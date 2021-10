C'est via la chaîne YouTube : What's Up PlayStation que Shawn Layden nous apprend que leur initiative de s'intéresser au PC était sous sa présidence des PlayStation Worldwide Studios.Selon lui, le but était de montrer aux joueur PC ce que PlayStation peut offrir.Il ne pense pas que parce que Sony sort certains jeux sur PC, les gens achèteront de facto la console, mais que certains tout de même le feront.Donc en gros il dit juste que s'il ne ne croit pas que proposer des jeux Sony sur PC incitera ces joueurs à acheter forcément une Playstation, certains le feront tout de même et ça vaut le coup pour cette raison, ainsi que pour les autres raisons qu'il a données.De plus selon lui il n'y avait aucun inconvénient à sortir des titres qui ont atteint la saturation des ventes sur les consoles PlayStation.