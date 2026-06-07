La directrice de Xbox, Asha Sharma, annonce 3 200 licenciements, dont 1 600 aujourd'hui, et le départ de 4 studios pour une nouvelle direction
Microsoft a annoncé la suppression de 3 200 emplois chez Xbox au cours de l'exercice financier actuel, dont 1 600 licenciements effectifs dès aujourd'hui. Dans le cadre de cette restructuration, quatre studios quittent Xbox pour laisser la place à une nouvelle direction.
Dans un courriel adressé au personnel et consulté par IGN, la patronne de Xbox, Asha Sharma, a qualifié cette restructuration de la plus « importante » de l'histoire de Xbox, insistant sur le fait que l'activité jeux vidéo de Microsoft « n'est pas saine ».
Les studios Compulsion Games (développeur de South of Midnight) et Double Fine Productions (développeur de Psychonauts) vont reprendre la direction et devenir des studios indépendants, conservant leur propriété intellectuelle et leur catalogue, avec « une marge de manœuvre pour leurs prochains jeux », a déclaré Sharma.
Parallèlement, les studios Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay) ont conclu un accord de fusion avec de nouveaux propriétaires, qui financeront le développement et l'achèvement de Senua et State of Decay 3. Cela laisse présager une sortie des deux jeux, développés sous une nouvelle direction.
En France, le studio Arkane, développeur de Marvel's Blade, va entamer les consultations réglementaires avec son comité d'entreprise afin d'« examiner les options stratégiques possibles ». Aucune information n'a été communiquée concernant l'avenir de Marvel's Blade.
Ailleurs, des suppressions de postes ont lieu dans d'autres divisions d'Xbox, notamment chez Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios. Microsoft a insisté sur le fait qu'aucun de ses jeux ou projets internes annoncés publiquement n'est annulé dans le cadre de ces réductions d'effectifs.
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posted the 07/06/2026 at 01:40 PM by ouroboros4
ça pue pour Arkane...
ootaniisensei tu es sérieux 3600 licencisement et les gens ont pleuré pour rien ? c'est quasiment 3/4 a taille de playstation
Les studios ne ferment pas parce qu'ils ont cherché des solutions et ils n'y étaient clairement pas obligés, mais ça donne une meilleure image de faire cela aussi j'imagine.
moi je sens qu'ils vont mettre de la pub partout, mais c'est juste une intuition.
Vous n'avez pas cessé de dire que ces studios faisaient des jeux de merde, vous avez appelé à tuer Xbox, vous avez prié pour une faillite de la boîte et maintenant vous pleurez des licenciements sans jamais avoir supporté ne serait-ce qu'une console à très bas prix comme la Série S ou des jeux issus d'une liberté un peu exagérée de création.
Des hypocrites
Des menteurs
Tu mélanges tout.
Oui south of midnight est très moyen et double fine fait des petits jeux osef (contrairement à psychonauts)
Sauf que dans les licenciements (3200), on ne parle pas de ces studios qui ne sont plus à xbox ...
Cette stratégie peut paraitre simple mais elle sera la plus efficace et rapportera des tonnes de dollars...