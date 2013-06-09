SONY Waypoint
Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment
http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
SONY Waypoint
SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
anakaris
09/06/2013
01/26/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2143
visites since opening : 7744470
subscribers : 222
bloggers : 4
NateTheHate2 confirme un State of Play pour février
Business & stratégie commerciale


Le très fiable NateTheHate2, confirme via Twitter un State of Play pour février. Comme chaque année ou c'est janvier ou février. Et cette année ne dérogera pas à la règle semble t-il.
Sûrement des tiers, peu être Marvel Tokon: Fighting Souls, Saros, Wolverine ou autre ?

On sera vite fixé!
Resetera - https://www.resetera.com/threads/rumor-natedrake-says-there-will-be-a-playstation-state-of-play-in-february.1416025/
    tags : state of play sony ps5
    newtechnix, marchand2sable, tynokarts
    posted the 01/26/2026 at 02:19 PM by jenicris
    comments (31)
    potion2swag posted the 01/26/2026 at 02:23 PM
    Quelle génération chiante pour playstation...
    natedrake posted the 01/26/2026 at 02:23 PM
    Au lieu d'attendre juin, peut-être qu'on aura un teaser de FF VII Part 3.
    jenicris posted the 01/26/2026 at 02:26 PM
    natedrake peu être vu que Hamaguchi a parler d'un reveal pour bientôt
    gasmok2 posted the 01/26/2026 at 02:29 PM
    Il serait temps que les studios first party de Sony se réveillent un peu.
    Ou sont le Santa Monica Studio, Naughty Dogs?
    Sucker Punch ont enfin livré leur Ghost of Yotei que je fais en ce moment, mais pour tout le reste....
    Heureusement que les équipes d'Insomniac sont là.

    Et Astro a sauvé un peu la mise en nous faisant un peu rêver

    Pour le moment c'est pour moi une génération sans panache pour Sony
    jacquescechirac posted the 01/26/2026 at 02:37 PM
    potion2swag tellement. On joue à saute mouton avec les states of play, sans jamais rien voir de spécial, on ronfle tellement avec Sony sur cette génération c'est fou.
    altendorf posted the 01/26/2026 at 02:37 PM
    gasmok2 On va le répéter encore et encore : Covid, temps de développement allongés, projets AAA ambitieux, stratégie GAAS qui impact certaines équipes.... Bref, les jeux arriveront quand ils devront arriver donc pas avant 2027-2028
    jenicris posted the 01/26/2026 at 02:37 PM
    gasmok2 d'après Bloomberg Intergalactic sort mi 2027. Donc j'imagine qu'on le verra cette année.
    ouroboros4 posted the 01/26/2026 at 02:41 PM
    Des infos sur la Partie 3 de FFVII ce serait énorme
    jenicris posted the 01/26/2026 at 02:41 PM
    altendorf bien résumé

    Et pas assez de studio pour des AAA
    altendorf posted the 01/26/2026 at 02:42 PM
    jenicris Yep aussi
    rogeraf posted the 01/26/2026 at 02:51 PM
    La surprise sera ... une nouvelle mascotte
    magneto860 posted the 01/26/2026 at 02:51 PM
    Je ne sais vraiment pas comment vous faîtes pour ne rien avoir à jouer.

    Mon backlog actuel couvre 2026 facilement, et je ne parle même pas des jeux à venir dans le Ps Plus et le Ps Plus Extra. Qui me concernant, devrait ajouter à minima Fifa 26 (mai, avant la CDM ?) et Star Wars Outlaws (septembre, dans Ubi Classics ?) à mon backlog.

    Y a pas que les AAA dans la vie. Un jeu peut s'avérer prenant et distrayant sans devoir à tous prix être ébouriffant visuellement.

    Je ne pense pas que FF7R P3 sortira cette année, mais qui sait. Ce qui serait bien (cette fois !) ce serait de ne pas le sortir la même année que FF17.
    romgamer6859 posted the 01/26/2026 at 02:58 PM
    jenicris ouais mais il a raison, sur cette gen on a rien eu de bend studios ni de bluepoint...
    nikolastation posted the 01/26/2026 at 03:02 PM
    magneto860 Mais tellement ! Je suis sur DMC 5 Special Edition en ce moment. Ensuite Blue Prince. Après Demon's Souls Remake. Après RE9... Tellement de jeux à (re)faire !

