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[Forza Horizon 6] Le titre devient le jeu le mieux noté de 2026!
Forza Horizon 6 a détrôné Pokémon Pokopia et est devenu le jeu le mieux noté sur Metacritic cette année ! Il obtient un score de 92 sur Metacritic !
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https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1tdwz8e/forza_horizon_6_is_metacritics_highestrated_game/
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posted the 05/16/2026 at 11:46 AM by
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13
)
evasnake
posted
the 05/16/2026 at 12:22 PM
C'est Aerisxxx va pas être content. Lui qui avait célébré le meta de Saros comme s'il avait gagné la coupe du monde
rupinsansei3
posted
the 05/16/2026 at 12:29 PM
C'est pas une image de horizon qui fallait posté plutôt
mrpopulus
posted
the 05/16/2026 at 12:34 PM
evasnake
zorroauditore
posted
the 05/16/2026 at 12:36 PM
Pour ceux qui ont joué au jeu. Vous pensez que c'est mérité ? En voyant quelques gameplay, je n'ai pas la sensation de voir un forza au japon surtout niveau ambiance. Et j'ai l'impression que la formule reste la même. Après, à voir manette en main.
barret49201
posted
the 05/16/2026 at 12:59 PM
Pokopia dans Horizon
le rêve
sino
posted
the 05/16/2026 at 01:21 PM
zorroauditore
j'ai essayé via le GP, c'est la même formule mais avec des améliorations.
sonilka
posted
the 05/16/2026 at 02:08 PM
zorroauditore
j'ai la meme sensation. Excepté sur la zone au sud de la ville qui fait penser au Japon avec ses routes qui serpentent, le reste de la map est assez impersonnel et ne donne pas l'impression d'être au Japon. FH4 ou 5 ne donnait absolument pas ce sentiment.
Et j'ai l'impression que la formule reste la même
La aussi meme constat. J'étais curieux de voir si PG allait tenter de nouvelles choses avec sa licence, surtout après une pause de presque 5 ans, mais finalement y a très peu de changement. C'est fort regrettable surtout après un 5e opus qui sentait deja bon la formule en bout de course. Au final j'étais super chaud pour faire le jeu quand ils ont annoncé le Japon mais plus j'en vois, moins j'ai envie de le faire.
pcverso
posted
the 05/16/2026 at 02:29 PM
Logique mon fh préféré était le 4 celui la est pour moi aussi plaisant.
losz
posted
the 05/16/2026 at 02:34 PM
sonilka
Pareil, j'ai pas l'impression de voyager au japon quand je joue à ce jeu, c'est assez étrange.
xynot
posted
the 05/16/2026 at 02:41 PM
Grosse masterclass FH6
zorroauditore
posted
the 05/16/2026 at 02:43 PM
Sino
Dommage, j’aurais aimé une petite prise de risque. Un mode solo à la NFS aurait été intéressant, à mon avis. En tout cas, merci pour l'info.
Sonilka
C’est triste que le jeu soit quasiment le même depuis Horizon 3. Si tu découvres la licence avec le 5 ou le 6, ça passe, mais pour ceux qui jouent à la licence depuis longtemps, la majorité y jouera une dizaine ou une vingtaine d’heures puis basta.
soulfull
posted
the 05/16/2026 at 03:21 PM
zorroauditore
sino
sonilka
Pour être honnête depuis le 3, je n'arrive plus à les terminer. saturé au bout d'un moment avec l'impression de refaire une boucle assez répétitive. Encore avec le changement de génération , les graphismes pouvaient justifier une sorte de mise à jour. Vraiment dommage que le jeu reste sur ses acquis.
sino
posted
the 05/16/2026 at 06:31 PM
soulfull
Je comprend. C'est la même chose pour moi, c'est cool à jouer, très beau, mais j'ai atteint le point ou ça m'intéresse plus parce que j'ai trop joué au 2, au 3, au 4 et au 5. Il y a eu une jolie évolution (encore que, du 4 au 5 t'as très peu de changement vu qu'ils ont trouvé la formule parfaite) mais la limite est atteinte.
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Et j'ai l'impression que la formule reste la même
La aussi meme constat. J'étais curieux de voir si PG allait tenter de nouvelles choses avec sa licence, surtout après une pause de presque 5 ans, mais finalement y a très peu de changement. C'est fort regrettable surtout après un 5e opus qui sentait deja bon la formule en bout de course. Au final j'étais super chaud pour faire le jeu quand ils ont annoncé le Japon mais plus j'en vois, moins j'ai envie de le faire.
Sonilka C’est triste que le jeu soit quasiment le même depuis Horizon 3. Si tu découvres la licence avec le 5 ou le 6, ça passe, mais pour ceux qui jouent à la licence depuis longtemps, la majorité y jouera une dizaine ou une vingtaine d’heures puis basta.