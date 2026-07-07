Certains utilisateurs de PlayStation Plus bénéficient d'une réduction de 50 % lorsqu'ils tentent d'annuler rageusement leur abonnement pour protester
Les joueurs ont signalé avoir vu l'offre juste avant de confirmer leur annulation.
Certains ont reçu 50 % de réduction sur un plan PlayStation Plus Extra de 3 mois, tandis que d'autres se sont vu proposer des réductions sur un abonnement de 12 mois.
L'offre ne semble pas disponible pour tout le monde.
De là à faire le lien entre la vague de résiliations d'abonnements PSN suite à l'abandon des jeux physiques sur PlayStation, il n'y a qu'un pas.
En tout cas ils ont repris la comm sur leurs réseaux et les commentaires parlent d'eux-mêmes, ce qui confirme la meta sur X qui disait qu'ils attendaient sûrement les annonces de Xbox pour reprendre leur activité de communication.
En tout cas il ne faut rien lâcher, tous les moyens de pression sont bons courage à ceux qui peuvent faire pression sur eux au-delà des réseaux sociaux, perso je me serais aussi désabo si j'en avais un, j'ai aussi un ami qui a vidé toute sa whishlist et d'autres qui annulent leurs préco sur le store.
Et peu importe que ce soit Sony, MS ou Nintendo, car au final cela finira par impacter tout le monde, il en va de l'avenir du support physique sur console. Si on avait su au début de Steam, à l'époque où le déma n'hésitait pas encore, comment tout cela allait finir, je pense que les joueurs PC se seraient aussi battu jusqu'au bout.
Quoiqu'il en soit je suis de tout cœur avec ceux qui font entendre leur voix, j'essaie aussi de le faire sur X quand je passe faire un tour dessus, mais le mieux reste de les taper au portefeuille pour ce faire entendre. En tout cas même si tout cela fait chier et que j'espère qu'ils reviendront sur Terre, ça fait plaisir de voir autant de joueurs s'unir pour une même cause.
Ca fait très très longtemps que j'ai pas repris un abo PS Plus.
J'ai eu un mois d'abonnement au PS Plus offert avec l'achat de mon SSD 8 To, je sais même pas si je vais l'utiliser dans les prochains mois avec ce qui se passe en ce moment pour que le nombre d'utilisateurs restent le plus bas possible aussi longtemps que possible.
Je l'avais gardé au chaud pour pouvoir essayer à l'occasion Fox Hunt, le multi de MGS Delta et refaire un peu du multi d'Uncharted 4 que je kiffe.
En passant, je viens de voir l'augmentation de prix de ce SSD, hallucinant, il est passé de 776,34€ à 1136,99€
Après j'ai malheureusement peu d'espoir, mais si une initiative comme celle-là peut se faire, ça sera toujours ça de pris.
D'ailleurs je comprends pas qu'ils n'aient pas essayé de proposer de continuer d'acheter leurs jeux sur leur site de vente de matos et/ou via les magasins spécialisés, avec un système de préco et de réservation/demande d'exemplaire, ça leur aurait permis de fonctionner à flux tendu, de limiter la production de jeux au strict nécessaire et éviter d'avoir des stocks qui finiraient invendus.
Il y avait sûrement des moyens de faire autrement qu'avec le système actuel, mais en venir à ce dire qu'ils vont complètement arrêter la production de disques, mais continuer à payer pour livrer des boitiers vides aux magasins, ça me dépasse vraiment et niveau impact écologique pour du vent on atteint des sommets...
shanks : Le site est vraiment complètement éclaté ce soir.
C'est exactement ce que Sony veut, que ça se tasse.
Pour ma part j'ai réussi à faire signer la pétition Don't Kill the Disc à 15 personnes et je me suis désabonné direct du ps+.
Et je ne prend plus rien en démat chez Sony
Continuer vos efforts les gars
Pas un centime de plus a cette boite.
J'ai vu leur vrai visage, ça m'a écoeuré pour de vrai.
En mode "on va te bais.. et tu vas pouvoir rien faire"
Je me suis enfui et jamais de la vie je ne veux entendre parler d'eux. Tanpis si ya des esclaves ou victimes qui veulent leur lecher les bottes sous pretextes de Gta ou des exclu. Moi je vois plus loin que ça.
Et quand tu prévois de baisser drastiquement ton usine de fabrication de bluray....
C'est actée. Définitif. Plié.
Gta6 est en démat, personne ne tente de changer les choses.
J’avais déjà évoqué le cas de ma ps4 qu’ils ont rendu obsolète via l’impossibilité de la mettre à jour à cause du lecteur cd HS, et de ma ps5 qui commencai à lâcher tout juste ares la fin de garantie. Les fanboy me sont tombé dessus comme une meute de chien enragés.
Ba voilà le retour du bâton, j’ai pas envie de dire bien fait mais j’en retire une morgne jouissance vie à vie de certains ici (je ne te vise toi t’inquiète).
Pour au moins permettre la survie du marché d'occasion....
Parce que l'on sait tous que Sony ne fera pas marche arrière et que vous y retournerez tôt ou tard.
Sauf si Sony fait de meilleur prix genre 60€, démat peut être revendu ou prêté
Déjà si tu prends le pc par exemple, les CD on disparu depuis longtemps. Les code et les steam and co sont légion....
Après pour ceux qui souhaitent avoir le choix, je suis pas contre. Mais faut pas se leuré .
La hausse des composants comme la ram on exploser, il cherche a réduire le coût.
Plus de lecteur, plus de fabrication de bluray. Gestions des stocks a ne plus faire. Plus d'invendus. (Qui provoque une promotion en général).
Il fallait comencer par boycotter la ps5 pro, mais quand je vois le nombre de personne ici qui on acheter la ps5 pro et qui pleure maintenant.....
Maintenant ici la situation est aussi différente dans le sens qu'ils veulent complètement bloquer (sans lecteur) et faire disparaître le format physique (en arrêtant de les produire), alors que sur PC même si les disques ont presque tous disparu, on a toujours le choix d'en acheter quand c'est possible (même si impossible de les revendre hors jeux GOG) et on peut aussi faire des back-up des jeux en gravant nous même des disques si on le veut, un choix qu'une console ne pourra jamais proposer...
Pour le reste je connais très bien les raisons mais ça ne fait que confirmer que c'est une question d'augmentation des profits au détriment des joueurs, ce qui n'est pas normal de la même manière que ce serait intolérable pour les CD pour la musique, le DVD/Blu-Ray pour les films et les livres.
Donc ça ne sert à rien de justifier un truc injustifiable hormis pour une question d'augmenter les profits et remplir toujours plus les poches des dirigeants et actionnaires. Si les coûts augmentent ailleurs, ils n'ont qu'à faire le nécessaire pour réduire des dépenses ou revoir le système de distribution pour fonctionner en flux tendu.
Pour la PS5 Pro, je suis tout à fait d'accord, il ne fallait pas les suivre avec ce modèle ++ uniquement vendu en déma, comme je l'ai dit à l'époque...