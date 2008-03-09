profile
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 08/24/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2849
visites since opening : 11408308
subscribers : 134
bloggers : 1
Kojima a préparé le concept de Death Stranding 3
Actualité générale


Lors d'un récent entretien accordé à PlayStation Arabia, Hideo Kojima a révélé avoir déjà écrit le concept de Death Stranding 3, tout en précisant qu’il ne souhaite pas en assurer la réalisation comme il avait déjà pu l'évoquer il y a quelques semaines maintenant. Un choix surprenant de la part d’un créateur historiquement très attaché à ses licences, mais qui s’explique : Kojima est aujourd’hui pleinement mobilisé sur OD (en partenariat avec Xbox) et prévoit déjà son retour à l’espionnage d’action avec Physint, un projet encore tenu secret mais développé chez PlayStation, renouant ainsi avec ses “premières amours”.

Ce passage de relais constitue un tournant notable dans la carrière de Kojima, longtemps réputé pour son refus de déléguer. Néanmoins, le créateur nippon, qui vient de fêter ses 62 ans, fait face à une réalité professionnelle : avec plusieurs projets en cours, il doit faire des choix de priorités.

Mais la suite de la saga ne dépend plus uniquement de sa volonté : la marque Death Stranding appartient à PlayStation, seul habilité à lancer la production d’un troisième opus. Or, aucun développement n’a été officialisé à ce jour, et la prudence reste de mise. Les chiffres de ventes de Death Stranding 2 n’ont pas été publiés, et les premiers retours du marché évoquent un accueil en deçà des attentes, loin du phénomène qu’avait constitué le premier épisode.

Dans ces conditions, l’avenir de Death Stranding repose désormais sur la stratégie de Sony, qui devra arbitrer entre la rentabilité de la franchise et l’absence de Kojima en tant que directeur.
TwistedVoxel - https://twistedvoxel.com/hideo-kojima-wrote-concept-for-death-stranding-3/
    iglooo, kevinmccallisterrr
    posted the 08/24/2025 at 10:02 PM by liquidus
    comments (35)
    zampano posted the 08/24/2025 at 10:15 PM
    On souffle!
    akinen posted the 08/24/2025 at 10:19 PM
    Il devrait arreter la mise en scène tout court. Les standards ont évolués. Il est plus du tout dans le coup. Je le dis poliment mais « je » trouve que Yakuza ou Clair Obscure défoncent death stranding en matière de mise en scène, d’action, d’émotion.

    Niveau lore et idées de game design, là oui c’est un génie. Mais pour le reste, il est complètement largué.

    Et c’est un livreur vertueux niveau 2 à plus de 170h et ayant telechargé toute l’OST qui le dit.

    Reposes toi Kojima… Laisses faire ceux dont c’est le métier à la base
    akiru posted the 08/24/2025 at 10:39 PM
    akinen lol. Du coup un film de 1970 n'est plus dans les standards et ne délivre plus d'émotions ?
    malroth posted the 08/24/2025 at 10:43 PM
    Son projet avec Microsoft...Je le sens tellement pas

    Si certains ont trouvé Death stranding bizarre et ennuyeux, je crois qu'ils ne sont pas prêts pour ce futur "jeu" lol

    Mon espoir (en tant que Fan de MGS) c'est vraiment son futur jeu d'infiltration. J'espere qu'il n'a pas perdu la main car les phases d'infiltration dans DS sont bcp moins bien que MGS V
    altendorf posted the 08/24/2025 at 10:48 PM
    Physint sera son dernier projet jeu vidéo chez Kojima Productions. Le reste sera confié à de nouvelles têtes tandis qu'il se focalisera sur d'autres projets comme la réalisation d'un manga, d'un anime et d'un film. Il l'a déjà dit a plusieurs reprises.
    kurosu posted the 08/24/2025 at 10:48 PM
    akinen tu connais rien en mise en scène
    shambala93 posted the 08/24/2025 at 10:51 PM
    Pas un peu too much un 3e ?
    malroth posted the 08/24/2025 at 10:53 PM
    kurosu on peux dire ce qu'on veux mais la dessus il a raison.

