Quelques jours avant la sortie de Avatar la voie de l'eau, je voulais revenir sur le succès planétaire AVATAR. Le plus gros succès de tous les temps a été salué par tout le monde. Mais au fil des années, son statut a été remis en question. Avatar n'aurait pas marqué la pop culture. Avatar est surestimé. Est-ce vraiment le cas ? Plongeons ensemble dans Pandora, et essayons de comprendre pourquoi Avatar serait surestimé !

posted the 12/12/2022 at 07:00 PM by nicolasgourry