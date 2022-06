Après avoir affirmé hier soir, selon ses deux meilleures sources pour Ragnarok, que le jeu ne serait reporté à l'année prochaine, Jason Schreier a réitéré cette confirmation via une troisième sourcr disant que le rapport de Gamereactor semble faux:

Une autre source de Sony m'a dit ce matin que le jeu n'était pas retardé. Comme d'habitude, cela ne garantit pas que le jeu sortira en 2022 et le développement des jeux vidéo est si turbulent qu'il ne faut jamais se fier à une date de sortie tant que le produit en question n'est pas entre vos mains. Mais ce rapport de Gamereactor semble être faux. De plus, pour info, je n'ai rien entendu qui suggère qu'il sera présenet a l'event de Keighley aujourd'hui.

posted the 06/09/2022 at 04:44 PM by jenicris