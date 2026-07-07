profile
Jeux Vidéo
284
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
18
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 844
visites since opening : 1921459
ouroboros4 > blog
Sony tente de dissuader ceux qui veulent résilier leur abonnement PSN
Certains utilisateurs de PlayStation Plus bénéficient d'une réduction de 50 % lorsqu'ils tentent d'annuler rageusement leur abonnement pour protester
Les joueurs ont signalé avoir vu l'offre juste avant de confirmer leur annulation.
Certains ont reçu 50 % de réduction sur un plan PlayStation Plus Extra de 3 mois, tandis que d'autres se sont vu proposer des réductions sur un abonnement de 12 mois.

L'offre ne semble pas disponible pour tout le monde.

De là à faire le lien entre la vague de résiliations d'abonnements PSN suite à l'abandon des jeux physiques sur PlayStation, il n'y a qu'un pas.

https://www.pushsquare.com/news/2026/07/ps-plus-discounts-being-offered-to-fans-cancelling-in-protest
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/07/2026 at 06:50 PM by ouroboros4
    comments (31)
    derno posted the 07/07/2026 at 06:53 PM
    premier aperçu de leur tarification dynamique?....ça promet quand tout sera full démat.
    ouroboros4 posted the 07/07/2026 at 06:54 PM
    derno Même avec une tarification dynamique on te propose pas jusqu'a 50% de réduction sur un abonnement PSN...
    heracles posted the 07/07/2026 at 06:55 PM
    Oh comme c'est bizarre
    taiko posted the 07/07/2026 at 06:59 PM
    Ils peuvent se mettre leur ps+ au cul. Pas prêt de reprendre un seul mois d'abonnement.
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 07:22 PM
    Ouais donc il doit y avoir un paquet de désabo pour en arriver là

    En tout cas ils ont repris la comm sur leurs réseaux et les commentaires parlent d'eux-mêmes, ce qui confirme la meta sur X qui disait qu'ils attendaient sûrement les annonces de Xbox pour reprendre leur activité de communication.

    En tout cas il ne faut rien lâcher, tous les moyens de pression sont bons courage à ceux qui peuvent faire pression sur eux au-delà des réseaux sociaux, perso je me serais aussi désabo si j'en avais un, j'ai aussi un ami qui a vidé toute sa whishlist et d'autres qui annulent leurs préco sur le store.

    Et peu importe que ce soit Sony, MS ou Nintendo, car au final cela finira par impacter tout le monde, il en va de l'avenir du support physique sur console. Si on avait su au début de Steam, à l'époque où le déma n'hésitait pas encore, comment tout cela allait finir, je pense que les joueurs PC se seraient aussi battu jusqu'au bout.

    Quoiqu'il en soit je suis de tout cœur avec ceux qui font entendre leur voix, j'essaie aussi de le faire sur X quand je passe faire un tour dessus, mais le mieux reste de les taper au portefeuille pour ce faire entendre. En tout cas même si tout cela fait chier et que j'espère qu'ils reviendront sur Terre, ça fait plaisir de voir autant de joueurs s'unir pour une même cause.
    jenicris posted the 07/07/2026 at 07:24 PM
    tripy73 faut mass like les coms, ça fait aussi son effet
    supasaiyajin posted the 07/07/2026 at 07:28 PM
    Ils ont adopté une autre stratégie. Poster plein de tweets pour noyer le poisson.
    niflheim posted the 07/07/2026 at 07:28 PM
    C'est bien, ça montre qu'ils voient ce qui se passe et il faut continuer pour espérer les faire capituler. (Microsoft avait fini par rétropédaler en 2013)

    Ca fait très très longtemps que j'ai pas repris un abo PS Plus.

    J'ai eu un mois d'abonnement au PS Plus offert avec l'achat de mon SSD 8 To, je sais même pas si je vais l'utiliser dans les prochains mois avec ce qui se passe en ce moment pour que le nombre d'utilisateurs restent le plus bas possible aussi longtemps que possible.

    Je l'avais gardé au chaud pour pouvoir essayer à l'occasion Fox Hunt, le multi de MGS Delta et refaire un peu du multi d'Uncharted 4 que je kiffe.

