Business & stratégie commerciale
Le très fiable NateTheHate2, confirme via Twitter un State of Play pour février. Comme chaque année ou c'est janvier ou février. Et cette année ne dérogera pas à la règle semble t-il.
Sûrement des tiers, peu être Marvel Tokon: Fighting Souls, Saros, Wolverine ou autre ?
On sera vite fixé!
posted the 01/26/2026 at 02:19 PM by jenicris
Ou sont le Santa Monica Studio, Naughty Dogs?
Sucker Punch ont enfin livré leur Ghost of Yotei que je fais en ce moment, mais pour tout le reste....
Heureusement que les équipes d'Insomniac sont là.
Et Astro a sauvé un peu la mise en nous faisant un peu rêver
Pour le moment c'est pour moi une génération sans panache pour Sony
Et pas assez de studio pour des AAA
Mon backlog actuel couvre 2026 facilement, et je ne parle même pas des jeux à venir dans le Ps Plus et le Ps Plus Extra. Qui me concernant, devrait ajouter à minima Fifa 26 (mai, avant la CDM ?) et Star Wars Outlaws (septembre, dans Ubi Classics ?) à mon backlog.
Y a pas que les AAA dans la vie. Un jeu peut s'avérer prenant et distrayant sans devoir à tous prix être ébouriffant visuellement.
Je ne pense pas que FF7R P3 sortira cette année, mais qui sait. Ce qui serait bien (cette fois !) ce serait de ne pas le sortir la même année que FF17.
En revanche, je suis d'accord avec certains commentaires : PlayStation fait de moins en moins rêver. Ils étaient les maîtres du believe, du "one more thing". Je ne regarde plus aucun SoP depuis plusieurs années...
Mais après y a trop de jeux même sur PS5. Impossible a suivre.
Ils annonceront le fsr4/pssr2 je presume et plus info sur tokon
Sans compter quelques uns sans date encore, comme Tides of A.
j'ai pas réussi à terminer le commentaire, le site bug ;
je nuance en disant que 2026 a l'air ok et je parle des tiers surtout, t'as même un star wars jedi 3 en rumeur.
Et je dis "me concernant", chacun ses goûts évidemment. Il y a énormément de choix quand on est ouvert à plusieurs genres. Après si on ne joue exclusivement qu'aux jeux d'horreurs ou aux FPS, forcément qu'on fait le tour des "bons" jeux à un moment donné.