Death Stranding 2
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 08/24/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
articles : 2849
visites since opening : 11403429
subscribers : 134
bloggers : 1
Kojima a préparé le concept de Death Stranding 3
Actualité générale


Lors d'un récent entretien accordé à PlayStation Arabia, Hideo Kojima a révélé avoir déjà écrit le concept de Death Stranding 3, tout en précisant qu’il ne souhaite pas en assurer la réalisation comme il avait déjà pu l'évoquer il y a quelques semaines maintenant. Un choix surprenant de la part d’un créateur historiquement très attaché à ses licences, mais qui s’explique : Kojima est aujourd’hui pleinement mobilisé sur OD (en partenariat avec Xbox) et prévoit déjà son retour à l’espionnage d’action avec Physint, un projet encore tenu secret mais développé chez PlayStation, renouant ainsi avec ses “premières amours”.

Ce passage de relais constitue un tournant notable dans la carrière de Kojima, longtemps réputé pour son refus de déléguer. Néanmoins, le créateur nippon, qui vient de fêter ses 62 ans, fait face à une réalité professionnelle : avec plusieurs projets en cours, il doit faire des choix de priorités.

Mais la suite de la saga ne dépend plus uniquement de sa volonté : la licence Death Stranding appartient à PlayStation, seul habilité à lancer la production d’un troisième opus. Or, aucun développement n’a été officialisé à ce jour, et la prudence reste de mise. Les chiffres de ventes de Death Stranding 2 n’ont pas été publiés, et les premiers retours du marché évoquent un accueil en deçà des attentes, loin du phénomène qu’avait constitué le premier épisode.

Dans ces conditions, l’avenir de Death Stranding repose désormais sur la stratégie de Sony, qui devra arbitrer entre la rentabilité de la franchise et l’absence de Kojima en tant que directeur.
TwistedVoxel - https://twistedvoxel.com/hideo-kojima-wrote-concept-for-death-stranding-3/
    posted the 08/24/2025 at 10:02 PM by liquidus
    comments (8)
    zampano posted the 08/24/2025 at 10:15 PM
    On souffle!
    akinen posted the 08/24/2025 at 10:19 PM
    Il devrait arreter la mise en scène tout court. Les standards ont évolués. Il est plus du tout dans le coup. Je le dis poliment mais « je » trouve que Yakuza ou Clair Obscure défoncent death stranding en matière de mise en scène, d’action, d’émotion.

    Niveau lore et idées de game design, là oui c’est un génie. Mais pour le reste, il est complètement largué.

    Et c’est un livreur vertueux niveau 2 à plus de 170h et ayant telechargé toute l’OST qui le dit.

    Reposes toi Kojima… Laisses faire ceux dont c’est le métier à la base
    akiru posted the 08/24/2025 at 10:39 PM
    akinen lol. Du coup un film de 1970 n'est plus dans les standards et ne délivre plus d'émotions ?
    malroth posted the 08/24/2025 at 10:43 PM
    Son projet avec Microsoft...Je le sens tellement pas

    Si certains ont trouvé Death stranding bizarre et ennuyeux, je crois qu'ils ne sont pas prêts pour ce futur "jeu" lol

    Mon espoir (en tant que Fan de MGS) c'est vraiment son futur jeu d'infiltration. J'espere qu'il n'a pas perdu la main car les phases d'infiltration dans DS sont bcp moins bien que MGS V
    altendorf posted the 08/24/2025 at 10:48 PM
    Physint sera son dernier projet jeu vidéo chez Kojima Productions. Le reste sera confié à de nouvelles têtes tandis qu'il se focalisera sur d'autres projets comme la réalisation d'un manga, d'un anime et d'un film. Il l'a déjà dit a plusieurs reprises.
    kurosu posted the 08/24/2025 at 10:48 PM
    akinen tu connais rien en mise en scène
    shambala93 posted the 08/24/2025 at 10:51 PM
    Pas un peu too much un 3e ?
    malroth posted the 08/24/2025 at 10:53 PM
    kurosu on peux dire ce qu'on veux mais la dessus il a raison.

    Il a grave perdu la main kojima sur plein de choses, dont la mise en scene et les emotions.