    En revanche, je suis d'accord avec certains commentaires : PlayStation fait de moins en moins rêver. Ils étaient les maîtres du believe, du "one more thing". Je ne regarde plus aucun SoP depuis plusieurs années...
    jenicris posted the 01/26/2026 at 03:07 PM
    romgamer6859 ouaip mais la raison est les GaaS dont parle altendorf

    Mais après y a trop de jeux même sur PS5. Impossible a suivre.
    rogeraf posted the 01/26/2026 at 03:08 PM
    Certains cherchent du neuf, d'autres reprennent les anciens jeux des années passées ... Chacun son choix.
    pcverso posted the 01/26/2026 at 03:22 PM
    Sûrement la date de death stranding 2 pc .
    alucardhellsing posted the 01/26/2026 at 03:26 PM
    On verra bien et on jugera au contenu moi tant qu'ils annoncent des jeux sur PC ça me va
    wickette posted the 01/26/2026 at 03:27 PM
    J’espère que ce sera un peu captivant

    Ils annonceront le fsr4/pssr2 je presume et plus info sur tokon
    yanssou posted the 01/26/2026 at 03:30 PM
    Le retour des somnifères
    jenicris posted the 01/26/2026 at 03:30 PM
    pcverso ça sera sûrement hors State of Play
    skuldleif posted the 01/26/2026 at 03:34 PM
    un format pourri , meme pour nintendo , qu'ils reviennent aux showcase de juin
    romgamer6859 posted the 01/26/2026 at 04:03 PM
    jenicris bof je partage pas cet avis, beaucoup de jeux oui mais à moins de tout aimer et de jouer à des jeux qui n'apportent rien, sans parler du fait qu'avec le temps on est plus filtrant
    magneto860 posted the 01/26/2026 at 04:06 PM
    nikolastation Moins de claques visuelles, peut-être, mais la liste des sorties reste impressionnante. Tomb Raider Legacy, 007 First Light, Pragmata, Wolverine ... Tant de jeux annoncés déjà en 2026.

    Sans compter quelques uns sans date encore, comme Tides of A.
    taiko posted the 01/26/2026 at 04:18 PM
    Même plus de hype
    taiko posted the 01/26/2026 at 04:23 PM
    magneto860 fifa 27 et SW outlaws... Je pense que tu ne parles pas à grand monde ici en évoquant un jeu de foot et un jeu qu'on a envie d'arrêter au bout de 15 minutes quand on comprend l'ambition abyssale du titre.
    romgamer6859 posted the 01/26/2026 at 04:28 PM
    jenicris
    j'ai pas réussi à terminer le commentaire, le site bug ;
    je nuance en disant que 2026 a l'air ok et je parle des tiers surtout, t'as même un star wars jedi 3 en rumeur.
    newtechnix posted the 01/26/2026 at 04:40 PM
    On va se régaler, je le sens bien ce State of
    tynokarts posted the 01/26/2026 at 04:46 PM
    Du gameplay sur les jeux annoncés cette année, un peu de hardware, une surprise et ça serait sympa pour commencer l’année.
    rider288 posted the 01/26/2026 at 04:56 PM
    Firesprite / Until Dawn 2, il est temps
    magneto860 posted the 01/26/2026 at 05:18 PM
    taiko Je mentionne deux jeux parmi 30/36 en Essential et 70 minimum en Extra qui sont susceptibles (selon moi) d'être "inclus" cette année, et que je jouerai volontiers sans les acheter.

    Et je dis "me concernant", chacun ses goûts évidemment. Il y a énormément de choix quand on est ouvert à plusieurs genres. Après si on ne joue exclusivement qu'aux jeux d'horreurs ou aux FPS, forcément qu'on fait le tour des "bons" jeux à un moment donné.
