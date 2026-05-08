Nintendo a publié ses derniers résultats financiers, confirmant ainsi les dates de sortie de ses jeux les plus attendus.Après l'annonce de Star Fox cette semaine, la situation semble plutôt favorable, Nintendo maintenant son rythme d'un jeu par mois. Yoshi and the Mysterious Book sortira ce mois-ci, Star Fox en juin, Rhythm Heaven Groove et Splatoon Raiders en juillet également. D'autres jeux sont en préparation, comme Fire Emblem: Fortune's Weave et Pokémon Winds & Waves, mais leurs dates de sortie ne sont pas encore confirmées.
Au niveau des éditeur-tiers, plusieurs jeux sortiront tous les mois. Square-Enix sortira quant à lui 2 jeux. Capcom a lui déjà sorti ses grosses cartouches en début d'année.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-reconfirms-release-windows-for-major-upcoming-switch-2-games/
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posted the 05/08/2026 at 04:17 PM by link49
Le planning first party me fait sourire car on sait tres bien que Nintendo peut dropper a tout moment un Direct pour un jeu non annoncé et prevoir une sortie le mois suivant. donc il manque des jeux dans ce planning, forcement
Et j'espère aussi qu'ils nous montreront la Switch 2 version Zelda.
On lui trouve un psy? Chui sérieux
Ya toujours un ND en février et cette année yen a pas eu donc on peut pas affirmer avec certitude qu'il y aura un prochainement
Depuis le lancement de l'appli Nintendo Today, Nintendo a changé sa maniere de communiquer il est devenu plus imprevisible que jamais, on vient d'en avoir la preuve avec un ND Starfox annoncé 15min avant sa diffusion
Le prochain Nintendo direct va mettre tout le monde d'accord.
Je dirai plutot une attaque des clones
Il y a un imitateur qui cherche a se faire passer pour moi en creant plusieurs comptes Aeris
Shanks m'a contacté en privé, on s'est mis d'accord qu'il existe qu'un seul Aeris desormais c'est Aeris201 . Tout les autres Aeris c'est du fake, donc mefiance
Puisque Aeris201 change toujours de pseudo, moi je changerai pas.