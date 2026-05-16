Tomodachi Life.Ce jeu qui n'a même pas eu dépassé un 14 sur JV.com alors qu'ils refilent du 16 à n'importe quelle daube habituellement, surtout quand y a du Nintendo qui pousse au cul.Mais à priori, ça se vend. Et se vend bien.J'ai toujours vu cette série de loin.Je ne comprenais pas ce forcing insensé sur ce jeu, de la part d'Aeris564+694560494654184846345x56.J'imaginais un jeu légendaire, proche d'un Super Mario World / Zelda 3 / Super Metroid, ayant une aura titanesque . . .. . . sinon pourquoi faire 67 articles par mois ?J'étais loin de la vérité.C'est bien au-delà de tout ça.BIEN AU-DELA !(Sérieux, c'est ça le "top du gaming" pour certains ici ? Pouah ... Le malaise)