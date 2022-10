-Création d'une campagne initiale pour présenter le monde et les personnages, puis d'une campagne continue pour développer le récit et introduire de nouveaux contenus.



-Objectifs et rythme de l'histoire pour les quêtes secondaires et les missions.



-Développement d'une histoire fascinante et de l'histoire du monde qui met en place des années d'histoire continue.



-Une excellente compréhension des systèmes narratifs non linéaires et de la manière de fournir une histoire dans un jeu continu ou GaaS.

Le London Studio de PlayStation a toujours été l'une des équipes les plus expérimentales de Sony.De SingStar à EyeToy, en passant par Wonderbook, PlayStation Home et, plus récemment, VR, London Studio a la réputation de travailler avec de nouvelles technologies, voire de les définir.Tous ces projets n'ont pas abouti, mais ceux qui ont réussi ont inspiré toute l'industrie.Aujourd'hui, le London Studio a annoncé son prochain jeu : un jeu de combat coopératif en ligne sans titre pour l'instant, qui se déroule dans un Londres imaginaire. Il n'y a pas de microphone en plastique ou de casque VR en vue. C'est certainement unique pour l'entreprise, mais ce n'est guère le saut dans l'inconnu qui a fait sa réputation., déclare Stuart Whyte, co-directeur du studio.Le jeu en question est ce titre qui a été présenté aujourd'hui et qui, selon Saunders, est conçu spécifiquement pour la PlayStation 5., déclare Saunders.Whyte ajoute :Quelques infos en plus: