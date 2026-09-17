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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Resident Evil 2, 3 et 4] Du gameplay sur Nintendo Switch 2


Pour ceux qui auraient manqué l'information, Capcom a annoncé lors du Nintendo Direct de la semaine dernière que des portages de ces trois remakes étaient en route pour la plateforme. Nous pouvons désormais les découvrir plus en détail grâce à des séquences de jeu. Une vidéo de 30 minutes présentant les trois titres a été publiée. Notez qu'il s'agit d'images capturées en mode portable ; pour l'instant, nous ne voyons pas à quoi ils ressemblent en mode téléviseur (docké). Voici quelques informations sur les différents jeux :

Avec l'arrivée de ces trois remakes, tous les titres principaux de la saga Resident Evil — y compris le récent Resident Evil Requiem et le prochain Resident Evil Veronica — seront jouables sur Nintendo Switch 2 !

Bien que ces trois remakes préservent fidèlement l'essence des jeux originaux, chaque titre a été réimaginé avec des idées inédites et un gameplay modernisé grâce au moteur RE ENGINE de Capcom. Resident Evil 2 Deluxe Edition et Resident Evil 4 Gold Edition incluent également une grande quantité de contenu additionnel issu des versions originales.



Pour les néophytes, voici un bref aperçu de chaque remake :

Resident Evil 2 Deluxe Edition : Une catastrophe biologique sans précédent frappe Raccoon City, entraînant la jeune recrue de la police Leon S. Kennedy et Claire Redfield — une étudiante venue en ville pour rendre visite à son frère — dans une tragédie d'une ampleur inédite pour eux.
Resident Evil 3 : Raccoon City gît en ruines à la suite de la catastrophe biologique susmentionnée. Racontée du point de vue de Jill Valentine, survivante de l'unité des forces spéciales S.T.A.R.S., cette histoire retrace le début et la fin de l'incident de Raccoon City.
Resident Evil 4 Gold Edition : Six ans après l'incident de Raccoon City, Leon S. Kennedy — désormais agent spécial — se lance dans une mission périlleuse pour retrouver et sauver la fille du président. Parviendra-t-il à survivre à la folie des villageois, transformés en membres monstrueux d'une secte ?

Source : https://nintendoeverything.com/first-gameplay-revealed-for-resident-evil-2-3-and-4-on-nintendo-switch-2/
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    aeris201, dokidokii, rogeraf
    posted the 09/17/2026 at 09:20 AM by link49
    comments (20)
    dokidokii posted the 09/17/2026 at 09:24 AM
    Cette console aura une collection de jeux de dingue à la fin de sa carrière
    mishinho posted the 09/17/2026 at 09:32 AM
    Allez manger du gkc
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 09:37 AM
    Trouvables à 5/10 euros sur PC
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 09:50 AM
    rogeraf
    hypermario posted the 09/17/2026 at 09:51 AM
    rogeraf Bientot pareil sur la switch 2. Il ont le RE engine, ils migrent leur projet facilement donc a mon avis ca n'a pas couté grand chose (pareil pour Monster hunter wild) donc il profite de la jeunesse de la console et cherche a amortir encore plus ces jeux
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 09:59 AM
    hypermario Ca va bien amortir oui, après y aura des promos a un moment donné ... Des fois il faut etre patient
    hypermario posted the 09/17/2026 at 10:05 AM
    moi je shop ici : https://eshop-prices.com/?currency=EUR

    en se moment
    FF7 remake 7.67€ ^^
    Monster hunter wild deja a 20€
    ...
    hypermario posted the 09/17/2026 at 10:06 AM
    rogeraf
    elicetheworld posted the 09/17/2026 at 10:25 AM
    mishinho bientôt toi tu mangeras exclusivement du full demat
    jf17 posted the 09/17/2026 at 10:34 AM
    hypermario ça marche pour les consoles fr ?
    cyr posted the 09/17/2026 at 11:09 AM
    Le 4 quand il sera a 10 balles. si c'est potable en portable.
    suikoden posted the 09/17/2026 at 11:10 AM
    jf17 ouais mais faut créer un compte jap
    gamesebde3 posted the 09/17/2026 at 11:22 AM
    rogeraf
    5€, non, 9,99€ ou 7,99€ en promo oui.
    hazuki999 posted the 09/17/2026 at 12:02 PM
    rogeraf perso je joue pas à ça sur pc et pleins de gens sont dans ce cas. Pleins de gens sont passé à côté des versions consoles également car marre du modèle cher qui n'apporte pas grand chose de plus a part du photorealisme orienté woke... Enormément de monde, surtout au Japon on délaissé ce vieux modèle pour passer full Switch 2 donc ces gens là seront intéressés. Et puis la version Switch 2 n'est pas la version pc, elle inclue tous les dlc et avant tout la possibilité d'y jouer sur ce support consitue une plus value en soi. Tu compare des versions sorties il y a des années sur un autre support avec une nouvelle version dédiée qui sort aujourd'hui, c'est pas logique.
    hazuki999 posted the 09/17/2026 at 12:04 PM
    rogeraf je suis pas sûr que la version ns2 inclue tout le contenu additionnel ceci dit, je crois que c'est tout sauf l'extension de l'histoire principale.
    jf17 posted the 09/17/2026 at 12:08 PM
    suikoden les jeux sont en français ?
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 12:22 PM
    hazuki999 La switch 2 n'apporte rien d'exclusif. On retrouve exactement pareil sur PC en contenus. Moi je préfère jouer aux RE sur mon écran auto 3D 27 pouces comme sur 3DS ! Plutot que sur switch 2, meme si l'aspect portable évidemment est intéressant
    mishinho posted the 09/17/2026 at 01:26 PM
    elicetheworld non moi c’est stop
    zoske posted the 09/17/2026 at 01:42 PM
    De manière factuel, la Switch 2 est la reine des jeux sorti il y a 6 mois à 2 ans refourgé en GKC et plus cher que toutes les autres plateforme en Downgrade version.
    Tant mieux pour ceux qui ont que la Switch 2... pour les autres osef
    darkwii posted the 09/17/2026 at 02:07 PM
    Le remake du 4 déjà fait sur ps5 mais pas le 2 et 3 alors pourquoi pas
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