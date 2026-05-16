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mercure7
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Tomodachi Life : j'ai ouvert les yeux !
Tomodachi Life.

Ce jeu qui n'a même pas eu dépassé un 14 sur JV.com alors qu'ils refilent du 16 à n'importe quelle daube habituellement, surtout quand y a du Nintendo qui pousse au cul.

Mais à priori, ça se vend. Et se vend bien.

J'ai toujours vu cette série de loin.

Je ne comprenais pas ce forcing insensé sur ce jeu, de la part d'Aeris564+694560494654184846345x56.

J'imaginais un jeu légendaire, proche d'un Super Mario World / Zelda 3 / Super Metroid, ayant une aura titanesque . . .

. . . sinon pourquoi faire 67 articles par mois ?

J'étais loin de la vérité.

C'est bien au-delà de tout ça.

BIEN AU-DELA !



(Sérieux, c'est ça le "top du gaming" pour certains ici ? Pouah ... Le malaise)
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    thauvinho
    posted the 05/16/2026 at 09:54 PM by mercure7
    comments (3)
    ravyxxs posted the 05/16/2026 at 10:12 PM
    On va te sortir la carte joker et le débat n'aura même pas commencer "cé Uune kessPTiOn de peireSPekTIV"
    rupinsansei3 posted the 05/16/2026 at 10:26 PM
    《Vers l'infini et au-delà !》
    losz posted the 05/16/2026 at 11:09 PM
    Déjà que j'ai jamais compris tout le délire autour de Animal Crossing, alors ce truc...
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