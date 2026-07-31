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[Ps5] 95.3 millions et 82 % de leurs ventes de jeux sont numériques !


Sony a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026 (couvrant la période d'avril à juin 2026), tout en communiquant les derniers chiffres concernant les livraisons de PS5.

Selon les documents financiers publiés par l'entreprise, 1,6 million d'unités de PS5 ont été livrées au cours du trimestre, portant le total cumulé depuis le lancement à 95,3 millions d'unités.




Le chiffre d'affaires du segment « Game & Network Services » (la terminologie officielle désignant l'activité PlayStation) est resté pratiquement stable d'une année sur l'autre, s'établissant à 937,1 milliards de yens. Ce résultat reflète une baisse des ventes de jeux d'éditeurs tiers et de matériel, compensée par l'évolution des taux de change.

Le bénéfice d'exploitation a bondi de 37 % sur un an pour atteindre 54,1 milliards de yens, grâce au remboursement de droits de douane américains et aux effets de change ; cette hausse a toutefois été partiellement contrebalancée par une augmentation des coûts, notamment les « investissements pour la plateforme de nouvelle génération et les frais de restructuration ».

Bien entendu, rien n'indique qu'une partie de ces remboursements douaniers ait servi à alléger la facture pour les clients, ce qui ne surprendra personne.



Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur PlayStation s'élevait à 125 millions de comptes en juin, soit une hausse de 2 % sur un an, établissant un nouveau record pour ce mois.

Le temps de jeu total a reculé de 4 % par rapport à l'année précédente. Sony soutient toutefois que l'engagement des utilisateurs reste solide, porté par les mises à jour saisonnières de titres majeurs et le succès de nouveaux jeux.

L'entreprise a révisé les prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal qu'elle avait annoncées en mai. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires de 4 540 milliards de yens (une révision à la hausse de 120 milliards de yens, soit 3 %) grâce aux taux de change, et sur un bénéfice de 660 milliards de yens (une révision à la hausse de 60 milliards de yens, soit 10 %). Cette amélioration du bénéfice s'explique par les remboursements douaniers, les taux de change et une baisse attendue des coûts, facteurs partiellement compensés par des ajustements du calendrier des jeux internes (« first-party ») — ce qui, en langage courant, signifie des reports de sortie. Sony a réaffirmé avoir sécurisé l'intégralité de la mémoire nécessaire pour atteindre ses objectifs de vente de PS5 pour l'exercice en cours ; l'entreprise ne modifiera donc pas ses plans concernant la rentabilité du matériel.

Source : https://simulationdaily.com/news/sony-financial-results-q1-fy2026-ps5/
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    aeris201
    posted the 07/31/2026 at 05:09 AM by link49
    comments (13)
    sussudio posted the 07/31/2026 at 06:18 AM
    Pour acheter des jeux PS5 numériques faut vraiment être à l'Ouest ma parole
    bigsnake posted the 07/31/2026 at 06:25 AM
    Et ça va dire c'est mytho c'est désespérant.
    sussudio
    Tu sais qu'il y'a souvent des promos
    ratchet posted the 07/31/2026 at 06:31 AM
    sussudio ou avoir une logique aux fraises comme la tienne.
    sussudio posted the 07/31/2026 at 06:36 AM
    bigsnake ratchet Je parle surtout des jeux au lancement, j'ai pas précisé
    supasaiyajin posted the 07/31/2026 at 06:55 AM
    sussudio C'est clair Même en promo, le physique revient moins cher. Par exemple, si je regarde sur psprices, Ratchet Rift Apart, un jeu qui a 6 ans ! Le moins cher à ce jour sur le store c'est 39.99€ apparemment. Moi je l'avais acheté à 30 balles en boite puis revendu une fois terminé, au final il m'a coûté que 5 balles je crois.
    tripy73 posted the 07/31/2026 at 06:59 AM
    bigsnake : 82% en comptant toutes les ventes des jeux PS4/5 qui sont uniquement disponibles en version déma, donc le genre de chiffre biaisé qui n'est aucunement représentatif de la part réelle des ventes totales de jeux au format physique...
    gasmok2 posted the 07/31/2026 at 07:00 AM
    Une bonne fois pour toute, sont inclus dans le "numérique" de Sony:
    Les jeux démat (ça OK)
    Les DLC
    Les indies qui ne sortent pas en physique
    les jeux téléchargés via l'abonnement PS+
    Les jeux f2p

    Donc oui forcément le volume est plus gros
    9400 jeux dans le PS store et 1200 sortis en boite.

    Sans compter la diffuclté aujourd'hui de trouver des versions boites tant Sony a réduit la production des jeux en boite.

    Bref arrêtez de colporter ces chiffres sans rien comprendre...vous faites juste le jeu de Sony ici.
    walterwhite posted the 07/31/2026 at 07:00 AM
    Plus aucun intérêt les chiffres émanent de ces rats crevés de SONY.
    captaintoad974 posted the 07/31/2026 at 07:01 AM
    Les joueurs Sony qui chialent pour ce qu'il encourages manquerais plus qu'il pleurent pour la PS6 a seulement 1300€ AVEC TRUE 57K AVEC VIBRATIONS APTYQUE DES YEUX ET DE L'ODORAT
    bigsnake posted the 07/31/2026 at 07:15 AM
    tripy73
    Où tu vois PS4 ? C'est les chiffres annuelles de la PS5 .
    commandermargulis posted the 07/31/2026 at 07:41 AM
    des chiffres en baisse au niveau des ventes de console pour Sony et je ne suis pas certain que ça va s'améliorer au vu des recentes augmentations de tarif et de leur politique.

    Le prochain sursaut sera naturellement à la sortie de GTA6, avec lequel j'ai encore du mal à mesurer l'impact qu'il pourra avoir sur les ventes de consoles.

    Je ne suis pas certain que ce soit gigantesque dans le sens où nous sommes bien avancés dans la génération de consoles, mais impact positif il y aura, c'est certain.
    tripy73 posted the 07/31/2026 at 07:42 AM
    bigsnake : l'article de Link peut en effet le laisser croire, mais Sony accumule les ventes des deux générations, il suffit de consulter le rapport financier pour le voir et c'est également indiqué sur le tweet de Genki du dernier screenshot de l'article.

    Du plus il y a aussi une question que beaucoup de joueurs se posent, c'est sur quoi ils se basent pour comptabiliser une vente déma ?

    Car si c'est sur l'émission de facture du store, là aussi c'est possiblement biaisé, étant donné que lorsque tu DL les jeux "offerts" via l'abonnement PS+, leur système émet automatiquement une facture que tu reçois par mail, donc peut-être incluse dans ce chiffre.
    skratch posted the 07/31/2026 at 07:47 AM
    Normal les jeux d'occasion ne sont pas comptabilisés
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