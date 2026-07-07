Certains utilisateurs de PlayStation Plus bénéficient d'une réduction de 50 % lorsqu'ils tentent d'annuler rageusement leur abonnement pour protesterLes joueurs ont signalé avoir vu l'offre juste avant de confirmer leur annulation.Certains ont reçu 50 % de réduction sur un plan PlayStation Plus Extra de 3 mois, tandis que d'autres se sont vu proposer des réductions sur un abonnement de 12 mois.L'offre ne semble pas disponible pour tout le monde.De là à faire le lien entre la vague de résiliations d'abonnements PSN suite à l'abandon des jeux physiques sur PlayStation, il n'y a qu'un pas.