Je fais cet article car le pallier symbolique » des 10 Millions de « vues » est atteint, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur groupe, mais qu'il fait partie des groupes les plus consultés (en moyenne 3 500 vues par article), ça fait plaisir, parce que quand vous faites un groupe, vous espérez qu'il soit regardé (donc suivis), mais parfois vous doutez de son utilité quand vous n'avez aucune réaction en commentaire par exemple, mais vous avez une sorte de « quête » qui vous fait dire « ce que je fais est utile, autant à moi qu'aux autres ».Quand j'ai fait le premier article le 9 Juin 2017 (déjà plus de 5 ans), je voyais déjà à l'époque que certains étaient contents qu'un groupe « indé » arrive, évidemment j'ai conscience que les jeux indés existaient avant la création du groupe, il y avait déjà des incontournables, mais depuis d'autres jeux se sont imposé aussi comme incontournable, je pense que j'ai contribué à ma petite échelle (ainsi que d'autres membres du groupe) à faire connaître des titres (certains seraient passés inaperçus).Le compliment qui fait le plus plaisir, c'est quand tu vois écrit « merci du partage » ou « merci de la découverte ».Je remercie les membres de Gamekyo qui ont permis d’enrichir le groupe, car personne est indispensable (même moi), mais tant que l'on est disponible pour aider, c'est toujours mieux pour le bien du groupe.Je reste persuadé que les jeux « indés » permettent le renouveau du jeux vidéo, d'ailleurs les constructeurs l'ont bien compris, c'est à celui qui arrivera à dégoter la perle rare et dans avoir l'exclusivité (aux moins temporaires), il y a même des jeux « indé » qui sont autant (voir plus) attendus que des AAA.Je ne sais pas si je continuerai avec le même entrain pour approvisionner le groupe en article, vous connaissez mon projet personnel , mais tant que je pourrais le faire je continuerais, évidemment si d'autres membres du groupe prennent le relais, je serais content.Merci encore pour eux (les).Et surtout n'oubliez pas « Il y a la 2D, la 3D, faisons place à l'1D »