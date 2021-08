L'acquisition par Sony du service de diffusion d'anime Crunchyroll est désormais terminée, le prix final ayant été fixé à 1,175 milliard de dollars.



Aujourd'hui, Sony a annoncé qu'il avait finalement acquis le service, ses 5 millions d'abonnés payants et plus de 120 millions d'utilisateurs enregistrés.



Sony, bien sûr, est déjà un acteur clé sur le marché du streaming d'anime via son service existant Funimation. Aujourd'hui, l'entreprise a déclaré que son objectif était de créer une expérience d'abonnement "unifiée", ce qui laisse entendre qu'une option payante liée est envisagée.



Selon Eurogamer, il est également prévu de proposer Crunchyroll dans le cadre d'une offre premium PlayStation Plus plus onéreuse.



Tony Vinciquerra, directeur général de Sony:

"Avec Crunchyroll et Funimation, nous nous engageons à créer l'expérience ultime de l'anime pour les fans et à offrir une opportunité unique à nos partenaires clés, aux éditeurs et aux créateurs immensément talentueux de continuer à offrir leur contenu magistral aux publics du monde entier "



"Avec l'arrivée de Crunchyroll, nous avons une opportunité sans précédent de servir les fans d'anime comme jamais auparavant et de leur faire vivre l'expérience de l'anime sur toutes les plates-formes qu'ils choisissent : salles de cinéma, événements, divertissement à domicile, jeux, streaming, télévision linéaire - partout et de toutes les façons dont les fans veulent vivre leur anime. Notre objectif est de créer une expérience d'abonnement unifiée pour les anime dès que possible."