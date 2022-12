Après avoir été viré comme un malpropre de chez Konami, Kojima a fait son trou en fondant son propre studio Kojima Production, et a sorti son premier jeu Death Stranding, exclusivité PS4 (même si sur PC maintenant) Que vaut le "premier jeu" de la team Koji ? Réponse dans ce test !Death Stranding vous fait incarner Sam Porter Bridges, (Norman Reedus) dans un monde au bord de l'extinction, ou il n'y a quasiment plus de vies humaines et où les rares survivants vivent sous terre, dans des genre de bunker appeler "abri".Vous êtes unBien sûr, cela ne sera pas choses faciles car le territoire est envahis de monstres appelerEt comme si ça suffisait pas, le monde de Death Stranding est sujet au précipitation, la pluie sera très pénible puisqu'en plus d'indiquer la présence de probable Échoués, elle détériorera votre précieuse marchandise, ce qui aura pour effet de détruire totalement vos ressources si l'effet est trop prolongé.Les débuts dans Death Stranding se fontAjouter à celaMais cet univers désolé à une histoire à raconter, certe l'histoire peut paraître vraiment tirer par les cheveux parfois, voir incompréhensible, en tout cas au début,et ça on est d'accord, peu de joueurs feront vraiment l'effort de tout lire tant il ya beaucoup à apprendre, à déchiffrer, et à se torturer les méninges.Cette complexité de la découverte et de l'apprentissage de l'histoire, c'est ce qui fait entre guillemet le sel du jeu. Car en plus de l'histoire, c'est dans le gameplay également que Death Stranding se révèle exigeant.En effet,En effet, des joueurs "que vous ne verrez pas physiquement" dans le jeu vous "aide" à reconstruire ce monde. Ils pourront par exemple construire une échelle pour vous ou les autres joueurs, un pont, une tour de guet voir même carrément une route, de quoi faciliterCette idée d'entraide entre joueurs et une trèsLa première map quand on commence n'a plus rien à voir avec celle au début dans ma partie, je traverse la zone en 5 minutes tant il ya de construction de faites, mention spéciale au tyroliennes qui permettent de traverser la zone très rapidement, et c'est bien fun à utiliser.Bien sûr, pour utiliser toutes ces construction à votre disposition, vous devrez impérativement reconnecter le réseau chiral, autrement ça ne marchera pas. Également, vous devrez par exemple pour terminer une construction d'un autre joueur, récupérer des matériaux comme de la céramique, des métaux etc (et ça pèse lourd) voir continuer un peu la construction sans pour autant la terminer, un autre joueur le fera peut être à votre place.Vous pouvez même mettre ou recevoir des likes, et c'est sympa c'est un "merci" imaginaire, c'est gratifiant de mettre un pont pour franchir une rivière, un générateur pour vos véhicules et de voir que ça a "plu" et aidez les autres joueurs. Vous pouvez même mettre des messages pour avertir, à la manière d'un Souls en signalant par exemple une présence d'Échoués, de précipitation etc...Death Stranding est en plus de çaAlors évidemment, c'est assez "vide" mais ça m'a pas dérangé car le monde est comme ça, c'est voulu par le scénario. Un monde au bord de l'extinction ne peut pas avoir 50 000 villes à explorez, voyez l'idée ?Même si vous pouvez compter sur la présence de votre BB, sorte de machine bien utile qui permet de repérer les Échoués. D'ailleurs parlons en des Échoués.Ils sont la principale menace et pourtant, si au début ils peuvent faire flipper,Surtout qu'on aura plus tard la possibilité de les combattre, de quoi les rendre pas inoffensif non plus faut pas déconner, mais nettement moins dangereux.Surtout que fait important,L'autre menace que sont les Mules, c'est un peu le même problème que les Échoués,On préfèrera malgré tout les esquivés car les combatsDeath Stranding n'estIl faut aimer se tapéBref, j'ai vite abandonné l'idée desLe jeu est en fait une livraison de Quête FedEx géante.Le jeu estSi j'ai pus terminer le jeu, c'est aussi parce que son univers est véritablement intéressant et intriguant, troublant même.J'avais sans arrêt envie de savoir ce qui aller se passer ensuite, l'histoire est accrocheuse, et est aidé par unL'œuvre de Kojima aCertaines musiques font partie des meilleurs thèmes que j'ai entendu dans un jeux vidéo, et de loin !Bon, passons au point qui fâche maintenant. Les boss... Pour parler franchement, ils sontLes + :- L'ambiance, on se sent seul et parfois désespérer- VF comme VO- Graphismes et DA magnifique- La connexion et l'entraide entre joueurs, une excellente idée- Sam Porter et sa clique- La qualité des cinématiques- OST sublime- Univers intriguant et intéressant- Très bonne durée de vie- Un truc qu'on voit pas ailleurs, une expérience "hors norme" Un Ovni videoludique- Les Chambres privées sont sympa- La FIN- Le sentiment d'accomplissement pour certaines commandes- L'histoire, compliquée mais réussi- Ce sentiment de reviens y et ce côté addictif- Les Échoués (au debut)- Un gameplay quand même.assez carré et complet "hors phase TPS"Les - :- Terriblement frustrant, peu amusant- 10 premières heures de torture- Des boss dont même les jeux Mario auraient honte- Phase TPS que même Uncharted 2 faisait mieux- Aller retour Land- Interface et inventaire indigeste- Échoués et Mules, bonne idée sur le papier mais se renouvelle pas assez- L'immonde Chapitre 13- Quantité d'information parfois à la limite de limbuvable- Quêtes annexes insupportable à la longue- Parfois ennuyeux