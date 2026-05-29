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Gravastar : Nouveau "J-RPG" prometteur
Gravastar est un JRPG de science-fiction et de fantasy pour PC et consoles. Il combine une esthétique JRPG nostalgique avec un système de combat au tour par tour conditionnel unique et dynamique inspiré des jeux de combat d'arcade 2D. Le système de combat de Gravastar se distingue des JRPG au tour par tour traditionnels par son système de combos d'attaque. Influencez le cours du combat, maîtrisez les mouvements de votre personnage, créez des combos dévastateurs et enchaînez les attaques pour vaincre vos ennemis.

"Vous êtes Baird, un orphelin de l'exoplanète Aethera, qui vient de découvrir brutalement qu'il est un Spectre, un être rare dont le pouvoir est lié aux étoiles. Commencez votre quête, rencontrez des compagnons et apprenez à maîtriser le pouvoir des étoiles pour sauver Aethera d'un fanatique déterminé à plonger l'Univers dans les ténèbres. Ce n'est qu'alors que vous pourrez accomplir votre destinée."

Sortie prévue partout.
















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    belmoncul
    posted the 05/29/2026 at 09:28 AM by guiguif
    comments (8)
    shirou posted the 05/29/2026 at 09:42 AM
    On a déjà eu se débat mais pour moi sa sent pas le "Jrpg" et effectivement après vérification c'est un studio Américain qui est au commande
    guiguif posted the 05/29/2026 at 09:43 AM
    shirou D'ou les guillemet, le "J-RPG" c'est plus un genre maintenant que forcement un RPG venant du Japon.
    malroth posted the 05/29/2026 at 09:45 AM
    La DA fait tres jeu mobile on dirait. Dommage
    zekk posted the 05/29/2026 at 09:48 AM
    guiguif Effectivement, c'est plus un genre que forcément un RPG venant du Japon !

    malroth Justement la DA a de la personnalité pour une fois
    testament posted the 05/29/2026 at 10:03 AM
    A tes souhaits.
    kingdomhearts971 posted the 05/29/2026 at 10:06 AM
    Pour ceux qui se pose la question, il y a eu un jrpg indi direct cette nuit. Il y a meme eu un jrpg crossover de diifferent indi jrpg. https://www.youtube.com/watch?v=ax93X89vseY&t=6s
    zekk posted the 05/29/2026 at 10:18 AM
    kingdomhearts971 Merci!
    eduardos posted the 05/29/2026 at 10:55 AM
    Il a l aire super sympa et j’aime beaucoup la DA à voire
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