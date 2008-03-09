Lors d'un récent entretien accordé à PlayStation Arabia
, Hideo Kojima a révélé avoir déjà écrit le concept de Death Stranding 3, tout en précisant qu’il ne souhaite pas en assurer la réalisation
comme il avait déjà pu l'évoquer il y a quelques semaines maintenant. Un choix surprenant de la part d’un créateur historiquement très attaché à ses licences, mais qui s’explique : Kojima est aujourd’hui pleinement mobilisé sur OD (en partenariat avec Xbox) et prévoit déjà son retour à l’espionnage d’action avec Physint, un projet encore tenu secret mais développé chez PlayStation, renouant ainsi avec ses “premières amours”
.
Ce passage de relais constitue un tournant notable dans la carrière de Kojima
, longtemps réputé pour son refus de déléguer. Néanmoins, le créateur nippon, qui vient de fêter ses 62 ans, fait face à une réalité professionnelle : avec plusieurs projets en cours, il doit faire des choix de priorités.
Mais la suite de la saga ne dépend plus uniquement de sa volonté : la licence Death Stranding appartient à PlayStation
, seul habilité à lancer la production d’un troisième opus. Or, aucun développement n’a été officialisé à ce jour, et la prudence reste de mise. Les chiffres de ventes de Death Stranding 2 n’ont pas été publiés, et les premiers retours du marché évoquent un accueil en deçà des attentes
, loin du phénomène qu’avait constitué le premier épisode.
Dans ces conditions, l’avenir de Death Stranding repose désormais sur la stratégie de Sony, qui devra arbitrer entre la rentabilité de la franchise et l’absence de Kojima en tant que directeur.
Niveau lore et idées de game design, là oui c’est un génie. Mais pour le reste, il est complètement largué.
Et c’est un livreur vertueux niveau 2 à plus de 170h et ayant telechargé toute l’OST qui le dit.
Reposes toi Kojima… Laisses faire ceux dont c’est le métier à la base
Si certains ont trouvé Death stranding bizarre et ennuyeux, je crois qu'ils ne sont pas prêts pour ce futur "jeu" lol
Mon espoir (en tant que Fan de MGS) c'est vraiment son futur jeu d'infiltration. J'espere qu'il n'a pas perdu la main car les phases d'infiltration dans DS sont bcp moins bien que MGS V
Il a grave perdu la main kojima sur plein de choses, dont la mise en scene et les emotions.