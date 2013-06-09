SONY Waypoint
Nishino a ressenti de l'inquiétude à la baisse de SIE au japon, et applique des mesures en conséquence
Playstation 5


Nishino, boss de SIE, a ressenti une forte inquiétude face au déclin de la marque PS au Japon ; ce sentiment d'urgence a contribué à accélérer la mise en œuvre de mesures axées sur le marché japonais:

- Sur le marché chinois de la revente de PS5, la version continentale est soumise à des réglementations strictes en matière de contenu et propose très peu de titres jouables, ce qui explique pourquoi la PS5 japonaise, sans restriction, se vend à des prix élevés.

- La décision de commercialiser un modèle de PS5 réservé au Japon a été prise lorsque les dirigeants de Sony ont appris que Nintendo préparait une Switch 2 réservée au Japon. Ils ont décidé de « faire de même » et la baisse de prix a été approuvée en seulement quatre mois.

- Cette baisse de prix comporte un risque important et pourrait signifier que Sony vend la console à perte.

- En arrière-plan, alors que les ventes mondiales de PS sont en hausse, la marque a perdu des parts de marché au Japon, ce qui a conduit SIE à considérer en interne qu'il était « inacceptable que le marché japonais continue de se contracter ».

- Cependant, le nouveau président Nishino, qui est japonais, ressent un fort sentiment de crise face au déclin de la marque PlayStation au Japon. Ce sentiment d'urgence, partagé par Nishino et l'équipe japonaise, a contribué à faire avancer les mesures axées sur le Japon.
TV Tokyo - https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/original2/vod/post_329817
    posted the 11/17/2025 at 02:06 PM by jenicris
    comments (21)
    ravyxxs posted the 11/17/2025 at 02:14 PM
    En résumé vendre au Japon c'est pas bénéfique et ça ne s'améliorera pas à l'avenir.

    C'est ça ?
    jenicris posted the 11/17/2025 at 02:17 PM
    ravyxxs je corrige quelques trucs. Non au contraire inacceptable

    Nishino trouve cela anormal notamment car il est japonais. Et il veut y remédier avec plusieurs mesures.
    burningcrimson posted the 11/17/2025 at 02:33 PM
    À part sortir une playstation portable, ou une hybride comme Nintendo, je vois mal Sony remonter la pente au Japon...
    licran posted the 11/17/2025 at 02:34 PM
    Faut peut être faire des jeux japonais non?
    rocan posted the 11/17/2025 at 02:35 PM
    burningcrimson Pareil, ça va être très compliqué. Même en cas d'hybride, pas sûr qu'il y ait de la place pour 2 là-bas.
    marcelpatulacci posted the 11/17/2025 at 02:37 PM
    "un fort sentiment de crise face au déclin de la marque PlayStation au Japon"

    Je ne pense pas que ce soit propre aux Jap ou que le problème soit la marque "Playstation", c'est un sentiment globale d'avoir une plateforme dans la norme d'aujourd'hui: un PC ou une console portable.
    Avant le PC c'était destiné a un publique plutôt précis mais avec les milliers de youteubés avec leurs micro et casque, ça influences vraiment les goûts des consommateurs. Les laptop moyenne gamme pour faire tourné les jeux grand publique genre FIFA ou COD sont légions a des prix raisonnable, même pas besoin d'avoir une war machine qui coûte 3000 balles. Quand aux consoles portables, on fera pas mieux que Nintendo ou un Smartphone qui domine de plus en plus.

    En tout cas, le géant vert semble l'avoir compris, les consoles c'est plus comme avant.
    jenicris posted the 11/17/2025 at 02:39 PM
    licran c'est très difficile on le voit avec les tiers
    ravyxxs posted the 11/17/2025 at 02:41 PM
    ravyxxs
    kameofever posted the 11/17/2025 at 02:42 PM
    Il a bien raison de s'inquiéter.
    Le Japon est à mes yeux et de loin le pays phare de l'industrie vidéo-ludique.
    Tant de grands jeux sont sortis, sortent et continueront de sortir.
    Malheureusement et c'est un élément dont on parle peu, le pays est dans un déclin particulièrement marqué.
    En vingt ans, le pouvoir d'achat s'est absolument effondré.
    Des salaires maintenant au ras des pâquerettes par rapport au début des années 2 000 (si l'on tient compte de l'inflation).
    Chose doublement mortelle pour Sony, les grands noms "tiers" ont perdu énormément d'aura là-bas (Final Fantasy, Monster Hunter etc....).

    Là où Nintendo a su conserver sa base de fidèle.
    supasaiyajin posted the 11/17/2025 at 02:42 PM
    Il n'y a pas 36 solutions. Une petite console de salon, une console portable ou hybride, et surtout des jeux japonais exclusifs, que ce soit first party ou en partenariat, qui tabassent.
    newtechnix posted the 11/17/2025 at 02:48 PM
    - En arrière-plan, alors que les ventes mondiales de PS sont en hausse, la marque a perdu des parts de marché au Japon, ce qui a conduit SIE à considérer en interne qu'il était « inacceptable que le marché japonais continue de se contracter ».

    Enfin on ne rêvait ils avaient complétement lâchés l'affaire jusuq'à permettre à Namco Bandai de réaliser des portages de titres Playstation sur Switch (bien sur pas les têtes de gondoles mais bon voir mina no golf et d'autres titres sur Switch cela fait bizarre).

