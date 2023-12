Le mois prochain, PlayStation ne retirera plus de sa plateforme plus de 1 300 émissions de télévision de la chaîne Discovery.Sony avait déjà annoncé que les utilisateurs ne pourraient plus regarder les contenus Discovery sur PlayStation à partir du 31 décembre, même s'ils les avaient déjà achetés.Cependant, l'entreprise affirme aujourd'hui qu'en raison d'un "" avec Warner Bros - qui possède la marque Discovery -".", a déclaré PlayStation dans la mise à jour. "".Les émissions de Discovery comprennent notamment MythBusters, Cake Boss, Deadliest Catch, American Chopper, An Idiot Abroad, Shark Week, How It's Made, Animal Planet Presents et Street Outlaws.PlayStation a cessé de vendre des films et des émissions de télévision dans ses magasins en 2021. En août de l'année dernière, elle a également supprimé les contenus achetés à Studio Canal en raison de "", ce qui a empêché les utilisateurs de visionner les émissions qu'ils avaient achetées.