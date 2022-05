David Gibson, analyste chez MST Financial :FFXVI est en phase finale de développement et son nouveau trailer sera dévoilé bientôt.

Square Enix - a déclaré qu'au cours de l'exercice FY3/23, il sortira plusieurs nouveaux titres, mais que l'année sera centrée sur les principales franchises. Il a indiqué que c'était le 35e anniversaire de FF et qu'il attendait des nouvelles ce mois-ci ou le mois prochain. Il a indiqué qu'il avait vu la bande-annonce de FF16 et qu'il attendait beaucoup de ce titre. #FF16

posted the 05/13/2022 at 11:53 AM by jenicris