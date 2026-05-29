Le patron d'Infinity Ward a déclaré que le développement de Call of Duty, Modern Warfare 4, sur Nintendo Switch 2 s'était déroulé « sans encombre ». Annoncé jeudi, Modern Warfare 4 sera le premier Call of Duty à sortir sur Nintendo Switch 2, et même sur toute autre plateforme Nintendo, depuis plus de dix ans.
L'annonce d'une version Switch 2, et notamment de son nouveau mode d'extraction indépendant, la DMZ, a suscité un vif intérêt. Confirmant les rumeurs récentes, pour la première fois depuis Call of Duty: Ghosts sur Wii U en 2013, Call of Duty sera jouable sur une console Nintendo. Modern Warfare 4 sur Switch 2 sortira simultanément avec les autres versions. Avant l'annonce de Modern Warfare 4, Jack O'Hara, directeur du studio Infinity Ward, m'a fait part de son enthousiasme quant au retour de la franchise sur Nintendo.
« C’est formidable de revenir sur une plateforme Nintendo », sourit O’Hara. « C’est toujours excitant de sortir un jeu sur une nouvelle plateforme, surtout une console portable… mais pour nous, Nintendo, c’est vraiment exceptionnel. »
Il s’avère qu’O’Hara, Call of Duty et Nintendo ont une longue histoire commune : « J’ai travaillé sur les versions Wii U de certains Call of Duty, et même sur Call of Duty 4 pour Nintendo DS avec n-Space. C’est donc très enthousiasmant de revenir sur une plateforme Nintendo. »
Si le procès antitrust intenté par Microsoft en 2023 avait déjà révélé que le jeu de tir militaire finirait par arriver sur les plateformes Nintendo, l’annonce d’aujourd’hui le confirme définitivement. Côté performances, O’Hara me confie avoir été impressionné par la Switch 2, et estime que ses performances sont supérieures à celles des autres versions de la génération actuelle.
« Honnêtement, tout s'est déroulé sans accroc », déclare O'Hara à propos de l'intégration de Modern Warfare 4 sur Switch 2. « Nous avons reçu le matériel, puis le jeu a été opérationnel très rapidement, et maintenant, il ne reste plus qu'à optimiser les performances… »
Il a ensuite laissé entendre qu'un mode multijoueur cross-platform serait disponible sur Switch 2. « Lors de nos tests, les joueurs ont pu s'affronter sur d'autres plateformes, et c'était vraiment génial », a-t-il affirmé. « Tout s'est déroulé sans problème. Aucun souci à signaler. »
Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira mondialement sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et Nintendo Switch 2 le vendredi 23 octobre. Se déroulant dans la Corée du Sud contemporaine, la campagne de cette année promet de susciter la controverse, avec un nouveau dirigeant suprême fictif de la Corée du Nord qui envahit la péninsule et la plonge dans un conflit meurtrier. Comme l'a confié un journaliste coréen au Guardian, ce récit d'une guerre totale en Corée risque de diviser la région.
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/no-problems-to-report-infinity-ward-says-getting-cod-mw4-running-on-switch-2-was-pretty-smooth/
Les version wii étaient réussi pour le support, j'ai de bons souvenirs cod world at war
L’idée de jouer a un Call of en mode tabletop + joycon souris ca me parle