    Mais le dommage collatéral est sans doute face à l'attitude des tiers Japonais car cela leur donne l'impression qu'en premier un jeu Japonais devrait sortir sur une console Nintendo.
    En résumé c'est comme si Sony s'était coupé des créateurs de JV Japonais...d'ailleurs Astrobot aussi bien soit-il est un produit au Japon mais c'est le projet d'un petit Frenchy non?

    Même si les Japonais sont moins à la mode là Sony se coupe de toute potentiel nouvelle idée ou projet original des créateurs Japonais.

    Donc voilà Sony se réveille au Japon.
    brook1 posted the 11/17/2025 at 02:49 PM
    L'erreur qu'ils ont fait c'est d'avoirs trop déléguer la marque à la branche occidentale suite a la gen cata de la PS3. Ça va prendre du temps de regagner la confiance des Japonais.
    khazawi posted the 11/17/2025 at 02:50 PM
    marcelpatulacci après le marché PC au Japon, ca reste minoritaire. Nintendo domine quasiment tout. Y a aussi le mobile qui fonctionne très bien. Si un jeu ne sort pas sur ces 2 supports, le flop est quasi la norme.
    Même des GTA, EA FC. CoD et cie, ca a du mal à se vendre
    Le déclin de Sony a commencé avec la transition PS3/PS4 car c'est le seul pays où la PS4 a fait moins de ventes que la PS3...
    Même Monster Hunter Wilds a vu ses ventes baissées par rapport à World, même
    supasaiyajin posted the 11/17/2025 at 02:57 PM
    Et puis bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Les gars commencent à réaliser seulement maintenant qu'ils se font écraser par Nintendo à domicile.
    gasmok2 posted the 11/17/2025 at 03:02 PM
    brook1
    La PS3 est la PS sur laquelle j'ai le plus de jeux comme quoi.
    Dernière console de Ken Kutaragi on ne peut pas dire que ce soit très américain.

    Par contre depuis la PS4 les consoles sont devenus très occidentales (des PC recarrossés quoi), Mark Cerny aux commandes.
    marcelpatulacci posted the 11/17/2025 at 04:01 PM
    khazawi Si on parle juste du Japon, oui c'est sur mais c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi le publique Jap c'est désintéressé brutalement de sa marque chétif aprés la PS3, même la mastodonte Switch est arrivée 3 ans aprés la PS4. Je pense vraiment qu'ici ou au Japon, on sous-estimes le marché PC et mobile, impossible d'avoir clairement les chiffres. En tout cas dans le futur, je suis convaincu qu'il y aura une espèce de baby-boom du marché PC, même au Japon.
    e3ologue posted the 11/17/2025 at 04:02 PM
    La réalité c'est que ça fait bien longtemps que la situation existe, là ce qui change c'est juste le fait qu'il soit japonais et donc qu'il peut prendre la décision d'y mettre des billes, là où les dirigeants occidentaux n'y voient aucun intérêt.
    khazawi posted the 11/17/2025 at 04:17 PM
    marcelpatulacci il y a un effet indirect du déplacement du Japon vers les USA de PlayStation car perdre aux USA face à Xbox a été un coup dur pour Sony (2 fois moins de PS3 que de 360 !)

    Le portable semble être aussi ce qui a de mieux pour les Japonais. La PS Vita avait pas mal marché. Minecraft existe là bas grâce a la PS Vita, chose qui se perpétuera avec la Switch tandis que Minecraft sur PS ou PC, c'est plus compliqué.

    Le Japon reste unique dans sa manière de consommer du JV. Le marché PC là bas, en dehors des jeux jap, très compliqué d'y vendre du soft. Les jeux occidentaux restent minoritaires et pourtant partout ailleurs, c'est ce qui se vend le mieux (GTA, CoD
    ..)
    wickette posted the 11/17/2025 at 04:49 PM
    D’un coté depuis le passage en mode américain de PS, les bénéfices sont stratosphériques sur ps4 et ps5…

    De l’autre, au Japon elle a nettement reculée la marque, mais on peut pas blamer trop sony vu les bénéfices qui ont decoulé

    Après le marché ils se jettent sur les pokemon mal fichu et se ruinent sur les jeux mobiles, tu vois les ventes d’un Pokemon tout mal fichu et hors mainline et derrière ça fait 10+ fois les ventes d’un ffvii rebirth, elden ring ou digimon, parfois le marché Japonais t’as pas vraiment envie de focus dessus hein


    Je préférais largement quand PS etait gérée par le Japon avant tout mais c’est un choix personnel, au final ils s’en sont bien tiré sans
    sonilka posted the 11/17/2025 at 05:41 PM
    et pourrait signifier que Sony vend la console à perte.

    Ils nous prennent pas un peu pour des cons ? Vendre à perte une console, dont une version sans lecteur donc moins chère à produire, écoulée à plus de 85M d'exemplaires et qui va fêter ses 5 ans ?
    nyseko posted the 11/17/2025 at 06:06 PM
    Cette baisse de prix comporte un risque important et pourrait signifier que Sony vend la console à perte.

    Ah non non non, nombre "d'experts" ici ont décrété qu'une console vendu au Japon était vendu au vrai prix et que le reste était donc de la marge.