    En passant, je viens de voir l'augmentation de prix de ce SSD, hallucinant, il est passé de 776,34€ à 1136,99€
    supasaiyajin posted the 07/07/2026 at 07:39 PM
    Mais bon, si spammer de commentaires sur X a le même effet que le spam "DROP THE PRICE" avec la NS2, autant dire que ça ne mènera nulle part.
    deathegg posted the 07/07/2026 at 07:39 PM
    Sony c'est l'ex-toxique qui te propose de vagues faveurs sexuels pour te rester en faites....
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 07:40 PM
    jenicris : yep c'est ce que je fais

    Après j'ai malheureusement peu d'espoir, mais si une initiative comme celle-là peut se faire, ça sera toujours ça de pris.

    D'ailleurs je comprends pas qu'ils n'aient pas essayé de proposer de continuer d'acheter leurs jeux sur leur site de vente de matos et/ou via les magasins spécialisés, avec un système de préco et de réservation/demande d'exemplaire, ça leur aurait permis de fonctionner à flux tendu, de limiter la production de jeux au strict nécessaire et éviter d'avoir des stocks qui finiraient invendus.

    Il y avait sûrement des moyens de faire autrement qu'avec le système actuel, mais en venir à ce dire qu'ils vont complètement arrêter la production de disques, mais continuer à payer pour livrer des boitiers vides aux magasins, ça me dépasse vraiment et niveau impact écologique pour du vent on atteint des sommets...

    shanks : Le site est vraiment complètement éclaté ce soir.
    sph1x posted the 07/07/2026 at 07:40 PM
    Faut continuer le combat et arrêter de dire que c'est perdu.
    C'est exactement ce que Sony veut, que ça se tasse.

    Pour ma part j'ai réussi à faire signer la pétition Don't Kill the Disc à 15 personnes et je me suis désabonné direct du ps+.
    Et je ne prend plus rien en démat chez Sony

    Continuer vos efforts les gars
    oreillesal posted the 07/07/2026 at 08:28 PM
    Sony qui tapine pour un Mars, cette déchéance
    xynot posted the 07/07/2026 at 08:43 PM
    Mdr ils sont déjà prêts à lécher le sol, faut pas lâcher le pressing.
    piratees posted the 07/07/2026 at 09:22 PM
    tripy73 excellent les photos sur ton lien X
    shambala93 posted the 07/07/2026 at 09:35 PM
    À leur place, je ferai une PS6 avec un lecteur à acheter à côté qui sera introuvable. De toute façon je n’imagine pas autre chose que ça pour « tendre la main » à ceux qui veulent du physique bidon.
    nox31 posted the 07/07/2026 at 09:40 PM
    Faut continuer la lutte.
    suzukube posted the 07/07/2026 at 09:43 PM
    COMMENT ON FAIT SVP FAIT JUSTE 1NNULER SON ABO ? CA SE STACK A L’ABO EN COURS ?
    fdestroyer posted the 07/07/2026 at 10:19 PM
    C'est quand-même du damage control d'une grande bassesse
    tripy73 posted the 07/07/2026 at 10:59 PM
    piratees : clairement les mecs sont très créatifs avec leur images/memes et quand on connaît la force de ces derniers quand ils sont bien utilisé, ça doit bien les faire chier de les voir sur tous leurs postes de toutes leurs branches comme sur celui-ci qui fait la promo d’une enceinte connectée
    malroth posted the 07/07/2026 at 11:31 PM
    Moi je risque de vous choquer mais je vous jure qu'ils m'ont perdu pour de bon et meme en cas de rétropédalage. C'est dire à quel point la confiance a été massacré de mon coté. Je suis un fan depuis la ps1, acheté toutes les playstation mais je vous jures sur tout ce que voulez que c'est terminé Playstation et meme Sony au global (TV, casque...ect)

    Pas un centime de plus a cette boite.

    J'ai vu leur vrai visage, ça m'a écoeuré pour de vrai.

    En mode "on va te bais.. et tu vas pouvoir rien faire"

    Je me suis enfui et jamais de la vie je ne veux entendre parler d'eux. Tanpis si ya des esclaves ou victimes qui veulent leur lecher les bottes sous pretextes de Gta ou des exclu. Moi je vois plus loin que ça.
    docteurdeggman posted the 07/08/2026 at 05:03 AM
    Franchement ils peuvent me balancer un -75% que je leur chie à la gueule
    cyr posted the 07/08/2026 at 05:23 AM
    tripy73 c'est une bataille plier d'avance. La part du demat est tellement conséquente aujourd'hui, que il préfère ne pas mettre de lecteur pour diminuer le prix légèrement de la ps6.

    Et quand tu prévois de baisser drastiquement ton usine de fabrication de bluray....

