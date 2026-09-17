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Falcom : Nouvelles informations sur les jeux en développement


Le président de Falcom, Toshihiro Kondo, a partagé de nouvelles informations sur leurs projets futurs :

- Le chapitre final de Trails Beyond the Horizon est planifié.
- L'ordre des prochains projets autour de la saga Trails n'est pas encore décidé.
- Un remake de Trails in the Sky 3 est à l'étude, mais difficile de le faire en même temps que le prochain Trails Beyond the Horizon.
- L'équipe souhaite aussi remaker Trails from Zero et Trails to Azure.
- Le prochain Ys est en développement, mais une sortie en 2027 est peu probable.
- Le nouveau jeu de la franchise Dragon Slayer est toujours en cours.
- Falcom travaille aussi sur deux jeux non annoncés.

En plus de tout ça, un remake de TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P), est aussi sur les rails.
https://x.com/Stealth40k/status/2100423342427681164
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    newtechnix
    posted the 09/17/2026 at 12:49 PM by guiguif
    comments (10)
    aeris201 posted the 09/17/2026 at 12:52 PM
    - Le prochain Ys est en développement, mais une sortie en 2027 est peu probable.

    Donc full demat sur Playstation
    idd posted the 09/17/2026 at 12:54 PM
    Un remake Trails in the Sky 3 est à l'étude, mais difficile de le faire en même temps que le prochain Trails Beyond the Horizon.

    je pensais qu'ils resteraient sur leur lancée
    yogfei posted the 09/17/2026 at 01:16 PM
    idd Le 3 en vrai est un épisode pas ouf pour moi
    shirou posted the 09/17/2026 at 01:35 PM
    idd depuis le début ils ont annoncé qu'ils le feraient si jamais y avait de la demande (donc si les précédents se vendent bien) mais aucun doute que c'est une stratégie commercial pour te pousser a acheter le 1re et le 2e alors que le trois est surement déjà en chantier.

    yogfei Sans aucune comparaison avec les deux précédents, c'était la déception total cet épisode quand je l'avais fait a l'époque. Apres aujourd'hui vu le niveau de la franchise, je relativise... Le remake me permettra de savoir si il est aussi mauvais que les derniers ou si en fait ça va
    zephon posted the 09/17/2026 at 01:43 PM
    le 3 est déjà en développement ils nous prennent pour des lapin de 6 semaines en disant ça
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 01:45 PM
    Dur d'y voir clair quand on lit tout cela.

    Même si "- L'équipe souhaite aussi remaker Trails from Zero et Trails to Azure." on comprends aussi que ce genre de remake est à vocation alimentaire entre des projets inédits.

    - Le chapitre final de Trails Beyond the Horizon est planifié

    Ils travaillent sur 2 titres encore non annoncés

    ils ont combien de studio au juste , on a compris que Kyoto Xanadu était un projet développé par une team jeune encadrée par quelques membres expérimentés.

    Apparemment Falcom c'est max 75 employés, c'est fou parce qu'ils sortent quand même pas mal de jeux.

    guiguif "En plus de tout ça, un remake de TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P), est aussi sur les rails." sans doute un des jeux non annoncés
    olex posted the 09/17/2026 at 01:48 PM
    J'espère que le studio continuera à proposer ses titres sur Switch 1/2 et dans mon cas, sur cartouche.
    idd posted the 09/17/2026 at 02:01 PM
    yogfei j'avais pas fait la version originale ^^
    shirou alors à voir comment se débrouille le 2
    guiguif posted the 09/17/2026 at 02:37 PM
    newtechnix Bah... Il a été annoncé hier
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 02:55 PM
    guiguif oui mais j'imagine que soit les développeurs ont merdé...ou soit l'interview a un peu de retard.

    parce que vu la taille de Falcom on se doute bien que tout ce qui est affirmé dans l'article présent tient de la science-fiction:

    75 personnes:
    1 projets Ys
    1 nouveau projet: franchise Dragon Slayer
    1 projet planifié: Trails Beyond the Horizon
    1 projet à l'étude: Trails in the Sky 3
    2 remakes souhaités: Trails from Zero et Trails to Azure
    2 jeux non annoncés.
    +
    1 projet remake: TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P)
    (j'ai plutôt compris que c'était plus comme si Falcom filait les droits de faire un remake...un peu comme font les Polonais qui remake/remaster les Front Mission ou Panzer Dragoon )

    J'ai l'impression que l'interview du boss n'a pas été super clair o uqu'il a du s'embrouiller les pinceaux... et vu la taille de Falcom j'ai tendance à penser qu'il a mal expliquer certaines choses.
    Le projet de Neowiz peut parfaitement être un des projets non annoncés parce que là ils vont être en burn out chez Falcom.
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