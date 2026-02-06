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Sonic Frontiers
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name : Sonic Frontiers
platform : Switch
editor : Sega
developer : Sonic Team
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
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[Rumeur] Sonic Frontiers sur Switch 2 serait une Game-Key Card


Billbil-kun a révélé que Sonic Frontiers Definitive Edition, actuellement non annoncée et exclusive à la Nintendo Switch 2, sera disponible sous forme de carte-clé de jeu. Une nouvelle qui risque d'en décevoir certains. La Sonic Frontiers Definitive Edition devrait être annoncée lors du Summer Game Fest qui débute vendredi. Voici les propos de Billbil-kun :

"Nous confirmons que l'édition physique de Sonic Frontiers Definitive Edition sortira sous forme de carte-clé de jeu sur Switch 2 pour la version européenne."

Est ce que cela pourrait être un frein à l’achat pour vous ?

Source : https://mynintendonews.com/2026/06/01/europe-billbil-kun-says-sonic-frontiers-definitive-edition-is-a-game-key-card/
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    posted the 06/02/2026 at 03:28 AM by link49
    comments (4)
    jofe posted the 06/02/2026 at 04:06 AM
    On avait vraiment besoin d'un leak pour le savoir
    switch2 posted the 06/02/2026 at 04:07 AM
    et alors
    taiko posted the 06/02/2026 at 04:39 AM
    On s'en tape !
    cyr posted the 06/02/2026 at 05:05 AM
    Pas surprenant. Les jeux sur cartouches sont une exception chez les tiers.

    Encore une fois pour une question de coût et de vitesse de transfert
    .....
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