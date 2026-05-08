Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
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name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Switch 2] Planning à venir des jeux Nintendo et des éditeur-tiers


Nintendo a publié ses derniers résultats financiers, confirmant ainsi les dates de sortie de ses jeux les plus attendus.Après l'annonce de Star Fox cette semaine, la situation semble plutôt favorable, Nintendo maintenant son rythme d'un jeu par mois. Yoshi and the Mysterious Book sortira ce mois-ci, Star Fox en juin, Rhythm Heaven Groove et Splatoon Raiders en juillet également. D'autres jeux sont en préparation, comme Fire Emblem: Fortune's Weave et Pokémon Winds & Waves, mais leurs dates de sortie ne sont pas encore confirmées.



Au niveau des éditeur-tiers, plusieurs jeux sortiront tous les mois. Square-Enix sortira quant à lui 2 jeux. Capcom a lui déjà sorti ses grosses cartouches en début d'année.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-reconfirms-release-windows-for-major-upcoming-switch-2-games/
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    aeris201, aeris203
    posted the 05/08/2026 at 04:17 PM by link49
    comments (12)
    aeris203 posted the 05/08/2026 at 04:21 PM
    Magnifique console
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 04:27 PM
    L'autre schizophrène qui like l'article avec plusieurs comptes, au secours
    altendorf posted the 05/08/2026 at 04:28 PM
    ouroboros4 Une vraie armée numérique
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 04:28 PM
    Chez les tiers il manque The Duskbloods et Elden Ring entre autres, alors qu'ils sont prevu pour 2026

    Le planning first party me fait sourire car on sait tres bien que Nintendo peut dropper a tout moment un Direct pour un jeu non annoncé et prevoir une sortie le mois suivant. donc il manque des jeux dans ce planning, forcement
    link49 posted the 05/08/2026 at 04:32 PM
    Vivement un bon gros Nintendo Direct que ce planning s'étoffe.
    aeris203 posted the 05/08/2026 at 04:34 PM
    On l'aura en juin avec, enfin, un trailer du très attendu Zelda Ocarina of Time remake. en 4k sur Nintendo Switch 2.
    Et j'espère aussi qu'ils nous montreront la Switch 2 version Zelda.
    rupinsansei3 posted the 05/08/2026 at 04:35 PM
    ouroboros4
    On lui trouve un psy? Chui sérieux
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 04:41 PM
    link49 Beaucoup s'imaginent qu'il y aura un ND en juin mais rien a été confirmé rien n'est certain

    Ya toujours un ND en février et cette année yen a pas eu donc on peut pas affirmer avec certitude qu'il y aura un prochainement

    Depuis le lancement de l'appli Nintendo Today, Nintendo a changé sa maniere de communiquer il est devenu plus imprevisible que jamais, on vient d'en avoir la preuve avec un ND Starfox annoncé 15min avant sa diffusion
    aeris203 posted the 05/08/2026 at 04:43 PM
    Je confirme c'est la meilleure manière de communiquer et d'avoir de belles surprises sur Nintendo Switch 2.
    Le prochain Nintendo direct va mettre tout le monde d'accord.
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 04:55 PM
    altendorf Une vraie armée numérique

    Je dirai plutot une attaque des clones

    Il y a un imitateur qui cherche a se faire passer pour moi en creant plusieurs comptes Aeris

    Shanks m'a contacté en privé, on s'est mis d'accord qu'il existe qu'un seul Aeris desormais c'est Aeris201 . Tout les autres Aeris c'est du fake, donc mefiance
    aeris203 posted the 05/08/2026 at 05:03 PM
    altendorf Écoute pas cet imposteur.
    Puisque Aeris201 change toujours de pseudo, moi je changerai pas.
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