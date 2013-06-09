SONY Waypoint
Insomniac Games
all
[MP1ST] Wolverine vise une sortie pour 2026 et le spin-off Venom toujours en dev
Les studios Sony


Selon des sources de MP1ST :

Une personne proche du dossier nous a confirmé que Wolverine respectera la date de sortie prévue pour 2026, comme l'indiquaient les fuites, et que le projet Venom est toujours en cours de développement. De plus, nous avons également réussi à recueillir quelques informations supplémentaires sur Venom grâce à des renseignements que nous avons obtenus.


Un spin-off de Venom et d'autres nouveaux projets sont en préparation



L'information la plus importante que nous avons reçue de notre source principale est que Wolverine est toujours prévu pour une sortie en 2026 et que Venom est en cours de développement. Bien que nous n'ayons pas pu déterminer à quel stade en est le projet Venom, si nous partons du principe que Wolverine reste la priorité, il est probable que le jeu soit encore en préproduction.


Certains détails de l'histoire de Venom

Il y a aussi quelques détails de l'histoire qui nous viennent d'une autre source, mais comme on n'a pas pu les vérifier, on te conseille de les prendre avec des pincettes. L'un d'eux serait qu'Eddie Brock va jouer le rôle du protagoniste. Ça peut sembler évident pour certains, vu ce qui est arrivé au dernier utilisateur du symbiote dans Spider-Man 2. Néanmoins, cela nous aide à exclure la possibilité que d'autres utilisateurs du symbiote prennent le relais, comme Flash Thompson, qui était Agent Venom dans les bandes dessinées, ou même un personnage original. Nous savons également que, du moins visuellement, cet Eddie Brock sera plus proche de son homologue dans les bandes dessinées que de son interprétation en live-action par Tom Hardy dans les films Venom.


En ce qui concerne les personnages, le jeu Venom verrait également le retour de Cletus Kasady dans le rôle de Carnage, qui avait déjà été dévoilé comme le principal méchant du jeu d'après des diaporamas internes issus de la fuite. De plus, Anti-Venom serait présent, mais pas dans la version contrôlée par Peter Parker. Nous verrions plutôt la version plus monstrueuse des bandes dessinées qu'Eddie Brock finit par utiliser. Tout comme Peter Parker et sa lutte contre Venom, Eddie peut garder le contrôle total de sa personnalité avec Anti-Venom, ce qui pourrait jouer un rôle important dans l'histoire.


Spider-Man 3 ?

Pour finir, nous avons également trouvé des indices suggérant qu'Insomniac travaille actuellement à l'intégration de Miguel O'Hara, également connu sous le nom de Spider-Man 2099, dans l'un de ses projets. Bien que nous ne sachions pas s'il s'agira de Venom, il est plus probable que cela concerne Spider-Man 3. Comme certains s'en souviennent peut-être, le multivers avait été évoqué dans une mission du dernier jeu de la série, en référence aux films Spider-Verse. Il s'agissait d'un simple clin d'œil, mais le DLC annulé qui a fuité indiquait que ce thème serait développé davantage. Son annulation conduira très probablement à un scénario différent, ou du moins à une autre mission en lien avec ce thème.


Une sortie pour quand ?

Alors, quand pouvons-nous espérer voir Venom sortir ? C'est une question complexe, car même les plans d'Insomniac pour 2023 prévoyaient des changements dans la date de sortie prévue.

À l'origine, la sortie était prévue pour la fin de cette année, mais les dernières informations divulguées indiquent plutôt 2027. Nous supposons désormais que cette date dépendra des changements importants qui auront pu être apportés au projet, étant donné que les informations divulguées indiquaient une taille comparable à celle du jeu Spider-Man: Miles Morales.
Mp1st - https://mp1st.com/news/marvels-wolverine-aims-2026-release-venom-project-development
    tags : wolverine insomniac ps5
    tripy73, idd
    posted the 09/14/2025 at 07:14 PM by jenicris
    comments (24)
    rider288 posted the 09/14/2025 at 07:19 PM
    Credible le 2027 pour Venom pour faire le pont avec Spiderman 3
    ravyxxs posted the 09/14/2025 at 07:23 PM
    J'espère qu'ils vont pas enchaîner QUE du Marvel parce que vla l'overdose sinon.
    jenicris posted the 09/14/2025 at 07:26 PM
    ravyxxs d'après les fuites Insomniac, ils ont une nouvelle IP et un nouveau Ratchet dans les cartons
    Ca peu être changé depuis...ou pas, c'est impossible a dire
    Le seul truc qu'on sait c'est que cela date de 2023
    altendorf posted the 09/14/2025 at 07:36 PM
    ravyxxs Il y a des grandes chances que oui, au moins jusqu'à Spider-Man 3. Les mecs sont des vrais fans et les ventes suivent. Aucune raison que Sony leur demande de partir sur autre chose.
    negan posted the 09/14/2025 at 07:39 PM
    2027 je prend la prochaine Xbox qui devrait normalement embarquer steam et je ferais Wolverine et tout le reste tranquillement sur une seule plateforme .
    jenicris posted the 09/14/2025 at 07:39 PM
    altendorf en plus y a quelques années ils ont re-signé un deal avec Disney pour une nouvelle trilogie X-men, qui vont au delà de 2030
    magneto860 posted the 09/14/2025 at 07:44 PM
    Chuuuuut, si ça leak trop fort Insomniac pourrait encore dire "j'annule tout" ... :/

    Oui je suis toujours bien deg pour les DLCs annulés.
    mooplol posted the 09/14/2025 at 07:49 PM
    Cool pour venom
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 07:58 PM
    Ça fait un peu tard pour Venom, enfin bon, pourquoi pas même si je n’y vois pas d’intérêt.
    soulfull posted the 09/14/2025 at 08:00 PM
    magneto860 rider288 ravyxxs jenicris altendorf En clair on va avoir un Venom en Stand alone genre Miles Morales? Du moment qu'il est vendu à bon prix, pourquoi pas.

