut mieux attendre l'annonce non? Une chose est sur, ca risque d'être drôle au début, avant les larmes.....
    derno posted the 04/11/2026 at 06:59 AM
    techniquement si ps6 portable il y a, rien ne les empêches de faire une version où il la mette dans un boitier à brancher sur la TV.
    Tu vire l'écran, la batterie, pas trop de mémoire mais un plug accessible pour ajouter soit même des extensions...y a moyen de gratter et déporter les couts sur la durée pours l'acheteur.
    aeris522 posted the 04/11/2026 at 07:09 AM
    cyr une PS6 portable autonome ce serait donc : pas hybride, demat only, prix indécent et autonomie catastrophique.

    Ca fait pas rever
    raoh38 posted the 04/11/2026 at 07:23 AM
    Toute futur gen qui n'aura que 1to de capacité sera a considérer comme low cost. Donc a voir.
    edgar posted the 04/11/2026 at 07:38 AM
    Une vraie portable et non hybride

    Mon Dieu mais comment est-ce possible de faire une telle erreur ?

    Sony n’a visiblement rien compris au marché et surtout rien retenu de l’échec de la Ps-Vita, à moins qu’ils visent délibérément un marché de niche sans concurrencer personne ?

    Entre 500 et 1000€ ?

    Full démat ?

    Donc au minimum 1To de stockage ?
    dono56 posted the 04/11/2026 at 07:46 AM
    On a jamais eu la confirmation qu'elle sera une ps6 à proprement parlé, juste que la génération ps6 sera accompagnée par une console portable.

    Je souhaiterai simplement une ps portable autonome, avec support physique (cartouche), avec certainement des portages de jeux ps5 / ps6 en low, et quelques jeux exclusifs dessus pour donner de l’intérêt à la console.
    celebenoit84 posted the 04/11/2026 at 07:49 AM
    Il ne faut pas rêver. Pour la ps6 portable
    Je vois mal Sony inventer un nouveau stockage, (cd, dvd , trop gros, ) mini cd comme sur la PSP trop cher. Je les vois mal faire un retour cartouche comme sur la vita. Donc il ne reste plus que le full dématérialisé.
    Mais 1 To jamais de la vie ???? au mieux on parle d'une 512 de stockage
    Ils vont devoir essayer de trouver des compromis entre prix et matériel.
    J'imagine que la puissance brute ne sera pas non plus folle , mais qu'ils vont essayer d introduire un max de logiciel type psrr2 pour valoriser le rendu sur petit écran.
    Curieux de voir les choix qu'ils vont faire face a une Switch 2.
    aeris522 posted the 04/11/2026 at 07:57 AM
    dono56 Non mais cherche pas, cette PS6 portable n’aura pas de lecteur physique

    A la limite il sera peut etre possible de relier cette PS6 portable au lecteur disque externe de la PS6. Ca va etre ridicule
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 08:16 AM
    aeris522 Mais qu'est ce que tu peux raconter comme merde

    edgar Si la console est assez puissante, on s'en tape du côté hybride.
    Tu auras toujours la PS6.
    Et oui contrairement à Nintendo Radin on aura sûrement plus que 256Go et surtout un vrai SSD et pas cette arnaque de Micro SD Express Hors de prix
    aeris522 posted the 04/11/2026 at 08:26 AM
    edgar Sony n'a visiblement rien compris au marché et surtout rien retenu de l'échec de la Ps-Vita

    Tes propos sont cruels mais tres juste

    Meme au Japon, qui est pourtant la terre sacrée des consoles portables, Sony a reussi l’exploit d’echouer avec la PSVita, bravo champion
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 08:28 AM
    En tout cas vivement sa sortie pour avoir une capacité de stockage et du vrai SSD et pas cette arnaque de Micro SD Express hors de prix
    sandman posted the 04/11/2026 at 08:43 AM
    y'a 3 pauvres jeux qui utilisent la puissance de la ps5 et ca parle deja de la ps6 mdrr... Faudrait peut être rentabiliser le hardware avant de proposer une nouvelle console...
    romgamer6859 posted the 04/11/2026 at 09:06 AM
    jenicris
    la ps6 low cost existe déjà, c'est la ps5
    marchand2sable posted the 04/11/2026 at 09:15 AM
    Vraiment pas fan de cette histoire d'hybride ou portable. J'espère que c'est faux.
    walterwhite posted the 04/11/2026 at 09:16 AM
    Impatient de voir cette portable, il y a clairement la place et y’a qu’à voir le joli succès du Portal pour se rendre compte qu’il y a de la demande.

