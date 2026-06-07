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Xbox : Asha Sharma annonce 3200 licenciements, dont 1600 aujourd'hui ainsi que l'avenir de plusieurs studios
La directrice de Xbox, Asha Sharma, annonce 3 200 licenciements, dont 1 600 aujourd'hui, et le départ de 4 studios pour une nouvelle direction

Microsoft a annoncé la suppression de 3 200 emplois chez Xbox au cours de l'exercice financier actuel, dont 1 600 licenciements effectifs dès aujourd'hui. Dans le cadre de cette restructuration, quatre studios quittent Xbox pour laisser la place à une nouvelle direction.

Dans un courriel adressé au personnel et consulté par IGN, la patronne de Xbox, Asha Sharma, a qualifié cette restructuration de la plus « importante » de l'histoire de Xbox, insistant sur le fait que l'activité jeux vidéo de Microsoft « n'est pas saine ».

Les studios Compulsion Games (développeur de South of Midnight) et Double Fine Productions (développeur de Psychonauts) vont reprendre la direction et devenir des studios indépendants, conservant leur propriété intellectuelle et leur catalogue, avec « une marge de manœuvre pour leurs prochains jeux », a déclaré Sharma.

Parallèlement, les studios Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay) ont conclu un accord de fusion avec de nouveaux propriétaires, qui financeront le développement et l'achèvement de Senua et State of Decay 3. Cela laisse présager une sortie des deux jeux, développés sous une nouvelle direction.

En France, le studio Arkane, développeur de Marvel's Blade, va entamer les consultations réglementaires avec son comité d'entreprise afin d'« examiner les options stratégiques possibles ». Aucune information n'a été communiquée concernant l'avenir de Marvel's Blade.

Ailleurs, des suppressions de postes ont lieu dans d'autres divisions d'Xbox, notamment chez Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios. Microsoft a insisté sur le fait qu'aucun de ses jeux ou projets internes annoncés publiquement n'est annulé dans le cadre de ces réductions d'effectifs.
https://www.ign.com/articles/xbox-boss-asha-sharma-announces-3200-layoffs-including-1600-today-with-4-studios-leaving-for-new-management-read-the-email-to-staff-in-full
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    posted the 07/06/2026 at 01:40 PM by ouroboros4
    comments (24)
    ootaniisensei posted the 07/06/2026 at 01:43 PM
    Aucune fermeture de studio, encore une fois ça a chialé pour rien.
    jenicris posted the 07/06/2026 at 01:44 PM
    Heureusement les studios sont sauvés en devenant indé/racheté, par contre tous ces autres autres employés...une pensée pour eux
    matarise posted the 07/06/2026 at 01:54 PM
    ootaniisensei je l'avais dit moi qu'une autre rumeur voulait que microsoft en interne essaye de limiter la casse au maximum et c'était donc vrais les journalistes en carton se son régaler sur les clic de titre putaclic sur d'autre rumeur en carton
    neptonic posted the 07/06/2026 at 01:55 PM
    En France, le studio Arkane, développeur de Marvel's Blade, va entamer les consultations réglementaires avec son comité d'entreprise afin d'« examiner les options stratégiques possibles ». Aucune information n'a été communiquée concernant l'avenir de Marvel's Blade.

    ça pue pour Arkane...

    ootaniisensei tu es sérieux 3600 licencisement et les gens ont pleuré pour rien ? c'est quasiment 3/4 a taille de playstation
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 01:55 PM
    3200 licenciements quand même alors le "chialé pour rien", mouais.

