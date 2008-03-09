Lors d'un récent entretien accordé à PlayStation Arabia
, Hideo Kojima a révélé avoir déjà écrit le concept de Death Stranding 3, tout en précisant qu’il ne souhaite pas en assurer la réalisation
comme il avait déjà pu l'évoquer il y a quelques semaines maintenant. Un choix surprenant de la part d’un créateur historiquement très attaché à ses licences, mais qui s’explique : Kojima est aujourd’hui pleinement mobilisé sur OD (en partenariat avec Xbox) et prévoit déjà son retour à l’espionnage d’action avec Physint, un projet encore tenu secret mais développé chez PlayStation, renouant ainsi avec ses “premières amours”
.
Ce passage de relais constitue un tournant notable dans la carrière de Kojima
, longtemps réputé pour son refus de déléguer. Néanmoins, le créateur nippon, qui vient de fêter ses 62 ans, fait face à une réalité professionnelle : avec plusieurs projets en cours, il doit faire des choix de priorités.
Mais la suite de la saga ne dépend plus uniquement de sa volonté : la marque Death Stranding appartient à PlayStation
, seul habilité à lancer la production d’un troisième opus. Or, aucun développement n’a été officialisé à ce jour, et la prudence reste de mise. Les chiffres de ventes de Death Stranding 2 n’ont pas été publiés, et les premiers retours du marché évoquent un accueil en deçà des attentes
, loin du phénomène qu’avait constitué le premier épisode.
Dans ces conditions, l’avenir de Death Stranding repose désormais sur la stratégie de Sony, qui devra arbitrer entre la rentabilité de la franchise et l’absence de Kojima en tant que directeur.
Niveau lore et idées de game design, là oui c’est un génie. Mais pour le reste, il est complètement largué.
Et c’est un livreur vertueux niveau 2 à plus de 170h et ayant telechargé toute l’OST qui le dit.
Reposes toi Kojima… Laisses faire ceux dont c’est le métier à la base
Si certains ont trouvé Death stranding bizarre et ennuyeux, je crois qu'ils ne sont pas prêts pour ce futur "jeu" lol
Mon espoir (en tant que Fan de MGS) c'est vraiment son futur jeu d'infiltration. J'espere qu'il n'a pas perdu la main car les phases d'infiltration dans DS sont bcp moins bien que MGS V
Il a grave perdu la main kojima sur plein de choses, dont la mise en scene et les emotions.
malroth ou alors tu as vieilli et sa mise en scene n'a jamais ete tres bonne, simplement tu etais jeune et impressionnable
Puis on aime bien le critiquer mais il a fait de sacré jeux en terme de gameplay. Quasiment tous les MGS jusqu'au dernier étaient au poil pour leur époque (sauf le 4 peut être) et avec le V qui est encore aujourd'hui intouchable sur beaucoup de points. On peut ne pas aimer la proposition de DS, mais le jeu a sa proposition qui est carrée et atypique.
akinen Pourtant, même si je trouve Clair Obscur très réussi et touchant, ce n'est clairement pas sa mise en scène à proprement parler qui fait ça. Clair obscur est, je trouve, très très maladroit là dessus justement et fait parfois vieillot avec des plans qui font très amateurs (parfois ça lui donne même un certain charme). Mais pleins de choses autres font que ça marche (la musique qui est incroyable même si parfois super mal intégrée, les personnages au design très réussi, la DA, l'histoire qui est très prenante, bien écrite et très bien structurée. Sur ce point je trouve que le jeu sait très bien raconter son propos). Pour moi DS2 est bien plus carré sur la mise en scène pure. Mais bon, on ne compare pas du tout le même type de projet aussi. Kojima a ses excentricité qui frôle le ridicule parfois mais en techniquement il s'y connait. Après on peut se lasser comme on peut se lasser d'un réalisateur qui ne surprend plus.
A la limite, qu’il nous sorte un gros DLC avec un delta plane pour livrer encore plus facilement
Impossible de lire de la colère, de la triste voir même un véritable rire. J’étais choqué de voir qu’en dehors d’une modélisation photo réaliste, le jeu d’acteur était d’une platitude absolue.
En vérité il y a bien un moment où enfin il se passe quelque chose, c’est concernant « Neil » et je m’arrête là pour ne pas spoiler. J’ai trouvé ces « révélations » touchantes et ultra bien jouées. Comme si l’absence d’explication SF et de personnage aux pouvoir farfelus, avait empêché Kojima de diriger les acteurs n’importe comment. J’avoues que là, c’était parfait.
D’ailleurs j’aurais adoré que Death Stranding 2 soit l’aventure de Neil, plutôt que celle de sam « l’homme sans vie » dans tous les sens du terme.
Un bon réseau de routes et de tyroliennes, ça coûte très, très cher en temps passé sur le jeu. Et surtout ça reste très long à emprunter (combien de fois ai-je rêver du double X de Marvel's Spiderman dans ce jeu ?).
J'ai même pas réussi à aller au bout du 1... J'ai serré les dents jusqu'au moment où on monte à bord du bateau pour aller sur l'autre île (après le premier vrai boss en gros). Mais j'ai pas eu le courage de continuer. Les livraisons à faire non stop, j'ai pas trouvé ça amusant. Le jeu n'est probablement pas mauvais, mais je me suis royalement fait chier dessus, donc je pense que c'est pas pour moi.
Car le résumé de l'interview semble dire le contraire.
Même Heartman, qui était génial dans le 1er, est ici trop effacé, son humour passé à la trappe. Même si je comprend la raison, il y a eu un gros revirement je trouve.
Mais le pire, ça reste Sam. Il est juste égal à lui même.
Au début, Neil, je le voyais comme une redit de Clifford et rien pour démontrer le contraire jusqu'à la partie qui explique tout et là, encore une fois, je suis d'accord avec toi, le jeu d'acteur est très bon (pas seulement celui de Neil) et fait vrai, impliqué.
Kojima a la franchise, mais les droits JV restent verrouillés par Sony.
"Un troisième épisode? Heu oui mais non, c'est bon j'ai plus faim"
Si les ventes n'ont pas atteins les objectifs, j'imagine très mal Sony replonger pour un nouvel épisode.
Si il y a eu un épisode 2 on peut penser qu'il a été décidé très rapidement pendant la production de l'épisode 1 avec l'idée que DS allait tout casser donc Sony a voulu verrouiller le jeu (et Kojima par la même occasion).
Pour OD entre la rumeur que Microsoft se désengage et la possibilité d'un concept trop élitiste à la DS...je pense que le vrai espoir est Physint mais là on sera sur PS 6
Un death stranding 3 avec un autre réalisateur à l’écriture et la mise en scène, ce serait super!