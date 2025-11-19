profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Rôle Playing Kyo
95
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 11/19/2025
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 615
visites since opening : 2258649
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Demonschool / Lancement
Tactical RPG




Éditeur : Ysbryd Games
Développeur : Necrosoft Games
Genre : T-RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Langues : Français / Anglais / Espagnol / Japonais / Chinois

Incarnez Faye et sa bande d'inadaptés sociaux pour combattre des créatures bizarres entre le monde des humains et celui des démons, tout en gérant votre emploi du temps universitaire sur une île étrange.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 81%
https://www.youtube.com/watch?v=3ehwXIlIl48
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 11/19/2025 at 11:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo