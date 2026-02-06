Billbil-kun a révélé que Sonic Frontiers Definitive Edition, actuellement non annoncée et exclusive à la Nintendo Switch 2, sera disponible sous forme de carte-clé de jeu. Une nouvelle qui risque d'en décevoir certains. La Sonic Frontiers Definitive Edition devrait être annoncée lors du Summer Game Fest qui débute vendredi. Voici les propos de Billbil-kun :
"Nous confirmons que l'édition physique de Sonic Frontiers Definitive Edition sortira sous forme de carte-clé de jeu sur Switch 2 pour la version européenne."
Est ce que cela pourrait être un frein à l’achat pour vous ?
Source : https://mynintendonews.com/2026/06/01/europe-billbil-kun-says-sonic-frontiers-definitive-edition-is-a-game-key-card/
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posted the 06/02/2026 at 03:28 AM by link49
Encore une fois pour une question de coût et de vitesse de transfert
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