    Il a grave perdu la main kojima sur plein de choses, dont la mise en scene et les emotions.
    keiku posted the 08/25/2025 at 04:14 AM
    n’empêche qu'il les enchaines ses jeux...
    ippoyabukiki posted the 08/25/2025 at 05:12 AM
    Un retour à ses premiers amours ? Donc un roman graphique ?
    ippoyabukiki posted the 08/25/2025 at 05:13 AM
    Car je tiens à rappeler que les metal gear ne sont pas ses premiers jeux

    malroth ou alors tu as vieilli et sa mise en scene n'a jamais ete tres bonne, simplement tu etais jeune et impressionnable
    mattewlogan posted the 08/25/2025 at 05:25 AM
    Non merci
    maxx posted the 08/25/2025 at 05:36 AM
    A voir ce que serait le concept de ce 3e jeu. Tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas dire si ça vaut le coup ou pas. Ca pourrait être très differnet. C'est très bien qu'il ait pensé à ça et soit près a laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Il a déjà assez de projets et en plus de nouvelles licences. Qu'il se concentre là dessus.
    Puis on aime bien le critiquer mais il a fait de sacré jeux en terme de gameplay. Quasiment tous les MGS jusqu'au dernier étaient au poil pour leur époque (sauf le 4 peut être) et avec le V qui est encore aujourd'hui intouchable sur beaucoup de points. On peut ne pas aimer la proposition de DS, mais le jeu a sa proposition qui est carrée et atypique.

    akinen Pourtant, même si je trouve Clair Obscur très réussi et touchant, ce n'est clairement pas sa mise en scène à proprement parler qui fait ça. Clair obscur est, je trouve, très très maladroit là dessus justement et fait parfois vieillot avec des plans qui font très amateurs (parfois ça lui donne même un certain charme). Mais pleins de choses autres font que ça marche (la musique qui est incroyable même si parfois super mal intégrée, les personnages au design très réussi, la DA, l'histoire qui est très prenante, bien écrite et très bien structurée. Sur ce point je trouve que le jeu sait très bien raconter son propos). Pour moi DS2 est bien plus carré sur la mise en scène pure. Mais bon, on ne compare pas du tout le même type de projet aussi. Kojima a ses excentricité qui frôle le ridicule parfois mais en techniquement il s'y connait. Après on peut se lasser comme on peut se lasser d'un réalisateur qui ne surprend plus.
    liquidus posted the 08/25/2025 at 06:20 AM
    ippoyabukiki Metal Gear existait avant Snatcher hein
    icebergbrulant posted the 08/25/2025 at 06:25 AM
    Autant, j’ai beaucoup apprécié le 2 (comme le 1 d’ailleurs) , autant je reste dubitatif sur un 3 car j’ai l’impression que Kojima est allé au bout justement du concept
    A la limite, qu’il nous sorte un gros DLC avec un delta plane pour livrer encore plus facilement
    akinen posted the 08/25/2025 at 07:23 AM
    maxx de mon coté, j’ai soupiré à chaque échange entre les personnages. Ils ne font que lire des lignes sans vie, comme s’il n’y avait aucun drame en cours.

    Impossible de lire de la colère, de la triste voir même un véritable rire. J’étais choqué de voir qu’en dehors d’une modélisation photo réaliste, le jeu d’acteur était d’une platitude absolue.

    En vérité il y a bien un moment où enfin il se passe quelque chose, c’est concernant « Neil » et je m’arrête là pour ne pas spoiler. J’ai trouvé ces « révélations » touchantes et ultra bien jouées. Comme si l’absence d’explication SF et de personnage aux pouvoir farfelus, avait empêché Kojima de diriger les acteurs n’importe comment. J’avoues que là, c’était parfait.

    D’ailleurs j’aurais adoré que Death Stranding 2 soit l’aventure de Neil, plutôt que celle de sam « l’homme sans vie » dans tous les sens du terme.
    playstation2008 posted the 08/25/2025 at 07:37 AM
    Vivement le 3 !!!!!!! par contre il me semble que la licence appartient à Kojima, pas à Sony
    lazer posted the 08/25/2025 at 07:41 AM
    Non merci je passe...y'en a marre de cette licence
    magneto860 posted the 08/25/2025 at 07:49 AM
    Quand j'aurai fini le 1, je pense que je serai vacciné pour trois ou quatre ans.

