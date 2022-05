Asura’s Wrath

Lundi, Sony a confirmé que les titres cloud gamin ne prendront pas en charge les DLC. Si les titres PS4 peuvent être diffusés en streaming, ils peuvent également être téléchargés et donc prendre en charge les DLC. En revanche, les jeux PS3 ne peuvent être diffusés qu'en streaming pour le moment.Bien que ce soit le cas depuis la création de PlayStation Now, certains avaient espéré que Sony aurait mis en place la prise en charge des DLC pour les titres PS3, surtout après la déception causée par le fait que les jeux ont conservé leur statut de téléchargement uniquement sur PSNow.Les titres PS3 suivants ont été confirmés pour être inclus dans le service :Asura's Wrath avait plusieurs épisodes en DLC qui ont été publiés pour le jeu, et il avait également un DLC de crossover Street Fighter.Castlevania : Lords of Shadow 2 comportait quatre packs de contenu téléchargeable. Le DLC Revelations permet aux joueurs d'incarner Alucard. Deux autres packs cosmétiques et un nouveau pouvoir ont également été publiés via le DLC.Crash Commando a bénéficié d'un pack DLC intitulé Heist Map Pack, qui a également apporté de nouveaux trophées.Enslaved : Odyssey to the West a reçu un élément en DLC en mode solo appelé Pigsy's Perfect 10 quelques mois après sa sortie.Lost Planet 2 a reçu plusieurs packs de cartes ainsi qu'une armure croisée Monster Hunter. Un DLC permettant aux joueurs d'affronter les Helghast de la franchise Killzone a également été publié.MotorStorm Apocalypse et MotorStorm RC ont tous deux reçu des packs DLC comprenant principalement de nouvelles voitures et de nouveaux circuits, dont aucun ne sera apparemment accessible dans le cadre de PlayStation Plus Premium.Le DLC Brutality Pack de Resistance 3 proposait de nouveaux skins pour les personnages, un mode survie et sept nouveaux morceaux de musique de Mastodon.Enfin, Tokyo Jungle a reçu plusieurs éléments en DLC, dont de nouveaux animaux à incarner et des costumes.