Le Boss de PlayStation a déclaré que l'amélioration des niveaux des stocks est une priorité absolue mais admet également que les problèmes d'approvisionnement de la PS5, qui frustrent les fans depuis le lancement de la console en novembre 2020, ne sont pas près de s'arrêter.



Malgré une pénurie mondiale de puces, le patron de PlayStation a déclaré mercredi que l'entreprise avait réussi à produire et à vendre un nombre record de PS5.

Cependant, en raison de la forte demande , la PS5 ne sera pas suffisamment disponible avant un certain temps.



Jim Ryan dans une interview pour Reuters:

"Nous avons construit plus de PlayStation plus rapidement que jamais auparavant, ce qui me réjouit. Mais d'un autre côté, nous sommes encore loin de pouvoir répondre à toute la demande qui existe, ce qui fait que je me sens mal"



"Nos partenaires sont très performants pour nous, mais la pénurie de puces est définitivement un défi que nous devons tous relever."

Dans une interview séparée de Famitsu , ils ont demandé à Ryan s'il pensait que la disponibilité de la PS5 s'améliorerait d'ici la fin de cette année

"Nous savons qu'il est toujours difficile pour les joueurs d'obtenir la PS5, et nous en sommes vraiment désolés"



"Il y a des signes que les choses se détendent un peu, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire."

Sony a affirmé mercredi que la PS5 est devenue leur console la plus rapidement vendue de tous les temps après avoir dépassé les 10 millions de ventes dans le monde.



La console a atteint cette étape à la mi-juillet, environ huit mois après son lancement, et un peu moins d'un mois plus rapidement que la PS4.

Bien que la PS5 ait atteint plus de foyers plus rapidement que n'importe laquelle de nos consoles précédentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous car la demande pour la PS5 continue de dépasser l'offre"



"Je veux que les joueurs sachent que même si nous continuons à faire face à des défis uniques à travers le monde qui affectent notre industrie et bien d'autres, l'amélioration des niveaux de stock reste une priorité absolue pour SIE."