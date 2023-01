Éditeur : Binary Haze Interactive

Développeur : Adglobe

Genre : T-RPG

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 22 Février 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen / Russe / Portugais.

-Le jeu sortira en démat et physique (Avril)-

Par le co-développeur de ENDER LILIES : Quietus of the Knights Masayuki Horikawa est au manette. Tomokazu Fukushima est le scénariste. Rei Kondoh est le compositeur.Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l'humanité dans le sillage de leur terreur et de leur écrasante puissance. Au milieu du désespoir, un petit groupe isolé croise le fer avec les Mors : la Brigade du Faucon Cendré. Cette bande ingénieuse, spécialisée dans les attaques surprises, était autrefois connue sous le nom de Faucheurs sans foi ni loi, et méprisée par la populace. Le peuple ne se doutait pas que cette unité allait devenir le seul espoir de résister aux Mors.