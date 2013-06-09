Selon des sources de MP1ST :
Une personne proche du dossier nous a confirmé que Wolverine respectera la date de sortie prévue pour 2026, comme l'indiquaient les fuites, et que le projet Venom est toujours en cours de développement. De plus, nous avons également réussi à recueillir quelques informations supplémentaires sur Venom grâce à des renseignements que nous avons obtenus.
Un spin-off de Venom et d'autres nouveaux projets sont en préparation
L'information la plus importante que nous avons reçue de notre source principale est que Wolverine est toujours prévu pour une sortie en 2026 et que Venom est en cours de développement. Bien que nous n'ayons pas pu déterminer à quel stade en est le projet Venom, si nous partons du principe que Wolverine reste la priorité, il est probable que le jeu soit encore en préproduction.
Certains détails de l'histoire de Venom
Il y a aussi quelques détails de l'histoire qui nous viennent d'une autre source, mais comme on n'a pas pu les vérifier, on te conseille de les prendre avec des pincettes. L'un d'eux serait qu'Eddie Brock va jouer le rôle du protagoniste. Ça peut sembler évident pour certains, vu ce qui est arrivé au dernier utilisateur du symbiote dans Spider-Man 2. Néanmoins, cela nous aide à exclure la possibilité que d'autres utilisateurs du symbiote prennent le relais, comme Flash Thompson, qui était Agent Venom dans les bandes dessinées, ou même un personnage original. Nous savons également que, du moins visuellement, cet Eddie Brock sera plus proche de son homologue dans les bandes dessinées que de son interprétation en live-action par Tom Hardy dans les films Venom.
En ce qui concerne les personnages, le jeu Venom verrait également le retour de Cletus Kasady dans le rôle de Carnage, qui avait déjà été dévoilé comme le principal méchant du jeu d'après des diaporamas internes issus de la fuite. De plus, Anti-Venom serait présent, mais pas dans la version contrôlée par Peter Parker. Nous verrions plutôt la version plus monstrueuse des bandes dessinées qu'Eddie Brock finit par utiliser. Tout comme Peter Parker et sa lutte contre Venom, Eddie peut garder le contrôle total de sa personnalité avec Anti-Venom, ce qui pourrait jouer un rôle important dans l'histoire.
Spider-Man 3 ?
Pour finir, nous avons également trouvé des indices suggérant qu'Insomniac travaille actuellement à l'intégration de Miguel O'Hara, également connu sous le nom de Spider-Man 2099, dans l'un de ses projets. Bien que nous ne sachions pas s'il s'agira de Venom, il est plus probable que cela concerne Spider-Man 3. Comme certains s'en souviennent peut-être, le multivers avait été évoqué dans une mission du dernier jeu de la série, en référence aux films Spider-Verse. Il s'agissait d'un simple clin d'œil, mais le DLC annulé qui a fuité indiquait que ce thème serait développé davantage. Son annulation conduira très probablement à un scénario différent, ou du moins à une autre mission en lien avec ce thème.
Une sortie pour quand ?
Alors, quand pouvons-nous espérer voir Venom sortir ? C'est une question complexe, car même les plans d'Insomniac pour 2023 prévoyaient des changements dans la date de sortie prévue.
À l'origine, la sortie était prévue pour la fin de cette année, mais les dernières informations divulguées indiquent plutôt 2027. Nous supposons désormais que cette date dépendra des changements importants qui auront pu être apportés au projet, étant donné que les informations divulguées indiquaient une taille comparable à celle du jeu Spider-Man: Miles Morales.
