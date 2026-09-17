Pour ceux qui auraient manqué l'information, Capcom a annoncé lors du Nintendo Direct de la semaine dernière que des portages de ces trois remakes étaient en route pour la plateforme. Nous pouvons désormais les découvrir plus en détail grâce à des séquences de jeu. Une vidéo de 30 minutes présentant les trois titres a été publiée. Notez qu'il s'agit d'images capturées en mode portable ; pour l'instant, nous ne voyons pas à quoi ils ressemblent en mode téléviseur (docké). Voici quelques informations sur les différents jeux :
Avec l'arrivée de ces trois remakes, tous les titres principaux de la saga Resident Evil — y compris le récent Resident Evil Requiem et le prochain Resident Evil Veronica — seront jouables sur Nintendo Switch 2 !
Bien que ces trois remakes préservent fidèlement l'essence des jeux originaux, chaque titre a été réimaginé avec des idées inédites et un gameplay modernisé grâce au moteur RE ENGINE de Capcom. Resident Evil 2 Deluxe Edition et Resident Evil 4 Gold Edition incluent également une grande quantité de contenu additionnel issu des versions originales.
Pour les néophytes, voici un bref aperçu de chaque remake :
Resident Evil 2 Deluxe Edition : Une catastrophe biologique sans précédent frappe Raccoon City, entraînant la jeune recrue de la police Leon S. Kennedy et Claire Redfield — une étudiante venue en ville pour rendre visite à son frère — dans une tragédie d'une ampleur inédite pour eux.
Resident Evil 3 : Raccoon City gît en ruines à la suite de la catastrophe biologique susmentionnée. Racontée du point de vue de Jill Valentine, survivante de l'unité des forces spéciales S.T.A.R.S., cette histoire retrace le début et la fin de l'incident de Raccoon City.
Resident Evil 4 Gold Edition : Six ans après l'incident de Raccoon City, Leon S. Kennedy — désormais agent spécial — se lance dans une mission périlleuse pour retrouver et sauver la fille du président. Parviendra-t-il à survivre à la folie des villageois, transformés en membres monstrueux d'une secte ?
en se moment
FF7 remake 7.67€ ^^
Monster hunter wild deja a 20€
...
5€, non, 9,99€ ou 7,99€ en promo oui.
Tant mieux pour ceux qui ont que la Switch 2... pour les autres osef