Sony a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026 (couvrant la période d'avril à juin 2026), tout en communiquant les derniers chiffres concernant les livraisons de PS5.
Selon les documents financiers publiés par l'entreprise, 1,6 million d'unités de PS5 ont été livrées au cours du trimestre, portant le total cumulé depuis le lancement à 95,3 millions d'unités.
Le chiffre d'affaires du segment « Game & Network Services » (la terminologie officielle désignant l'activité PlayStation) est resté pratiquement stable d'une année sur l'autre, s'établissant à 937,1 milliards de yens. Ce résultat reflète une baisse des ventes de jeux d'éditeurs tiers et de matériel, compensée par l'évolution des taux de change.
Le bénéfice d'exploitation a bondi de 37 % sur un an pour atteindre 54,1 milliards de yens, grâce au remboursement de droits de douane américains et aux effets de change ; cette hausse a toutefois été partiellement contrebalancée par une augmentation des coûts, notamment les « investissements pour la plateforme de nouvelle génération et les frais de restructuration ».
Bien entendu, rien n'indique qu'une partie de ces remboursements douaniers ait servi à alléger la facture pour les clients, ce qui ne surprendra personne.
Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur PlayStation s'élevait à 125 millions de comptes en juin, soit une hausse de 2 % sur un an, établissant un nouveau record pour ce mois.
Le temps de jeu total a reculé de 4 % par rapport à l'année précédente. Sony soutient toutefois que l'engagement des utilisateurs reste solide, porté par les mises à jour saisonnières de titres majeurs et le succès de nouveaux jeux.
L'entreprise a révisé les prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal qu'elle avait annoncées en mai. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires de 4 540 milliards de yens (une révision à la hausse de 120 milliards de yens, soit 3 %) grâce aux taux de change, et sur un bénéfice de 660 milliards de yens (une révision à la hausse de 60 milliards de yens, soit 10 %). Cette amélioration du bénéfice s'explique par les remboursements douaniers, les taux de change et une baisse attendue des coûts, facteurs partiellement compensés par des ajustements du calendrier des jeux internes (« first-party ») — ce qui, en langage courant, signifie des reports de sortie. Sony a réaffirmé avoir sécurisé l'intégralité de la mémoire nécessaire pour atteindre ses objectifs de vente de PS5 pour l'exercice en cours ; l'entreprise ne modifiera donc pas ses plans concernant la rentabilité du matériel.
Source : https://simulationdaily.com/news/sony-financial-results-q1-fy2026-ps5/
sussudio
Tu sais qu'il y'a souvent des promos
Les jeux démat (ça OK)
Les DLC
Les indies qui ne sortent pas en physique
les jeux téléchargés via l'abonnement PS+
Les jeux f2p
Donc oui forcément le volume est plus gros
9400 jeux dans le PS store et 1200 sortis en boite.
Sans compter la diffuclté aujourd'hui de trouver des versions boites tant Sony a réduit la production des jeux en boite.
Bref arrêtez de colporter ces chiffres sans rien comprendre...vous faites juste le jeu de Sony ici.
Où tu vois PS4 ? C'est les chiffres annuelles de la PS5 .
Le prochain sursaut sera naturellement à la sortie de GTA6, avec lequel j'ai encore du mal à mesurer l'impact qu'il pourra avoir sur les ventes de consoles.
Je ne suis pas certain que ce soit gigantesque dans le sens où nous sommes bien avancés dans la génération de consoles, mais impact positif il y aura, c'est certain.
Du plus il y a aussi une question que beaucoup de joueurs se posent, c'est sur quoi ils se basent pour comptabiliser une vente déma ?
Car si c'est sur l'émission de facture du store, là aussi c'est possiblement biaisé, étant donné que lorsque tu DL les jeux "offerts" via l'abonnement PS+, leur système émet automatiquement une facture que tu reçois par mail, donc peut-être incluse dans ce chiffre.