    Il faudra l’alimenter en jeu, pas comme la Vita.
    edgar posted the 04/11/2026 at 09:24 AM
    ouroboros4 Attends rassure-moi tu vas quand même pas l’acheter ?

    T’étais pas censé être un fervent défenseur du physique ?

    T’avais pas dernièrement posté 2 millions d’articles sur les GKC de la Switch 2 pour t’en plaindre ?

    Et maintenant t’es impatient d’acheter une console portable qui sera à coup sûr très chère et probablement full démat ?

    Regardez-moi ça les amis, on a la définition même d’un putain d’hypocrite dans toute sa splendeur !

    Vivement ton prochain article ou commentaire sur les GKC !
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 09:35 AM
    edgar Regardez le petit fanboy qui part dans les spéculations pour essayer de dire ce que les autres n'ont pas dit
    Donc ta gueule

    La PS Portable si elle assume son côté portable au moins elle n'essayera pas d'entuber les joueurs comme avec les arnaques GKC

    Et il y aura toujours la PS6 avec son lecteur(et ses VRAIS jeux physique)

    Allez retourne acheter tes cartouches vides à 80 euros et la Micro SD Express de 512Go à 120 euros
    edgar posted the 04/11/2026 at 09:43 AM
    ouroboros4 Mouhahaha !!!

    De quoi tu parles monsieur l’hypocrite, j’ai même pas de Switch 2.

    Avoue que mon commentaire t’a fait terriblement mal au fion ?

    Au moins maintenant les gens savent à quel point t’es un putain de faux-cul de la pire des espèces !

    Comment je t’ai fait mangé ta propre merde, succulent n’est-ce pas ?
    jenicris posted the 04/11/2026 at 09:44 AM
    romgamer6859 pas faux
    supasaiyajin posted the 04/11/2026 at 09:45 AM
    Perso, une console portable, je m'en fous un peu, je joue rarement hors de chez moi.

    Par contre, je vois pas comment ils mettraient un lecteur dessus. Un lecteur de cartouches, une ludothèque distincte et des exclus, ce serait un bordel, ça n'a aucun sens.

    Le seul truc où je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire c'est si t'achètes un jeu en physique, tu fais comment pour y jouer sur portable ?
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 09:49 AM
    edgar putain encore un troll qui crois que j'ai pas la Switch 2
    Vous êtes vraiment con ou bien ?
    Donc garde ton message de mytho le petit fanboy du petit artisan.
    Maintenant va acheter tee cartouches vides à 80 euros et Micro SD Express hors de prix
    51love posted the 04/11/2026 at 09:58 AM
    Ça serait un non sens total cette PS6 low cost...

    Avec le crossgen la PS5 est la pour longtemps, ils ont qu'à continuer à la produire... Ça sera le rôle de la PS5 Digitale, mais pour ça faudrait réussir a économiser un peu plus sur les composants vu les nouveaux prix..

    Déjà que Sony sort un nouveau modèle tous les 4 ans, ils vont se lancer avec une gamme portable de leur écosystème. Why not, mais la multiplication des modèles fait perdre tout l'intérêt une fois de plus des consoles.

    Rigidité, optimisation infernale, process de certification, ...

    2 modèles par génération, 2 mode par machine, jeux compatibles sur 2 génération, 2 écosystème (salon et portable)... C'est déjà énorme...

    Et après ils disent vouloir être le meilleur endroit pour les tiers ?

    Les mecs sont hors sols...
    lz posted the 04/11/2026 at 10:00 AM
    ouroboros4 : en quoi le GKC serait une arnaque face à une console potentiellement full démat ? Au final ça revient au même, et je dirais même que c'est une possibilité d'achat de plus que propose Nintendo
    fiveagainstone posted the 04/11/2026 at 10:03 AM
    "Nous ne savons pas non plus si Sony rendra obligatoire la prise en charge du mode portable."

    Je serais deg de ne pas avoir tous les jeux PS6 jouable sur la portable, ce serait con.
    ouroboros4 posted the 04/11/2026 at 10:05 AM
    51love c'est pour ça que Kepler à démenti
    ducknsexe posted the 04/11/2026 at 10:08 AM
    Full demat, Une grosse merde cette ps6 portable, je prédis déja un flop monumental.
    belmoncul posted the 04/11/2026 at 10:22 AM
    Vous faites passer MILD pour un sous KeplerL2 alors qu'il a vu juste l'immense majorité du temps... et par rapport à la PS6 Low Cost, MILD n'a rien lancé comme rumeur, il a juste réfléchis sur l'hypothèse d'une telle console

    Donc stop à chaque fois dans les articles de le faire passer pour une merde, svp.
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