    Un bon réseau de routes et de tyroliennes, ça coûte très, très cher en temps passé sur le jeu. Et surtout ça reste très long à emprunter (combien de fois ai-je rêver du double X de Marvel's Spiderman dans ce jeu ?).
    cubia posted the 08/25/2025 at 07:50 AM
    Ah oui, un 3ème, carrément ^^

    J'ai même pas réussi à aller au bout du 1... J'ai serré les dents jusqu'au moment où on monte à bord du bateau pour aller sur l'autre île (après le premier vrai boss en gros). Mais j'ai pas eu le courage de continuer. Les livraisons à faire non stop, j'ai pas trouvé ça amusant. Le jeu n'est probablement pas mauvais, mais je me suis royalement fait chier dessus, donc je pense que c'est pas pour moi.
    likmus posted the 08/25/2025 at 08:23 AM
    Euh....En revanche je ne comprends pas, Kojima n'était pas censé avoir récupéré les droits de DS?
    Car le résumé de l'interview semble dire le contraire.
    xhander posted the 08/25/2025 at 08:27 AM
    akinen Je suis en plein 100% sur DS2 et je le kiffe énormément mais je comprend totalement ce que tu dis au niveau des personnages. C'est un point décevant car je n'ai pas non plus ressenti le poids des situations via les échanges à part quelques rares exceptions surtout grâce à un personnage (je ne vais pas spoil).

    Même Heartman, qui était génial dans le 1er, est ici trop effacé, son humour passé à la trappe. Même si je comprend la raison, il y a eu un gros revirement je trouve.

    Mais le pire, ça reste Sam. Il est juste égal à lui même.

    Au début, Neil, je le voyais comme une redit de Clifford et rien pour démontrer le contraire jusqu'à la partie qui explique tout et là, encore une fois, je suis d'accord avec toi, le jeu d'acteur est très bon (pas seulement celui de Neil) et fait vrai, impliqué.
    liquidus posted the 08/25/2025 at 08:57 AM
    playstation2008 likmus Kojima possède bien l’univers de Death Stranding et peut l’exploiter en dehors du jeu vidéo (films, séries, produits dérivés). Mais pour un nouveau jeu, il dépend de Sony : la marque Death Stranding leur appartient, et le moteur Decima est aussi la propriété de Guerrilla/Sony.

    Kojima a la franchise, mais les droits JV restent verrouillés par Sony.
    malroth posted the 08/25/2025 at 09:03 AM
    ippoyabukiki possible en vrai ^^
    newtechnix posted the 08/25/2025 at 09:04 AM
    Le malaise même ceux qui défendent ce la série DS sont en mode:

    "Un troisième épisode? Heu oui mais non, c'est bon j'ai plus faim"

    Si les ventes n'ont pas atteins les objectifs, j'imagine très mal Sony replonger pour un nouvel épisode.

    Si il y a eu un épisode 2 on peut penser qu'il a été décidé très rapidement pendant la production de l'épisode 1 avec l'idée que DS allait tout casser donc Sony a voulu verrouiller le jeu (et Kojima par la même occasion).

    Pour OD entre la rumeur que Microsoft se désengage et la possibilité d'un concept trop élitiste à la DS...je pense que le vrai espoir est Physint mais là on sera sur PS 6
    akiru posted the 08/25/2025 at 10:47 AM
    Je pense que ca fait bcp ouai. One shot c'était deja très bien, un deuxième jet (j'ai pas encore fait) ok pkoi pas mais un 3e ? Je sais pas. Après c'est pas Kojima qui fera le 3 donc en plus d'autres jeux du studio qui ne sera pas dépendant juste d'une licence ... pkoi pas !
    psxbox posted the 08/25/2025 at 10:56 AM
    Il peut pas passer a une nouvelle ip plutôt
    akiru posted the 08/25/2025 at 11:37 AM
    psxbox Ba c'est ce qu'il fait deja. DS3 ne sera pas fait par lui. Lui il s'occupe de OD et Physint.
    akinen posted the 08/25/2025 at 01:13 PM
    xhander je ne peux que te splussoyer. J’adore le gameplay de livraison et en dehors des like 5 étoiles trop galère à Farmer.

    Un death stranding 3 avec un autre réalisateur à l’écriture et la mise en scène, ce serait super!
    psxbox posted the 08/25/2025 at 01:23 PM
    akiru ok tant mieux
    bigsnake posted the 08/25/2025 at 02:40 PM
    Le 3 serait ouf quand on connait la fin , le gameplay serait totalement différent.
    predagogue posted the 08/25/2025 at 04:00 PM
    oui oui papy
    rendan posted the 08/25/2025 at 04:04 PM
    Cet escroc
    kiryukazuma posted the 08/25/2025 at 04:36 PM
    S'il en fait un 3 ème, ce sera le 2 en fait...
    kazuchi posted the 08/25/2025 at 08:32 PM
    Alors ok l’histoire est cool mais le jeu est nul. J’ai pas fini le 1 tellement c’était plat j’ai regardé le résumé sur YouTube. La flemme de faire des allés retours dans des environnement vides. J’ai passé mon tour sur DS2 alors un 3…
