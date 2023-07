La PlayStation 5 s'est vendue à 40 millions de consoles dans le monde, a annoncé Sony.À titre de comparaison, la PlayStation 4, la console PlayStation qui s'est vendue le plus rapidement à 40 millions d'exemplaires, a réalisé le même exploit deux mois plus tôt. La PS5 a été gravement affectée par des pénuries de composants, ce qui signifie que Sony n'a pas été en mesure de répondre à la demande pour le système au cours des deux premières années sur le marché. La console est désormais disponible dans son intégralité.Sony a annoncé avoir atteint les 30 millions de ventes pour la PS5 en janvier. La prochaine grande offensive de l'entreprise autour de la console aura lieu en octobre avec le lancement de Spider-Man 2, qui arrivera en même temps qu'une version spéciale de la console.

