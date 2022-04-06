description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Clair-Obscur restera comme un des grands succès de l'année 2025, grâce à sa DA, son univers et ses combats de ouf. Mais en y regardant bien, c'est aussi un jeu qui s'est permis de piquer beaucoup d'idées de design à d'autres licences, pour les intégrer à sa formule. Et il y en avait beaucoup trop pour ne pas en faire un petite vidéo.
COmme 99.9 % des jeux vidéo qui existent dans le monde
Un hold-up c'est quand c'est un immérité, un vol qui a permis de récupérer des données sans aucun effort.
C'est assez dégueulasse de résumer Clair Obscur à un titre aussi con.
Évidemment qu'il s'inspire et c'est assumé.
Sa principale qualité c'est la cohérence de l'ensemble, son scénario et l'intégration d'un système actif dans ses mécanismes de défense qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un Jrpg.