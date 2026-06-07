La directrice de Xbox, Asha Sharma, annonce 3 200 licenciements, dont 1 600 aujourd'hui, et le départ de 4 studios pour une nouvelle direction



Microsoft a annoncé la suppression de 3 200 emplois chez Xbox au cours de l'exercice financier actuel, dont 1 600 licenciements effectifs dès aujourd'hui. Dans le cadre de cette restructuration, quatre studios quittent Xbox pour laisser la place à une nouvelle direction.



Dans un courriel adressé au personnel et consulté par IGN, la patronne de Xbox, Asha Sharma, a qualifié cette restructuration de la plus « importante » de l'histoire de Xbox, insistant sur le fait que l'activité jeux vidéo de Microsoft « n'est pas saine ».



Les studios Compulsion Games (développeur de South of Midnight) et Double Fine Productions (développeur de Psychonauts) vont reprendre la direction et devenir des studios indépendants, conservant leur propriété intellectuelle et leur catalogue, avec « une marge de manœuvre pour leurs prochains jeux », a déclaré Sharma.



Parallèlement, les studios Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay) ont conclu un accord de fusion avec de nouveaux propriétaires, qui financeront le développement et l'achèvement de Senua et State of Decay 3. Cela laisse présager une sortie des deux jeux, développés sous une nouvelle direction.



En France, le studio Arkane, développeur de Marvel's Blade, va entamer les consultations réglementaires avec son comité d'entreprise afin d'« examiner les options stratégiques possibles ». Aucune information n'a été communiquée concernant l'avenir de Marvel's Blade.



Ailleurs, des suppressions de postes ont lieu dans d'autres divisions d'Xbox, notamment chez Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios. Microsoft a insisté sur le fait qu'aucun de ses jeux ou projets internes annoncés publiquement n'est annulé dans le cadre de ces réductions d'effectifs.