    Les studios ne ferment pas parce qu'ils ont cherché des solutions et ils n'y étaient clairement pas obligés, mais ça donne une meilleure image de faire cela aussi j'imagine.
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 01:55 PM
    Genre les gens s'inquiètent pour les développeurs d'une boîte qu'ils traitent de cancer et qu'ils ont boycotté
    jenicris posted the 07/06/2026 at 01:56 PM
    Je vois que ça minimise les 3200 licenciements...
    xynot posted the 07/06/2026 at 01:57 PM
    En espérant la fermeture de zéro studios
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 01:57 PM
    jenicris j'attends aussi de voir si on aura d'autres infos sur la gestion des jeux en cours, halo par exemple ou s'ils comptent changer le GP, etc.
    nicolasgourry posted the 07/06/2026 at 01:57 PM
    rasalgul il y a une différence entre les donneurs d'ordre et les exécutants.
    jenicris posted the 07/06/2026 at 02:00 PM
    romgamer6859 pareil et tu as vu pour les 1 milliards de joueurs par jour qu'ils veulent atteindre ? Ils ont toujours pas compris
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 02:01 PM
    jenicris
    moi je sens qu'ils vont mettre de la pub partout, mais c'est juste une intuition.
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 02:02 PM
    nicolasgourry c'est Quoi cette phrase toute faite dite juste pour faire joli et HS.

    Vous n'avez pas cessé de dire que ces studios faisaient des jeux de merde, vous avez appelé à tuer Xbox, vous avez prié pour une faillite de la boîte et maintenant vous pleurez des licenciements sans jamais avoir supporté ne serait-ce qu'une console à très bas prix comme la Série S ou des jeux issus d'une liberté un peu exagérée de création.

    Des hypocrites
    altendorf posted the 07/06/2026 at 02:03 PM
    Pas de fermetures, pour le moment, mais comme prévu, un vrai bain de sang pour les employés. Curieux de savoir qui va récupérer Ninja Theory et Undead Labs, mais pas rassuré pour Compulsion Games et Double Fine Productions. Le retour à l'indépendances c'est pas toujours la meilleure solution surtout après avoir profité du chéquier de Microsoft pour ne quasiment rien faire.
    jenicris posted the 07/06/2026 at 02:05 PM
    romgamer6859 l'horreur que ça serait
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 02:05 PM
    Maintenant vous allez nous faire croire que si leurs jeux n'étaient pas dans le gamepass vous les auriez achetés

    Des menteurs
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 02:06 PM
    rasalgul
    Tu mélanges tout.
    Oui south of midnight est très moyen et double fine fait des petits jeux osef (contrairement à psychonauts)

    Sauf que dans les licenciements (3200), on ne parle pas de ces studios qui ne sont plus à xbox ...
    raoh38 posted the 07/06/2026 at 02:07 PM
    Ouai donc je pense que sharma va faire définitivement un focus sur de grandes licenses , fini les petits jeux . Donc elder scroll,call of duty, fallout, halo , gears , forza h, minnecraft, diablo et espérons pour doom aussi.
    Cette stratégie peut paraitre simple mais elle sera la plus efficace et rapportera des tonnes de dollars...
    nicolasgourry posted the 07/06/2026 at 02:07 PM
    rasalgul Si tu ne comprends pas que ceux qui prennent les décisions ne sont pas ceux qui les subissent, ce ne sont pas des SCOP.
    brook1 posted the 07/06/2026 at 02:08 PM
    Bon courage, en indépendant, ça va pas être facile pour certains d'entre eux
    zboubi480 posted the 07/06/2026 at 02:08 PM
    Ahhhhhhh les Pro S de retour pour une news Xbox à charge....on les voyait plus beaucoup depuis quelques jours
    kenpokan posted the 07/06/2026 at 02:10 PM
    Les VRP Sony qui font semblant d'être triste... Vous êtes les pires membres de GK.
    spartan1985 posted the 07/06/2026 at 02:11 PM
    Tant mieux si aucun studio ne ferme. altendorf Ils pourront demander l'oseille des joueurs, ça avait plutôt bien fonctionné pour Double Fine pour Psychonauts sur kickstarter.
    obi69 posted the 07/06/2026 at 02:13 PM
    ootaniisensei 3200 licenciements, tais toi donc.
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