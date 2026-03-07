Hello,



Depuis hier, j'en vois beaucoup se résigner en se disant : « Je vais acheter en démat, de toute façon ça ne sert à rien si la PS6 est sans lecteur, blabla... » Mais non, PUTAIN !



C'est justement ce qu'ils veulent : que les joueurs baissent les bras et finissent par accepter que le physique disparaisse.



Continuez à acheter du physique en MASSE !



Ne laissez pas Sony gagner. Et même si c'est sûrement déjà le cas, parce qu'ils n'en ont rien à battre de nous, leur faites pas ce cadeau en achetant sur leur store.



Allez dans les magasins, allez sur le net et prenez vos jeux en boîte. Faites vivre les enseignes (enfin pas toutes hein lol) qui proposent encore du physique, montrez qu'il y a toujours une demande.



Même si on est une minorité face à la masse qui continuera à acheter des jeux à 80 balles sur le store, chaque achat physique envoie un signal. Si tout le monde abandonne dès maintenant, alors oui, le physique disparaîtra encore plus vite et même sur Switch 2.



Perso, je continuerai à acheter mes jeux en boîte tant que ce sera possible parce que je m'en tape de me créer une bibliothèque demat puisque je prendrais pas de PS6 au vu du prix et du tout demat.