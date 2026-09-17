Le président de Falcom, Toshihiro Kondo, a partagé de nouvelles informations sur leurs projets futurs :- Le chapitre final de Trails Beyond the Horizon est planifié.- L'ordre des prochains projets autour de la saga Trails n'est pas encore décidé.- Un remake de Trails in the Sky 3 est à l'étude, mais difficile de le faire en même temps que le prochain Trails Beyond the Horizon.- L'équipe souhaite aussi remaker Trails from Zero et Trails to Azure.- Le prochain Ys est en développement, mais une sortie en 2027 est peu probable.- Le nouveau jeu de la franchise Dragon Slayer est toujours en cours.- Falcom travaille aussi sur deux jeux non annoncés.En plus de tout ça, un remake de TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P), est aussi sur les rails.