    C'est actée. Définitif. Plié.

    Gta6 est en démat, personne ne tente de changer les choses.
    ghouledheleter posted the 07/08/2026 at 05:24 AM
    malroth en même temps ça fait des années que des gens disent que Sony sont des putes ils qu’ils nous la mettent à l’envers.
    J’avais déjà évoqué le cas de ma ps4 qu’ils ont rendu obsolète via l’impossibilité de la mettre à jour à cause du lecteur cd HS, et de ma ps5 qui commencai à lâcher tout juste ares la fin de garantie. Les fanboy me sont tombé dessus comme une meute de chien enragés.
    Ba voilà le retour du bâton, j’ai pas envie de dire bien fait mais j’en retire une morgne jouissance vie à vie de certains ici (je ne te vise toi t’inquiète).
    cyr posted the 07/08/2026 at 05:28 AM
    tripy73 La seul chose qui ouvrait être faite, tendre compatible le lecteur amovible de la ps5 pour la ps6 et vendre des bluray glc.

    Pour au moins permettre la survie du marché d'occasion....
    nyseko posted the 07/08/2026 at 07:22 AM
    A mon avis, profitez de l'offre à fond si vous êtes abonnés actuellement.

    Parce que l'on sait tous que Sony ne fera pas marche arrière et que vous y retournerez tôt ou tard.
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 01:23 PM
    cyr : c'est sûr que si tu t'avoues vaincu dès le départ en te basant sur des données fausses, tu ne gagneras pas, un peu comme si à l'époque de Xbox One les joueurs s'étaient dit que c'était l'évolution normale et que de toute façon on laisse nos consoles en permanence connectée, donc autant se résigner...
    piratees posted the 07/08/2026 at 03:50 PM
    cyr c'est faux ta 60% de jeux en boite donc c'est encore beaucoup trop éléver pour passer au démat d'un coup.
    Sauf si Sony fait de meilleur prix genre 60€, démat peut être revendu ou prêté
    cyr posted the 07/08/2026 at 07:14 PM
    tripy73 Je suis pas résigné. J'ai pas attendu de ne plus avoir le choix .

    Déjà si tu prends le pc par exemple, les CD on disparu depuis longtemps. Les code et les steam and co sont légion....


    Après pour ceux qui souhaitent avoir le choix, je suis pas contre. Mais faut pas se leuré .

    La hausse des composants comme la ram on exploser, il cherche a réduire le coût.
    Plus de lecteur, plus de fabrication de bluray. Gestions des stocks a ne plus faire. Plus d'invendus. (Qui provoque une promotion en général).

    Il fallait comencer par boycotter la ps5 pro, mais quand je vois le nombre de personne ici qui on acheter la ps5 pro et qui pleure maintenant.....
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 07:55 PM
    cyr : sauf que la "disparition" du support physique sur PC, ce qui n'est pas tout au fait vrai, vu qu'il y a toujours des versions physiques (sans l'intégralité des données sur le disque si le jeu est trop lourd), les choses se sont passées totalement différemment (le déma n'existait pas à l'époque du lancement de Steam) et si les joueurs avaient pu lutter contre sa "disparation", ils l'auraient fait.

    Maintenant ici la situation est aussi différente dans le sens qu'ils veulent complètement bloquer (sans lecteur) et faire disparaître le format physique (en arrêtant de les produire), alors que sur PC même si les disques ont presque tous disparu, on a toujours le choix d'en acheter quand c'est possible (même si impossible de les revendre hors jeux GOG) et on peut aussi faire des back-up des jeux en gravant nous même des disques si on le veut, un choix qu'une console ne pourra jamais proposer...

    Pour le reste je connais très bien les raisons mais ça ne fait que confirmer que c'est une question d'augmentation des profits au détriment des joueurs, ce qui n'est pas normal de la même manière que ce serait intolérable pour les CD pour la musique, le DVD/Blu-Ray pour les films et les livres.

    Donc ça ne sert à rien de justifier un truc injustifiable hormis pour une question d'augmenter les profits et remplir toujours plus les poches des dirigeants et actionnaires. Si les coûts augmentent ailleurs, ils n'ont qu'à faire le nécessaire pour réduire des dépenses ou revoir le système de distribution pour fonctionner en flux tendu.

    Pour la PS5 Pro, je suis tout à fait d'accord, il ne fallait pas les suivre avec ce modèle ++ uniquement vendu en déma, comme je l'ai dit à l'époque...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo