Officiellement, le dossier Warner Bros Discovery est en passe de basculer dans l’escarcelle de Netflix
. Officieusement, Paramount Skydance n’a visiblement pas encore accepté le refus et tente une dernière stratégie d’usure
, sobrement baptisée Plan D
par des sources proches du dossier.
Après avoir échoué à convaincre le board de Warner Bros Discovery avec une offre intégralement en cash (Plan A), puis envisagé une OPA hostile (Plan B) et même des recours juridiques (Plan C)
, le duo mené par David Ellison
change de tempo. Désormais, l’idée est simple : se mettre en retrait et laisser le deal Netflix s’user tout seul
.
Le cœur de l’argumentaire est réglementaire. La fusion entre Netflix et certaines activités clés de Warner reviendrait à rapprocher le numéro 1 et le numéro 3 du streaming mondial... Un scénario qui attire mécaniquement l’attention des autorités antitrust américaines. Avec, en toile de fond, une administration Trump réputée peu conciliante sur ce type de concentration
, l’opération pourrait s’enliser, voire être remise en question.
A cela s’ajoute un montage financier jugé fragile : une part significative en actions Netflix, dont la valorisation a déjà reculé, et un futur spin-off câble (CNN, TNT, Discovery) fortement endetté
, dont la valeur réelle interroge de plus en plus d’investisseurs.
Côté Paramount Skydance, le pari est donc d’attendre que la réalité réglementaire et financière rattrape l’optimisme affiché autour du deal
. L’objectif n’est plus forcément de surenchérir immédiatement, mais de laisser le temps faire son œuvre et éventuellement forcer un retour à la table des négociations si le dossier Netflix venait à se compliquer
.
En creux, un Plan E reste possible
: une offre revue à la hausse
. Mais le simple fait d’en être réduit à cette posture attentiste traduit surtout une perte d’initiative. Disons que Paramount Skydance n’essaie plus de reconquérir frontalement… mais espère encore que la relation actuelle se terminera mal
.
Professionnellement, la stratégie reste défendable mais psychologiquement, on s’éloigne toutefois de la simple persévérance pour se rapprocher du registre du forceur poli, celui qui n’a pas vraiment accepté le refus et s’emploie désormais à souligner avec beaucoup d’insistance pourquoi la relation suivante pourrait mal tourner.
WB chez Netflix j'avais pas osé en rêver, enfin des geeks à la tête de WB
On est d'accord et ça va tuer le cinema, serieux, ils vont mettre les film sur Netflix 15 jour après leur sortie en salle.
Et Netflix (tout comme Disney) a juste trop de pouvoir.
Et pour l'instant je préfère voir Netflix acquérir Warner que Skydance média qui visiblement commencé à voir que son portefeuille et moins la production réel comme on a pu le voir pour mtv, game one, Bet etc.
Après, il faut que dans ce rachat, Netflix soit obligé de sortir les film warner au cinéma. Qu'on ne se retrouve pas comme avec Amazon et MGM qui ne sort quasi plus rien au cinéma.
Tous ces classiques plus les licences Seigneur des Anneaux, Harry Potter, DC Comics plus tout le catalogue HBO et ses merveilleuses séries exigeantes et passionnantes...
Entre les mains du fastfood dégueulasse du streaming.
Quid de leur disponibilité par la suite ? Tout ça ferait tellement de l'ombre aux productions Netflix, de la daube dans 90 % des cas au moins. Même pas des œuvres, juste du contenu.
Warner produit encore des films à grand spectacle et artistiquement ambitieux, comment croire que cela va continuer...
De plus Warner édite en Blu-Ray aussi bien ses nouveautés que ses anciens films, avec un soin particulier à la préservation de son catalogue. Netflix n'édite quasiment rien.
Bref on serait suspendu au bon vouloir des vandales du milieu du cinéma et des séries.
Paramount est de loin un moindre mal et j'espère que tout sera fait, y compris via l'influence de la Maison Blanche, pour stopper Netflix.
???? Dernière offre connue à environ 108,4 milliards de dollars.
Simplement ils sont arrivés à un moment où ils comprennent qu'ils vont se faire pigeonner.
Genre si demain Warner acceptait leur dernière offre, j'imagine même finalement Paramount retirer son offre parce qu'ils auront compris qu'ils ont été trop loin.
Maintenant ils n'ont plus leur destin entre leurs mains et espèrent que l'état va intervenir...ce qui aurait du être la stratégie de base en fait.
Passer de 50 milliards à 108 milliards ce n'est pas sérieux (et c'est sans doute sans les dettes du groupe Warner Discovery).
Netflix wokisme à la vie à la mort.
perso le meilleur choix pour le public se nomme Comcast Universal.