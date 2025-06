ActuGaming 7/10

Gamergen 13/20

TSA 6/10

Après une journée de jeux sur Mario Kart World et Fast Fusion, Welcome Tour était une manière agréable de se détendre après des sensations fortes. Si l'on peut arguer qu'il s'agit d'un pack-in gratuit, le prix de 8 £ est si bas que l'on ne devrait pas ressentir de frustration face à l'achat des curieux. Si vous voulez une introduction facile et digeste au fonctionnement de la Switch 2, alors vous ne trouverez pas mieux. Si vous voulez un véritable jeu, achetez l'un des autres titres de lancement.

Numerama 3/10

Destructoid 3/10

Alors que la Switch 1 avait des jeux comme ARMS et 1-2 Switch pour montrer la nouvelle technologie, NS2 Welcome Tour se retrouve entre les deux, avec des fonctions techniques à montrer et un jeu gratuit. Si c'était un pack d'initiation gratuit, cela aurait donné une expérience totalement différente. Mais malheureusement, il s'agit d'un produit à part, et j'espère que ça ne deviendra pas une pratique courante.

Geeko 2,8/10

Si l’on met la polémique tarifaire de côté, Nintendo Switch 2 Welcome Tour est une belle expérience à découvrir. Ludique et éducative, elle parvient, via de nombreuses fiches d’informations et quiz liés, à vulgariser et à partager au plus grand nombre les détails de la conception de la console, le choix des matériaux utilisés et bien d’autres choses. Les mini-jeux sont un peu moins inspirés et apportent finalement peu de fun, surtout comparé à un Mario Party, mais permettent de faire grossir la durée de vie du titre.C’est loin d’être fun, mais il faut reconnaître que l’immersion dans la Switch 2 et ses accessoires est réussie et le contenu est quand même au rendez-vous, il faut un peu plus de six heures pour tout terminer, à condition d’avoir les bons accessoires à la maison. Mais voilà, impossible de ne pas faire la comparaison avec Astro's Playroom installé d’office sur la PlayStation 5, une véritable ôde aux jeux de Sony et un excellent moyen, ludique et amusant, de découvrir les fonctionnalités de la DualSense. Ici, Nintendo a préféré opter pour une approche pédagogique, qui va rebuter pas mal de joueurs.Nintendo Switch 2 Welcome Tour est un mauvais Wii Sports et un mauvais Astro’s Playroom. Pire ? Contrairement aux deux jeux cités, il est payant. Et pour 10 €, force est de reconnaître qu’il n’en donne pas du tout pour son argent. Visuellement austère et radin, Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est rien d’autre qu’une notice ludique au contenu peu emballant. On a connu Nintendo plus inspiré. Certes, une poignée de mini-jeux valent le détour, éparpillés sur une carte bien trop grande et peu lisible. Mais, au global, Nintendo Switch 2 Welcome Tour n’est pas du tout une bonne publicité des capacités de la Switch 2. La console hybride, bardée de technologies, mérite bien mieux que ce musée virtuel qui ne serait pas plus satisfaisant avec une entrée gratuite.La Switch 2 est une formidable console. Il est dès lors regrettable que Nintendo ne propose pas de vraie “démo technique” avec. Son “Welcome Tour” est non seulement un jeu payant (vendu 10€ sur l’eShop) mais également un musée virtuel qui se contente de vous présenter la console en rangeant de côté tout le côté fun et ludique du jeu vidéo. Les quelques mini-jeux proposés sont totalement inintéressants et la structure même du jeu est une aberration. Certes, ça ne coûte pas très cher, mais tout de même.