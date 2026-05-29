Gravastar est un JRPG de science-fiction et de fantasy pour PC et consoles. Il combine une esthétique JRPG nostalgique avec un système de combat au tour par tour conditionnel unique et dynamique inspiré des jeux de combat d'arcade 2D. Le système de combat de Gravastar se distingue des JRPG au tour par tour traditionnels par son système de combos d'attaque. Influencez le cours du combat, maîtrisez les mouvements de votre personnage, créez des combos dévastateurs et enchaînez les attaques pour vaincre vos ennemis."Vous êtes Baird, un orphelin de l'exoplanète Aethera, qui vient de découvrir brutalement qu'il est un Spectre, un être rare dont le pouvoir est lié aux étoiles. Commencez votre quête, rencontrez des compagnons et apprenez à maîtriser le pouvoir des étoiles pour sauver Aethera d'un fanatique déterminé à plonger l'Univers dans les ténèbres. Ce n'est qu'alors que vous pourrez accomplir votre destinée."Sortie prévue partout.