Après plusieurs jours de spéculation, Insider Gaming peut annoncer qu'une nouvelle console portable PlayStation est en cours de développement.



Sous le nom de code Q Lite, la prochaine console portable PlayStation est la prochaine pièce de matériel de Sony qui vise à être encore une autre pièce de matériel qui nécessite la PlayStation 5. Insider Gaming croit savoir que le Q Lite n'est pas un appareil de streaming dans le cloud, mais qu'il utilise le Remote Play avec la PlayStation 5 - une fonction que le géant de la console a mise en avant ces dernières semaines.



Avec un streaming adaptatif jusqu'à 1080p et 60FPS, le nouvel appareil nécessitera une connectivité constante à Internet.



En ce qui concerne les caractéristiques physiques de la console, les premiers prototypes montrent que la console ressemblera beaucoup à une manette de la PlayStation 5, mais avec un énorme écran tactile LCD de 8 pouces au centre. L'appareil est équipé de gâchettes adaptatives pour un retour haptique et comprendra ce que l'on est en droit d'attendre d'une console portable : des boutons de volume, des haut-parleurs, une prise d'entrée audio, etc.



Insider Gaming croit savoir que la Q Lite est en phase d'assurance qualité et que sa sortie est prévue avant la PlayStation 5 Pro et après la PS5 à lecteur de disque détachable.



Comme l'a déjà mentionné Jeff Grubb, un connaisseur de l'industrie, Sony prévoit d'annoncer la "deuxième phase de la PS5", en référence à sa future gamme de jeux. Ironiquement, cette "deuxième phase" s'applique également aux offres matérielles de Sony, avec le nouveau lecteur de disque détachable PlayStation 5, le Project Nomad (écouteurs sans fil), le Project Voyager (casque sans fil) et le Q Lite (console portable) qui devraient tous sortir dans un laps de temps très court. Il est entendu que la PlayStation 5 Pro devrait sortir pour les fêtes de fin d'année 2024.



Quel que soit le prochain PlayStation Showcase de Sony, il s'agira donc d'un événement de taille.

Selon Tom Henderson :