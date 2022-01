Développeur : Brownies

Genre : RPG

Disponible sur Mobile

Prévu sur Switch

Date de sortie : 16 Décembre 2021 (Japon)

10 Février 2022 (USA/Europe)

Langues : Anglais / Japonais.

Prix : 17,99€ / Taille du fichier : 379 Mo

EGGLIA Rebirth est un portage du jeu Mobile EGGLIA : Legend of the Redcap.Ce portage amélioré contiendra. Il y aura également deet bien d’autres améliorations comme desEGGLIA raconte l’histoire d’une jeune fille née pour sauver le monde et d’un Redcap autrefois voué à la violence. Comme son nom l’indique, l’aventure tourne autour d’œufs mystérieux et l’histoire se concentre sur des thèmes comme les rencontres et les séparations. On rencontrera des personnages hauts en couleurs faisant partie de différentes races, comme les Brownies, les Dwarves, les Gremlins et les Aloes. Tous ensemble, ils auront pour but de faire revivre les terres d’EGGLIA, enfermées dans des œufs mystérieux.Plus on progressera dans l’aventure, plus on débloquera de nouvelles, l’exploration reposant sur un système de dés. Il y a également des éléments stratégiques pour les combats et on peut tirer parti des pouvoirs des esprits, tout en les nourrissant pour développeur leurs capacités. Il sera également possible de gérer le village en utilisant des matériaux récupérés dans les différentes zones du jeu pour fournir à tous les résidents d’EGGLIA une maison. En retour, ils nous donneront des récompenses, et ils seront de plus en plu heureux. Certaines races apparaîtront en suivant certaines conditions, et il faudra accomplir leurs requêtes.