- Sur le marché chinois de la revente de PS5, la version continentale est soumise à des réglementations strictes en matière de contenu et propose très peu de titres jouables, ce qui explique pourquoi la PS5 japonaise, sans restriction, se vend à des prix élevés.- La décision de commercialiser un modèle de PS5 réservé au Japon a été prise lorsque les dirigeants de Sony ont appris que Nintendo préparait une Switch 2 réservée au Japon. Ils ont décidé de « faire de même » et la baisse de prix a été approuvée en seulement quatre mois.- Cette baisse de prix comporte un risque important et pourrait signifier que Sony vend la console à perte.- En arrière-plan, alors que les ventes mondiales de PS sont en hausse, la marque a perdu des parts de marché au Japon, ce qui a conduit SIE à considérer en interne qu'il était « inacceptable que le marché japonais continue de se contracter ».- Cependant, le nouveau président Nishino, qui est japonais, ressent un fort sentiment de crise face au déclin de la marque PlayStation au Japon.