La PS5 s'est vendue à plus de 2 millions d'unités au Japon cette année en cumul annuel, c'est la première fois qu'une console de salon PlayStation le fait depuis la PS2 en 2005.PS5 2023 cumulé : 2 031 594

posted the 09/28/2023 at 03:04 PM by jenicris