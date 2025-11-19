description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Éditeur : Ysbryd Games
Développeur : Necrosoft Games
Genre : T-RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Français / Anglais / Espagnol / Japonais / Chinois
Incarnez Faye et sa bande d'inadaptés sociaux pour combattre des créatures bizarres entre le monde des humains et celui des démons, tout en gérant votre emploi du temps universitaire sur une île étrange.