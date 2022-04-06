Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
Espritcritique
12
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 10/31/2025
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 643
visites since opening : 987038
subscribers : 6
bloggers : 3
[Game Next Door] Devenir le GOTY en copiant tout le monde
Game Next Door


Clair-Obscur restera comme un des grands succès de l'année 2025, grâce à sa DA, son univers et ses combats de ouf. Mais en y regardant bien, c'est aussi un jeu qui s'est permis de piquer beaucoup d'idées de design à d'autres licences, pour les intégrer à sa formule. Et il y en avait beaucoup trop pour ne pas en faire un petite vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=JqmzNB0xvR4
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/31/2025 at 10:30 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    kikoo31 posted the 10/31/2025 at 10:32 AM
    c'est aussi un jeu qui s'est permis de piquer beaucoup d'idées de design à d'autres licences, pour les intégrer à sa formule.
    COmme 99.9 % des jeux vidéo qui existent dans le monde
    dalbog posted the 10/31/2025 at 10:44 AM
    Rien que pour le titre provocateur et un peu de débile je ne cliquerais pas sur sa vidéo.

    Un hold-up c'est quand c'est un immérité, un vol qui a permis de récupérer des données sans aucun effort.
    C'est assez dégueulasse de résumer Clair Obscur à un titre aussi con.

    Évidemment qu'il s'inspire et c'est assumé.
    Sa principale qualité c'est la cohérence de l'ensemble, son scénario et l'intégration d'un système actif dans ses mécanismes de défense qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un Jrpg.
