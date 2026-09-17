Le président de Falcom, Toshihiro Kondo, a partagé de nouvelles informations sur leurs projets futurs :
- Le chapitre final de Trails Beyond the Horizon est planifié.
- L'ordre des prochains projets autour de la saga Trails n'est pas encore décidé.
- Un remake de Trails in the Sky 3 est à l'étude, mais difficile de le faire en même temps que le prochain Trails Beyond the Horizon.
- L'équipe souhaite aussi remaker Trails from Zero et Trails to Azure.
- Le prochain Ys est en développement, mais une sortie en 2027 est peu probable.
- Le nouveau jeu de la franchise Dragon Slayer est toujours en cours.
- Falcom travaille aussi sur deux jeux non annoncés.
En plus de tout ça, un remake de TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P), est aussi sur les rails.
Donc full demat sur Playstation
je pensais qu'ils resteraient sur leur lancée
yogfei Sans aucune comparaison avec les deux précédents, c'était la déception total cet épisode quand je l'avais fait a l'époque. Apres aujourd'hui vu le niveau de la franchise, je relativise... Le remake me permettra de savoir si il est aussi mauvais que les derniers ou si en fait ça va
Même si "- L'équipe souhaite aussi remaker Trails from Zero et Trails to Azure." on comprends aussi que ce genre de remake est à vocation alimentaire entre des projets inédits.
- Le chapitre final de Trails Beyond the Horizon est planifié
Ils travaillent sur 2 titres encore non annoncés
ils ont combien de studio au juste , on a compris que Kyoto Xanadu était un projet développé par une team jeune encadrée par quelques membres expérimentés.
Apparemment Falcom c'est max 75 employés, c'est fou parce qu'ils sortent quand même pas mal de jeux.
guiguif "En plus de tout ça, un remake de TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P), est aussi sur les rails." sans doute un des jeux non annoncés
shirou alors à voir comment se débrouille le 2
parce que vu la taille de Falcom on se doute bien que tout ce qui est affirmé dans l'article présent tient de la science-fiction:
75 personnes:
1 projets Ys
1 nouveau projet: franchise Dragon Slayer
1 projet planifié: Trails Beyond the Horizon
1 projet à l'étude: Trails in the Sky 3
2 remakes souhaités: Trails from Zero et Trails to Azure
2 jeux non annoncés.
+
1 projet remake: TLOH Prophecy of the Moonlight Witch, en collaboration avec Neowiz (Lies of P)
(j'ai plutôt compris que c'était plus comme si Falcom filait les droits de faire un remake...un peu comme font les Polonais qui remake/remaster les Front Mission ou Panzer Dragoon )
J'ai l'impression que l'interview du boss n'a pas été super clair o uqu'il a du s'embrouiller les pinceaux... et vu la taille de Falcom j'ai tendance à penser qu'il a mal expliquer certaines choses.
Le projet de Neowiz peut parfaitement être un des projets non annoncés parce que là ils vont être en burn out chez Falcom.