    Un nouveau Ratchet avec le moteur du dernier , ça peut vraiment le faire puisqu'ils vont se concentrer davantage sur le contenu.
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 08:00 PM
    negan
    Alors ça je demande à voir car je ne vois pas l’intérêt pour Microsoft. Qui achèterait sur leur store quand steam est présent.

    Si c’est le cas, je la prendrais sauf si steam sort directement leur machine et c’est en bonne voie vu ce qui se trame en interne.
    jenicris posted the 09/14/2025 at 08:07 PM
    soulfull pour Venom il semblerait oui
    negan posted the 09/14/2025 at 08:22 PM
    shambala93 negan
    Alors ça je demande à voir car je ne vois pas l’intérêt pour Microsoft. Qui achèterait sur leur store quand steam est présent

    Qui va acheté leur console alors qu'ils mettent leurs jeux partout ? Ils sont plus à une incohérence près ces clowns
    aozora78 posted the 09/14/2025 at 08:23 PM
    J'espère que Insomniac Games se poseront les bonnes questions niveau gameplay, collectibles, messages et rythme de l'histoire dans Wolverine et Venom, j'ai très très peur... enfin bon 2026 s'annonce complétement dingo encore.

    Les jeux des 3 constructeurs, les gros jeux éditeurs tiers, les indés...
    guiguif posted the 09/14/2025 at 08:58 PM
    shambala93 negan C'est surtout que n'importe quel jeu devra diviser ses royalties en 3 au lieu d'en 2, ça n'a aucun sens, je ne vois pas grand monde accepter.
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 09:29 PM
    negan
    Ouais mais bon sur leur machine c’est gamepass et Microsoft store et rien d’autre.

    Même PlayStation, si un jour il ouvre leur console à steam, c’est terminé pour PlayStation.

    guiguif
    Je ne sais pas, si on prend lenovo ou asus, leurs machines tournent sur w11 sans royalties récupérées sur steam.

    Le coup de pied dans la fourmilière viendra de valve dans le salon mais solo.

    Enfin j’ai tester le nouveau GeForce Now dans le salon, et ça met une branlée a toute l’industrie.
    J’ai une 4080 super et j’ai l’impression que c’était aussi bien si ce n’est mieux sur GeForce Now avec leur 5080.

    Et tu as ça directement sur les TV !
    kinectical posted the 09/14/2025 at 09:34 PM
    Pour le Venom je m’attend à un jeu pour le debut de la next gen
    guiguif posted the 09/14/2025 at 09:36 PM
    shambala93 Mais Lenobo/Asus ne développent pas de JV.

    Si demain Sony sort un jeu sur Steam et qu'un mec l’achète sur Steam via sa Xbox, est-ce que Sony va accepter de partager le pognon en 3 alors qu'avant ils partageaient en 2 ?
    Est-ce que même Steam acceptera de filer une partie de ses royalties a MS ?
    Cette histoire de Steam sur une "vraie" console Xbox n'a pas trop de sens.
    kaiserstark posted the 09/14/2025 at 09:59 PM
    guiguif shambala93 Microsoft ne touchera absolument rien sur les royalties des jeux vendus sur Steam ou Epic si ce ne sont pas des jeux édités par Microsoft.

    C'est pour ça que Kepler a dit que la prochaine Xbox sera plus chère que la norme car Microsoft ne va pas subventionner une console quand ils toucheront rien sur les jeux tiers que les gens achètent sur Steam.
    guiguif posted the 09/14/2025 at 10:01 PM
    kaiserstark Dans ce cas quel est l’intérêt de vouloir mettre Steam ?
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 10:44 PM
    guiguif
    Mais je ne sais même pas si steam donnerait une part à Xbox. Ce n’est d’ailleurs pas le cas sur les machines sous Microsoft.
    shambala93 posted the 09/14/2025 at 10:46 PM
    kaiserstark
    Tu as absolument raison cependant guiguif également, quel intérêt pour MS de sortir une machine avec le store steam dedans ?

    Bref, je n’y crois pas mais je suis convaincu que valve sortira une steam deck 2 ET une console de salon.
    magneto860 posted the 09/14/2025 at 10:58 PM
    soulfull C'était le plan initial oui, des petits épisodes (Miles Morales, Venom) en alternance avec les volumes principaux (Spiderman 1 et 2, avec DLCs).

    Les DLCs du 2 ont été annulé et pour Venom on pouvait supposer pareil jusqu'à aujourd'hui.
    wickette posted the 09/14/2025 at 11:28 PM
    guiguif
    Si tu vends sur steam tu payes à valve les royalties.

    Si MS sort une machine avec Steam dessus, seul un deal entre Valve et Xbox leur permettrait de partager les royalties mais Sony payerait exactement pareil que sur le steam PC aujourd'hui, 30% de royalties normalement (sauf deal avec Valve pour réduire)

    Donc ils se débrouillent Xbox mais c'est pas le problème de sony, ils ne vont pas payer + de royalties
