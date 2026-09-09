Nintendo a annoncé Metroid Ravenous, un jeu d'action-aventure, pour la Switch 2. Voici un aperçu du jeu, fourni par Nintendo :
Dans cette toute nouvelle aventure en 2D, Samus Aran devra survivre ou être dévorée ! Rendez-vous sur Nintendo Switch 2 ! De plus, la collection d'amiibo Metroid Ravenous sera disponible dès la sortie du jeu, avec des figurines individuelles de Samus et des Chozo. Un troisième amiibo, Samus (en tenue Metroid), sera inclus dans une édition spéciale contenant le jeu et un boîtier métallique :