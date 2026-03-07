Hello,
Depuis hier, j'en vois beaucoup se résigner en se disant : « Je vais acheter en démat, de toute façon ça ne sert à rien si la PS6 est sans lecteur, blabla... » Mais non, PUTAIN !
C'est justement ce qu'ils veulent : que les joueurs baissent les bras et finissent par accepter que le physique disparaisse.
Continuez à acheter du physique en MASSE !
Ne laissez pas Sony gagner. Et même si c'est sûrement déjà le cas, parce qu'ils n'en ont rien à battre de nous, leur faites pas ce cadeau en achetant sur leur store.
Allez dans les magasins, allez sur le net et prenez vos jeux en boîte. Faites vivre les enseignes (enfin pas toutes hein lol) qui proposent encore du physique, montrez qu'il y a toujours une demande.
Même si on est une minorité face à la masse qui continuera à acheter des jeux à 80 balles sur le store, chaque achat physique envoie un signal. Si tout le monde abandonne dès maintenant, alors oui, le physique disparaîtra encore plus vite et même sur Switch 2.
Perso, je continuerai à acheter mes jeux en boîte tant que ce sera possible parce que je m'en tape de me créer une bibliothèque demat puisque je prendrais pas de PS6 au vu du prix et du tout demat.
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posted the 07/03/2026 at 10:54 AM by saram
Et je ferai tous les jeux-tiers sur Switch 2, comme ça je pourrais revendre juste après
Sony veut me baiser à sec, faut croire qu’ils ne connaissent pas les préliminaires
Par exemple, le mec qui achète un gros jeux tiers en 2027 (genre Assassin's Creed Hexe), directement il SAIT qu'il devra le prendre en démat s'il veut bénéficier ensuite d'une upgrade PS6 (souvent gratos avec Ubi en plus).
Perso je suis dégouté, je vais continuer à acheter les 2 (peut être 3) jeux d'ici 2028 que je voudrais VRAIMENT avoir dans ma collection. Et pour la suite, bah je jouerai à BCP moins de jeux. Il y a facile 7/10 jeux par an que j'achète et fini SEULEMENT pcq je sais que je revend dans la foulée et récupérerai 85% du prix au moins. Par exemple, dernièrement, Cronos, Saros, Requiem, Code Vein 2...aucun de ces jeux ne valent plus de 35eu
Je ne respecte que ce qui est à moi.
Tanpis si des millions de personnes ne font pas comme moi.
Puis après j'irais sur Switch 2 et j'achèterais ceux qui sont sur cartouche.
Sony c'est fini, même leur God Of War Laufey ils peuvent se le carrer bien profond.
et pendant ce temps, Microsoft qui licencie en masse, détruit tout ce qu'il ont acheter...
chercher pas Nintendo à gagner, bon après peut-être que ça risque de changer sur S3 mais j'y crois pas trop
par contre vu que de toute facon le démat est inévitable va acheter tes jeux sur les plateforme qui ont la meilleurs approche du démat comme gog par exemple, evite de mettre de l'argent dans tous les écosystème comme psn, microsoft store, voir même steam ou egs
Bref, je suis d'accord, ils ne feront pas machine arrière. Le physique disparaîtra en 2028, mais ils peuvent proposer autre chose pour continuer à faire vivre les commerces et le marché de l'occasion. Il y aurait tellement de solutions au final, même si je sais bien qu'aller dans le sens du consommateur, ce n'est pas vraiment leur truc en ce moment.