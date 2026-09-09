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Metroid Ravenous
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name : Metroid Ravenous
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : N.C
genre : action-aventure
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[Switch 2] Metroid Ravenous : Images, poids et visuels Amiibo


Nintendo a annoncé Metroid Ravenous, un jeu d'action-aventure, pour la Switch 2. Voici un aperçu du jeu, fourni par Nintendo :



Dans cette toute nouvelle aventure en 2D, Samus Aran devra survivre ou être dévorée ! Rendez-vous sur Nintendo Switch 2 ! De plus, la collection d'amiibo Metroid Ravenous sera disponible dès la sortie du jeu, avec des figurines individuelles de Samus et des Chozo. Un troisième amiibo, Samus (en tenue Metroid), sera inclus dans une édition spéciale contenant le jeu et un boîtier métallique :







Et place aux images :













Sa sortie est prévue le 28 janvier 2027.

Source : https://www.gematsu.com/2026/09/metroid-ravenous-announced-for-switch-2/
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    aeris201, oreillesal
    posted the 09/09/2026 at 05:39 PM by link49
    comments (3)
    thorsan posted the 09/09/2026 at 05:43 PM
    Excellent il sera miens !
    cyr posted the 09/09/2026 at 06:11 PM
    J'espere qu'il ne faudra pas a chaque ennemis le dévorer ou être dévorer....car ça pourrait être chiant a la longue. J'imagine un genre de mini jeux , soit faire une combinaison de touche dans un temps limite ou martelé une touche pour arriver a dévorer l'ennemi sinon game over.....j'espère me tromper.
    cyr posted the 09/09/2026 at 06:19 PM
    20 go? Ça va. Le remake de ocarina of time c'est 27 go.
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