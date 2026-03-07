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Continuez à acheter en physique !
Hello,

Depuis hier, j'en vois beaucoup se résigner en se disant : « Je vais acheter en démat, de toute façon ça ne sert à rien si la PS6 est sans lecteur, blabla... » Mais non, PUTAIN !

C'est justement ce qu'ils veulent : que les joueurs baissent les bras et finissent par accepter que le physique disparaisse.

Continuez à acheter du physique en MASSE !

Ne laissez pas Sony gagner. Et même si c'est sûrement déjà le cas, parce qu'ils n'en ont rien à battre de nous, leur faites pas ce cadeau en achetant sur leur store.

Allez dans les magasins, allez sur le net et prenez vos jeux en boîte. Faites vivre les enseignes (enfin pas toutes hein lol) qui proposent encore du physique, montrez qu'il y a toujours une demande.

Même si on est une minorité face à la masse qui continuera à acheter des jeux à 80 balles sur le store, chaque achat physique envoie un signal. Si tout le monde abandonne dès maintenant, alors oui, le physique disparaîtra encore plus vite et même sur Switch 2.

Perso, je continuerai à acheter mes jeux en boîte tant que ce sera possible parce que je m'en tape de me créer une bibliothèque demat puisque je prendrais pas de PS6 au vu du prix et du tout demat.
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    posted the 07/03/2026 at 10:54 AM by saram
    comments (18)
    icebergbrulant posted the 07/03/2026 at 11:00 AM
    C’est ce que j’avais prévu de faire jusqu’au 31 décembre 2027 et après, je regarde Sony sombrer et pleurer
    Et je ferai tous les jeux-tiers sur Switch 2, comme ça je pourrais revendre juste après

    Sony veut me baiser à sec, faut croire qu’ils ne connaissent pas les préliminaires
    shanks posted the 07/03/2026 at 11:00 AM
    C'est trop tard, et d'autant plus qu'un signal adverse a été envoyé.

    Par exemple, le mec qui achète un gros jeux tiers en 2027 (genre Assassin's Creed Hexe), directement il SAIT qu'il devra le prendre en démat s'il veut bénéficier ensuite d'une upgrade PS6 (souvent gratos avec Ubi en plus).
    yanssou posted the 07/03/2026 at 11:02 AM
    C'est terminé que vous le vouliez ou non. Profitez bien de 2027.
    iglooo posted the 07/03/2026 at 11:02 AM
    Les guerres d'attrition sont un peu compliquées à conceptualiser pour certains consommateurs...
    blacksad6 posted the 07/03/2026 at 11:06 AM
    Ca n'enverra aucun "signal". C'est acté, et ça fait déjà depuis le debut de cette gen que l'aiguille bouge de plus en plus vers le numérique. Et c'est même pas être défaitiste, juste réaliste. Comme l'article posté hier sur le site, les % de ventes physique le montre, la grande majorité des joueurs s'en tape et les jeux à services, téléchargable leut suffisent.

    Perso je suis dégouté, je vais continuer à acheter les 2 (peut être 3) jeux d'ici 2028 que je voudrais VRAIMENT avoir dans ma collection. Et pour la suite, bah je jouerai à BCP moins de jeux. Il y a facile 7/10 jeux par an que j'achète et fini SEULEMENT pcq je sais que je revend dans la foulée et récupérerai 85% du prix au moins. Par exemple, dernièrement, Cronos, Saros, Requiem, Code Vein 2...aucun de ces jeux ne valent plus de 35eu
    altendorf posted the 07/03/2026 at 11:08 AM
    Si seulement c’était que Sony le problème. C’est l’industrie au grand complet. « Vous » vouliez pas de demat ? Il ne fallait pas plonger dedans même un minimum. C’est comme les DLC et toutes les conneries additionnelles.
    blacksad6 posted the 07/03/2026 at 11:09 AM
    shanks Exactement! Le message de cette semaine c'est surtout ça. Tu veux jouers à tes jeux sur les prochaines gen, prend en numerique sinon bonne chance pour garder ta PS5 en vie sur le long terme
    solarr posted the 07/03/2026 at 11:13 AM
    Je n'ai jamais rien acheté en démat sur console, hormis qq exclusive démat genre Limbo et peu acheté sur Steam. Le reste, tipiak.

    Je ne respecte que ce qui est à moi.

    Tanpis si des millions de personnes ne font pas comme moi.
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 11:14 AM
    Moi perso je vais continuer jusqu'au dernier qui m'intéressera.
    Puis après j'irais sur Switch 2 et j'achèterais ceux qui sont sur cartouche.
    Sony c'est fini, même leur God Of War Laufey ils peuvent se le carrer bien profond.
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 11:17 AM
    Ben oui on continue quelle autre alternative il y a? Le faux achat de vent qui te fait croire que le jeu t’appartient pour te le retirer à la première occasion? Non merci.
    fiveagainstone posted the 07/03/2026 at 11:21 AM
    C'est jamais trop tard pour bien faire, même s'ils veulent nous le faire croire pour qu'on baisse les bras.
    temporell posted the 07/03/2026 at 11:26 AM
    Nintendo à gagner la guerre point, ils ont absolument tout compris, la switch 2 sa permet d'avoir actuellement le meilleurs support physique, oui parce que les blu-ray sont hass benn surtout comparé au cartouche de la S2.

    et pendant ce temps, Microsoft qui licencie en masse, détruit tout ce qu'il ont acheter...

    chercher pas Nintendo à gagner, bon après peut-être que ça risque de changer sur S3 mais j'y crois pas trop
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 11:29 AM
    Hors de question que j'achète en déma sur console. Donc Dragon's Dogma 2 Dark Arisen et Onimusha cette année, évidemment que ce sera en physique pour moi. Pour les indé et autres, je continue sur PC comme d'hab. Et une fois que Sony aura mis fin au disque, ce sera 100 % sur PC du coup.
    keiku posted the 07/03/2026 at 11:30 AM
    En effet c'est trop tard, la production des supports est mise en arret tu ne pourra plus rien y faire maintenant, peu importe la quantité de physique que tu achètes

    par contre vu que de toute facon le démat est inévitable va acheter tes jeux sur les plateforme qui ont la meilleurs approche du démat comme gog par exemple, evite de mettre de l'argent dans tous les écosystème comme psn, microsoft store, voir même steam ou egs
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 11:37 AM
    pastorius1 Pareil
    keiku posted the 07/03/2026 at 11:37 AM
    temporell a voir si nintendo ne va pas faire comme les autres a la prochaine gen car actuellement tous ce que les autres ont fait nintendo a fait pareil avec une gen d'écart
    saram posted the 07/03/2026 at 11:37 AM
    Je pense pourtant qu'ils sont en train de voir le gros bad buzz qu'ils se prennent de leur côté, et ça ne concerne pas seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis. Les grandes marques les trollent, même Kojima y a mis son grain de sel...

    Bref, je suis d'accord, ils ne feront pas machine arrière. Le physique disparaîtra en 2028, mais ils peuvent proposer autre chose pour continuer à faire vivre les commerces et le marché de l'occasion. Il y aurait tellement de solutions au final, même si je sais bien qu'aller dans le sens du consommateur, ce n'est pas vraiment leur truc en ce moment.
    fan2jeux posted the 07/03/2026 at 11:39 AM
    Oui mais quand rhtym paradise est introuvable....
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