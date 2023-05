Sony a déclaré qu'il envisagerait de céder et de remettre en vente des actions de sa branche de services financiers pour renforcer les investissements dans son activité de divertissement.



"Afin d'étendre notre croissance à moyen et à long terme, nous aurons besoin de la capacité d'investir dans les capteurs d'image et le secteur du divertissement à un tout autre niveau", a déclaré Totoki.



"La consolidation du divertissement s'est produite et Sony ne veut pas être laissé pour compte."

Sony envisage de scinderqui s'occupe de secteurs comme l'assurance-vie et la banque pour obtenir 8 milliards de dollars supplémentaires pour des fusions et acquisitions proactives.